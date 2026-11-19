Soomaaliya waxay amartay safiirka Imaaraadka Carabta inuu dalka ka baxo, iyadoo Abu Dhabi ku eedaysay ku xadgudubka madax-bannaanideeda
MUQDISHO, Soomaaliya – Soomaaliya ayaa safiirka Imaaraadka Carabta (UAE) siisay 72 saacadood inuu dalka kaga baxo, iyadoo sidoo kalena safiirkeedii Abu Dhabi dib ugu yeeratay, taas oo si weyn u sii xumaynaysa xiisadda u dhexeysa labada dal.
Mas’uuliyiinta Soomaaliya ayaa go’aanka ku dhawaaqay Khamiistii, iyagoo Imaaraadka ku eedeeyay inuu ku xadgudbay madax-bannaanida Soomaaliya, taas oo ay ku tilmaameen “duullaan qaawan”.
“Tallaabooyin ayaa laga qaadi doonaa cid kasta oo Imaaraadka kala shaqaysa duullaanka ka dhanka ah Soomaaliya,” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Cabdifataax Qaasim Maxamuud, sida laga baahiyay wakaaladda wararka ee dowladda.
“Dhammaan Soomaalida waxaa loogu baaqayaa inay dalkooda difaacaan oo ay midowgaan si ay uga hortagaan duullaanka qaawan ee Imaaraadka ku hayo madax-bannaanida, amniga, dhulka iyo midnimada Soomaalida,” ayuu yiri.
Maxamuud ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dhacdooyinka sababay eriga safiirka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaan si degdeg ah uga jawaabin.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Talaadadii Imaaraadka ku eedeeyay inuu taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed siiyo maamullada Soomaalida ee gobollada, kuwaas oo ka soo horjeeda dowladda federaalka.
Sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliya, madaxweynuhu wuxuu sheegay in Abu Dhabi uu maamullada gobollada la gaaray heshiisyo ku saabsan dekedaha Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo, isaga oo aan oggolaansho ka haysan Dowladda Federaalka.
Wuxuu sidoo kale ku eedeeyay Imaaraadka inuu taageeray sameynta saldhigyo iyo ciidamo militari oo ka hawlgala meel ka baxsan qaab-dhismeedka taliska qaran ee Soomaaliya, xilli ciidanku uu dagaal kula jiro kooxda hubaysan ee Al-Shabaab. Wuxuu sidoo kale Abu Dhabi ku eedeeyay inuu bixiyay taageero siyaasadeed iyo mid maaliyadeed oo sii xoojisay khilaafaadka gudaha.
Imaaraadku wuxuu hore u maalgeliyay oo u tababaray milatariga Soomaaliya, wuxuuna taageeray mashaariicda dekedaha iyo kuwa kale ee ganacsi ee dalka. Abu Dhabi ayaa si joogto ah u beeniyay inuu farageliyo arrimaha gudaha Soomaaliya.
Xiisadda oo sii kordhaysa
Eriga safiirku wuxuu noqonayaa tallaabadii ugu adkayd ee Muqdisho ka qaaddo Abu Dhabi tan iyo markii Soomaaliya ay horraantii sannadkan burisay dhammaan heshiisyadii ay la gashay dowlad-goboleedka Khaliijka.
Bishii Janaayo, Soomaaliya waxay joojisay heshiisyadii ay la gashay Imaaraadka, kuwaas oo ay ku jireen heshiisyada dekedaha iyo sidoo kale iskaashiga difaaca iyo amniga, iyadoo sheegtay inay ku jireen “falal waxyeello leh” oo khatar ku ahaa midnimada iyo madax-bannaanida dalka.
Imaaraadku wuxuu hantidiisa faraha badan u adeegsaday inuu saameyn ku yeesho guud ahaan Geeska Afrika, isagoo isku daray maalgashi dhaqaale, kaalmo militari iyo xiriir diblomaasiyadeed si uu u xoojiyo mowqifkiisa gobolka.
Intii u dhexeysay 2014 iyo 2018, Imaaraadku wuxuu tababaray boqolaal askari oo Soomaali ah. Ilo sare oo Soomaali ah ayaa sheegay in uu weli bixiyo mushaharka iyo taageerada saadka ee ku dhowaad 3,400 oo ka tirsan booliska milatariga iyo ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo ku sugan caasimadda iyo nawaaxigeeda.