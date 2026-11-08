Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Xilka Laga Qaaday oo Xasan Sheekh ku Eedeeyay inuu Halis Geliyay Ammaankiisa, isagoo sheegay in Hubleydu Keliya Isku Dareemaan Ammaan

‘Kuwa Hubaysan oo Keliya Ayaa Isku Dareema Ammaan’: Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Xilka Laga Qaaday oo sheegay in Xasan Sheekh uu Halis Geliyay Ammaankiisa
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda Sare, Baashe Yuusuf Axmed, ayaa sheegay inuusan mar dambe ammaan ku dareemayn Muqdisho, isagoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud—kaas oo uu sheegay in muddadii xilkiisu dhammaatay—ku eedeeyay inuu halis geliyay ammaankiisa gaarka ah kaddib go’aan maxkamadeed oo caqabad geliyay muddada xilka madaxweynaha.
Isagoo Sabtidii warfidiyeenka kula hadlay caasimadda Soomaaliya, Baashe wuxuu sheegay inuu ka cabsi qabo ammaankiisa, isla markaana uusan mar dambe ku tiirsanaan karin ilaalin ku filan oo magaalada ah.
“Ammaan kuma dareemayo caasimadda Soomaaliya. Ammaankayga waxaa halis gelinaya madaxweynaha ay maxkamaddu go’aamisay in muddadii xilkiisu dhammaatay,” ayuu yiri Baashe.
Hadalladiisa ayaa yimid kaddib markii Xasan uu Arbacadii xilka ka qaaday, tallaabadaas oo dhalisay iska horimaad u dhexeeya madaxtooyada iyo garsoorka oo ku saabsan in xil-ka-qaadistu sharci ahayd iyo in kale.
Shan garsoore oo ka tirsan Maxkamadda Sare ayaa markii dambe go’aamiyay in muddada xilka madaxweynuhu dhammaatay, in wax-ka-beddelladii dastuurku ay sharci-darro ahaayeen, isla markaana Xasan uusan awood u lahayn inuu xilka ka qaado guddoomiyaha maxkamadda.
Go’aankaasi wuxuu sii xoojiyay xiisadaha u dhexeeya hay’adaha dowladda Soomaaliya. Waxa sidoo kale soo baxay warar sheegaya in ciidamada ammaanku ay la wareegeen xarunta Maxkamadda Sare ee Muqdisho.
Baashe iyo shanta garsoore ee soo saaray go’aanka ayaa la sheegay inay wajahaan walaac sii kordhaya oo ku saabsan ammaankooda kaddib markii laga qaaday ilaalada gaarka ah ee loo xil saaray.
Guddoomiyihii hore ee maxkamadda iyo garsoorayaasha ayaa tan iyo markaas la sheegay inay magan galeen hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Baashe wuxuu su’aal geliyay sida Soomaalida caadiga ahi u filan karto inay ammaan ku dareento Muqdisho, iyadoo mas’uuliyiinta sare ee dowladda aysan awoodin inay helaan ilaalin la isku halleyn karo.
Wuxuu sidoo kale su’aal geliyay xaaladda ammaanka ee mas’uuliyiinta ka imanaya qaybaha kale ee dalka ee soo gaara caasimadda, isagoo weydiiyay sida ay ammaan u dareemi karaan marka garsoorayaasha laftoodu ay la kulmaan khataraha noocaas ah.
“Maanta, dadka hubka sida oo keliya ayaa ammaan ku dareemi kara Muqdisho,” ayuu yiri.
Inkasta oo uu walaac ka muujiyay ammaankiisa, Baashe wuxuu sheegay inuu weli rajo ka qabo mustaqbalka Soomaaliya. Wuxuu sheegay inuu doonayo inuu arko dalka oo dhista nidaam caddaaladeed oo ay muwaadiniinta hubaysan iyo kuwa aan hubaysnayn si siman ugu hor yimaadaan sharciga.
Iska horimaadkani wuxuu ka tarjumayaa fasiraado iska soo horjeeda oo laga bixinayo dastuurka Soomaaliya, muddooyinka hay’adaha federaalka iyo isbeddellada dastuurka ee uu taageerayo Xasan.
Madaxtooyadu si cad ugama aysan hadlin eedeymaha Baashe ee ahaa in ammaankiisa gaarka ah uu halis ku jiro, illaa waqtigii warkan la daabacayay.
AXADLETM