Soomaaliya oo dalka ka saartay safiirka Imaaraadka, iyadoo khilaafka diblomaasiyadeed uu sii qoto dheeraanayay
MUQDISHO, Soomaaliya — Soomaaliya ayaa safiirka Imaaraadka Carabta amartay inuu dalka kaga baxo 72 saacadood gudahood, waxayna u yeeratay danjirihii ay ku lahayd Abu Dhabi, taasoo si weyn u sii xumaynaysa khilaaf ka dhashay eedeymo la xiriira faragelin Imaaraadku ku hayo arrimaha gudaha ee dalka.
Tallaabooyinka ayaa la ansixiyay Khamiistii, intii lagu guda jiray kulan Golaha Wasiirrada uu guddoominayay Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre. Wasiirka Warfaafinta, Cabdulfataax Sheekh Cabdulkadir, ayaa go’aannada ku dhawaaqay shir jaraa’id oo uu qabtay kaddib.
Golaha Wasiirradu wuxuu Wasaaradda Arrimaha Dibadda faray inay safiirka Soomaaliya dalka dib ugu soo celiso wadatashi, isla markaana beesha caalamka uga warbixiso waxa ay ku tilmaantay faragelinta Imaaraadka ee arrimaha gudaha Soomaaliya.
Waxa kale oo uu sheegay in dowladdu qaadi doonto tallaabooyin sharci oo looga jawaabayo waxa ay ku tilmaantay xadgudubyo ka dhan ah madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Wasiirku wuxuu dhammaan dhinacyada uga digay inay ka qayb qaataan tallaabooyin wiiqi kara madaxbannaanida dalka.
Tallaabadan ugu dambeysay ayaa daba socota bayaan ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya soo saartay 18-kii Nofeembar, kaasoo lagu muujiyay walaac xooggan oo ku saabsan eedeymaha sheegaya ku lug lahaanshaha Imaaraadka ee arrimaha gudaha dalka.
Bayaankaas, wasaaraddu waxay Abu Dhabi ku eedeysay inay wiiqayso madaxbannaanida Soomaaliya, midnimadeeda dhuleed iyo midnimada qaranka. Waxay sheegtay in dowladda federaalka ay weli tahay hay’adda keliya ee sharci ahaan loo aqoonsan yahay inay maamusho xiriirka dibadda ee Soomaaliya.
Wasaaraddu waxay sidoo kale diidday heshiisyo amni oo lala galay dhinacyo shisheeye iyada oo aan oggolaansho laga haysan dowladda federaalka Soomaaliya.
Xiriirka Muqdisho iyo Abu Dhabi ayaa sii xumaaday tan iyo Janaayo 2026, markaas oo Golaha Wasiirrada Soomaaliya uu ku dhawaaqay inuu baabi’inayo heshiisyadii iskaashiga amniga, difaaca iyo dhaqaalaha ee uu Imaaraadka la galay.
Khilaafku wuxuu ku saabsan yahay eedeymo la xiriira faragelinta Imaaraadka ee arrimaha gudaha Soomaaliya, xiriirka Abu Dhabi ay la leedahay maamullada gobollada iyo heshiisyada amni ee ay la gashay dhinacyo ku sugan gudaha Soomaaliya.
Imaaraadku wuxuu diiday eedeymaha faragelinta ee uu jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
AXADLETM