Soomaaliya: Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in Xasan Sheekh uu danaha gaarka ah ka hormariyay midnimada qaranka
MUQDISHO, Soomaaliya — Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay inuu danaha gaarka ah ka hormariyay arrimaha qaranka Soomaaliya, xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka daba dheeraaday ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamullada gobollada.
Madoobe wuxuu sheegay in Maxamuud uu ku guuldarreystay inuu ixtiraamo heshiisyada siyaasadeed ee udub-dhexaadka u ah dadaallada Soomaaliya ee dowlad-dhiska. Wuxuu ugu baaqay hoggaamiyeyaasha dalka inay dib ugu laabtaan wada-hadalka oo ay dib u dhisaan is-afgaradka, xilli ay sii socdaan khilaafaadka ku saabsan maamulka.
“Xasan Sheekh wuxuu danihiisa gaarka ah ka hormariyay danta qaranka. Waxa loo baahan yahay in la ixtiraamo heshiisyadii la gaaray, maadaama is-afgaradka siyaasadeed uu yahay aasaaska lagu dhisay dowladnimada,” ayuu yiri Madoobe.
Hoggaamiyaha Jubbaland ayaa sidoo kale shaki geliyay ku habboonaanta Muqdisho inay noqoto goob lagu qabto wada-hadallada siyaasadeed, isagoo sheegay in caasimadda aan loo tixgelin karin meel lagu kalsoonaan karo oo wadatashi lagu sameeyo. Wuxuu intaas ku daray in iskaashi wax-ku-ool ah oo lala yeesho dowladda federaalka uu weli adag yahay.
“Soomaaliya waxay ku sii jeeddaa burbur iyo kala qaybsanaan. Taasi ma aha sababta aan isugu nimid. Dalku wuxuu u baahan yahay fiiro degdeg ah, hoggaamiyeyaashuna waa inay isugu yimaadaan wadatashi,” ayuu yiri.
Madoobe ayaa hadalkan sheegay xilli Soomaaliya ay weli ku dhex jirto khilaaf siyaasadeed oo la xiriira wax-ka-beddello dastuur oo la soo jeediyay, doorashooyinka iyo qaab-dhismeedka mustaqbalka ee nidaamka federaalka dalka.
AXADLETM