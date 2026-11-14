Mucaaradka Soomaaliya oo qaadacay wada-hadallada Xasan Sheekh sababo la xiriira dhexdhexaadin caalami ah oo la waayay

Soomaaliya: Mucaaradka oo diiday wada-hadallada Xasan Sheekh haddii aysan jirin dhexdhexaadin caalami ah
MUQDISHO, Soomaaliya — Is-mariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa sii xoogeystay kaddib markii isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradka, Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed, uu sheegay inuu qaadacayo wada-hadallada uu ku baaqay Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, oo muddada xilkiisu dhammaatay, haddii aysan saaxiibbada caalamku gacan ka geysan dhexdhexaadinta wada-hadallada.
Golaha ayaa la sheegay inuu u sheegay afar dhinac oo dhexdhexaadin ah oo ka kooban Maraykanka, Britain, Midowga Yurub iyo Turkiga inuusan ka qayb geli doonin kulanka loo qorsheeyay Sabtida, 14-ka November, kaas oo lagu qabanayo madaxtooyada Muqdisho.
Inkasta oo uu diiday goobta iyo qaabka la soo jeediyay, isbahaysigu wuxuu sheegay inuu weli diyaar u yahay wada-xaajood haddii wada-hadallada ay fududeeyaan afarta saaxiib ee caalamiga ah, halkii lagu qaban lahaa Villa Soomaaliya, oo ah xarunta madaxtinimada Soomaaliya.
Go’aankan ayaa dhabarjab ku ah isku dayga Xasan Sheekh ee ahaa inuu isugu keeno wakiillada dowladda iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka wada-tashiyo qaran oo ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee waaweyn ee dalka, oo ay ka mid yihiin wax-ka-beddelka dastuurka iyo diyaar-garowga doorashooyinka soo socda.
Madaxweynuhu wuxuu ku casuumay dhowr urur siyaasadeed, oo ay ka mid yihiin Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed, xisbiga Nabad iyo Nolol, Madasha Midnimada Qaranka iyo Isbahaysiga Bulshada Rayidka, inay ka qayb galaan wada-tashiyada loo qorsheeyay 14-ka illaa 18-ka November.
Madasha la soo jeediyay ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradku ay weli ku kala aragti duwan yihiin dib-u-eegista dastuurka, nidaamka doorashooyinka iyo muddo-xileedyada hay’adaha federaalka.
Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed waxaa ku jira madaxweynayaashii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed, ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, iyo hoggaamiyeyaasha maamullada Puntland iyo Jubaland. Golaha ayaa marar badan ku baaqay in dhinacyada siyaasadda ee iska soo horjeeda ay raadiyaan heshiis wada-xaajood lagu gaaro.
Isbahaysigu wuxuu diiday habka ay dowladdu u waddo dib-u-eegista dastuurka iyo tallaabada ay soo jeedisay ee loogu gudbayo nidaam doorasho oo toos ah, isagoo ku adkeysanaya in go’aannada siyaasadeed ee waaweyn ay u baahan yihiin is-afgarad ballaaran.
Laba kooxood oo kale oo mucaarad ah ayaa sidoo kale la filayaa inay yeeshaan wada-tashiyo gaar ah fiidnimada Jimcaha, ka hor inta aysan go’aansan inay ku biiraan wada-hadallada Sabtida la soo jeediyay.
Mid ka mid ah kooxahaas waxaa hoggaamiya ra’iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Kooxda kale waxaa ku bahoobay siyaasiyiin taageersan madaxweynihii hore Farmaajo.
Mowqifyadoodu waxay qaabayn karaan heerka ka qaybgalka mucaaradka, waxayna go’aamin karaan in wada-tashiyadu ay u sii socdaan iyadoo ay ka qayb qaadanayaan wakiillo ka baxsan dowladda.
Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa afarta dhinac ee caalamiga ah u arkayay waddo suurtagal ah oo dhexdhexaadin ah, iyadoo ay sii kordhayaan cadaadiska ku aaddan in dhinacyada dibaddu ay gacan ka geystaan yareynta kala fogaanshaha u dhexeeya garabyada siyaasadeed ee iska soo horjeeda ee Soomaaliya.
Is-mariwaaga ugu dambeeyay ayaa daba socda wareegyo hore oo wada-hadallo u dhexeeyay dowladda iyo mucaaradka, kuwaas oo ku fashilmay inay keenaan heshiis wax-ku-ool ah, taasoo sii dheereysay hubanti la’aanta ku saabsan geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka.
Madaxtooyadu waxay sheegtay in diyaar-garowga wada-tashiyada qaranku uu socdo, ayna xiriir la leedahay kooxaha la casuumay. Waxay sidoo kale ku adkeysatay in madashu ka furmi doonto Muqdisho, inkasta oo dib loo dhigay jadwalkii hore.
Weli ma cadda in dowladdu aqbali doonto dalabka mucaaradka ee ahaa in wada-hadallada ay fududeeyaan dhinacyada caalamiga ah, ama in labada dhinac ay dejin karaan hannaan ay ku heshiinayaan oo dib loogu bilaabo wada-xaajoodka.
AXADLETM