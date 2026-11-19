Ku dhawaad saddex ka mid ah afartii qof ee reer Malawi ayaa cabba biyo ay ku jirto wasakh saxaro, inkasta oo qoysaska intooda badan ay ku tiirsan yihiin ilo biyo oo la hagaajiyay, sida lagu sheegay sahan ay samaysay Xafiiska Qaranka ee Tirakoobka. Wasakh saxaro ayaa laga helay 74.6% muunadaha biyaha la cabbo ee qoysaska, marka loo eego 35% muunadaha laga qaaday goobta biyaha laga helo. Farqigaasi wuxuu muujinayaa khataraha ka dhasha marka biyaha la soo dhaamiyo, la qaado lana kaydiyo.
Inkasta oo 91.2% qoysasku isticmaalaan ilo biyo oo la hagaajiyay, oo ay ku jiraan ceelal riig ah iyo qasabadaha dhuumaha, haddana 8.9% oo keliya ayaa heli kara adeegyo biyo cabbid oo ammaan ah. Hay’adaha ka shaqeeya waaxda biyaha ayaa ku baaqaya in la kordhiyo maalgashiga kaabayaasha biyaha ee miyiga, iyadoo sidoo kale la xoojinayo tallaabooyinka looga hortagayo wasakhaynta biyaha marka la soo dhaamiyo.
Sahanku wuxuu sidoo kale muujiyay farqi weyn oo u dhexeeya magaalooyinka iyo miyiga marka la eego helitaanka adeegyada aasaasiga ah ee biyaha: 93.2% dadka ku nool magaalooyinka ayaa heli kara adeegyadaas, marka loo eego 68.9% dadka ku nool bulshooyinka miyiga. Natiijooyinka, oo ku salaysan sahanno qaran oo qoysas ah oo la sameeyay sannadihii 2025 iyo 2024, ayaa la soo saaray si loo xuso Maalinta Tirakoobka Afrika.