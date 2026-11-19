Iibsashada diyaaradda madaxtooyada ee Falcon 6X oo Faransiisku sameeyay, kuna kacday $61 milyan, ayaa dhalisay khilaaf siyaasadeed. Xubno ka tirsan mucaaradka ayaa ku eedeeyay maamulka Madaxweyne John Mahama inuu kharash ku bixiyay mudnaan khaldan, xilli shaqo la’aanta, adeegyada dadweynaha oo culeys saaran yahay iyo kororka qiimaha noloshu ay saameynayaan muwaadiniinta.
Dowladdu waxay difaacday go’aanka, iyadoo sheegtay in Baarlamaanku ansixiyay iibsashada sannadkii hore, isla markaana lagu maalgeliyay iyada oo aan deyn la qaadan. Mas’uuliyiintu waxay ku doodayaan in xaaladaha dhaqaale ee soo hagaagay ay suurageliyeen iibsashada, iyo in diyaaradda cusub ay beddeli doonto diyaarad madaxtooyo oo duugowday, taas oo ay hareeyeen dhibaatooyin dayactir oo soo noqnoqda.
Sida ay sheegtay Wasaaradda Gaashaandhigga, Falcon 6X waxay leedahay masaafo duulimaad oo dheer, taas oo madaxweynaha u oggolaanaysa inuu safarro caalami ah ku tago isagoo sameynaya joogsiyo shidaal-qaadasho oo yar. Si kastaba ha ahaatee, dhaqaaleyahan ka tirsan Jaamacadda Ghana ayaa su’aal geliyay in iibsashada diyaaradda ay ahayd doorashada ugu wax-ku-oolsan, wuxuuna ku baaqay in la sameeyo falanqayn kharash iyo faa’iido ah oo isbarbar dhigaysa lahaanshaha iyo kiraysashada.