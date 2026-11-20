Iyadoo ergooyin ka kala socda daafaha dunidu ay ka shaqeynayaan sidii ballanqaadyada cimilada loogu beddeli lahaa tallaabooyin la taaban karo shir-madaxeedka COP31 ee ka socda Turkiga, qaar badan oo ka mid ah ka-qaybgalayaasha ayaa wata waayo-aragnimo toos ah oo ku saabsan cimilada isbeddelaysa.
Iyaga, dhibaatadu ma aha digniin fog oo ku saabsan mustaqbalka. Waxay durba dib u qaabaynaysaa nolol-maalmeedka, hab-nololeedyada iyo guryaha.
Keshoe Isaiah, oo ka tirsan bulshada Maasai ee Kenya, ayaa xaqiiqadaas si wanaagsan u garanaya.
Wuxuu sheegay in abaaro sii xumaanaya ay carqaladeeyeen waxbarashadiisa, iyadoo qoyskiisu uu la tacaalayay sidii ay biyo u heli lahaayeen. Xaaladaha qallalan ayaa sidoo kale dilay xoolahoodii, taasoo meesha ka saartay il muhiim ah oo cunto iyo dakhli ah.
Intii lagu jiray toddobaadkan, dad ka kala yimid dalal adduunka oo dhan ayaa wadaagay sheekooyin ku saabsan caqabado faahfaahinta ku kala duwan, balse ay isku xirto xaqiiqo keliya. Isbeddelka cimiladu ma aha wax ay sugayaan inay la kulmaan. Waa wax ay durba la nool yihiin.
Daawo qaybtii ugu dambeysay ee taxanahayaga muuqaallada ah, ‘Cimiladu Noloshayda ayay Isbeddeshay’, kor ku xusan