Imaaraadka Carabta oo ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya inuu himilooyinka gaarka ah ka hormariyay danaha qaranka
ABU DHABI — Sarkaal sare oo ka tirsan Imaaraadka Carabta ayaa sii xoojiyay khilaafka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya, isaga oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay inuu xisaabaha siyaasadeed ee gaarka ah ka hormariyay mudnaanta qaranka.
Anwar Gargash, oo ah la-taliyaha diblomaasiyadeed ee madaxweynaha Imaaraadka Carabta, ayaa eeddaas ku sheegay qoraal uu Arbacadii soo dhigay barta X, isaga oo ka jawaabayay dhaleeceyn uu Xasan Sheekh dhawaan u jeediyay Abu Dhabi. Gargash wuxuu sheegay in hadallada madaxweynaha Soomaaliya ay muujinayaan waxa uu ku tilmaamay isbeddello ku yimid mowqifyada iyo siyaasadaha hoggaamiyaha.
Sida uu sheegay Gargash, Imaaraadku wuxuu Soomaaliya iyo shacabkeeda garab taagnaa xilliyadii ugu adkaa ee dalka soo maray. Wuxuu ka digay in loollanka siyaasadeed ee gudaha uu Soomaaliya ku jiidi karo iska horimaadyo goboleed oo aan wax badan u tarayn muwaadiniinta doonaya amni iyo xasillooni.
“Weerarka madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Soomaaliya ku qaaday Imaaraadka Carabta wuxuu ka tarjumayaa isbeddelka ku yimid mowqifyadiisa iyo siyaasadaha uu aaminsan yahay, wuxuuna dhalinayaa su’aalo ku saabsan inuu xisaabaha gaarka ah ka hormarinayo danaha qaranka dalkiisa,” ayuu Gargash qoray.
Wuxuu sheegay in xiriirka ka dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo shacabka Soomaaliyeed uu sii jiri doono, kana gudbi doono khilaafaadka siyaasadeed ee ku-meelgaarka ah, danaha shaqsiyeed iyo himilooyinka siyaasadeed.
Hadallada Gargash ayaa yimid maalin ka dib markii Xasan Sheekh Imaaraadka Carabta ku eedeeyay faragelin uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya. Khudbad uu Talaadadii jeediyay ayuu madaxweynuhu ku sheegay in Abu Dhabi ay saldhigyo milatari ka sameysatay meelo ka baxsan gacanta dowladda federaalka, isla markaana ay taageertay maamullada gobollada qaabab uu sheegay inay wiiqayaan midnimada qaranka Soomaaliya.
Is-weydaarsiga hadalladan ayaa barbar socday khilaaf siyaasadeed oo gaar ah oo ku saabsan muddo-xileedka madaxweyne Xasan Sheekh. 5-tii Nofeembar, Maxkamadda Sare ee Soomaaliya ayaa xukuntay in muddo-xileedkiisa afarta sano ah uu dhammaaday May 2026, isla markaana wax-ka-beddelladii dastuurka ee baarlamaanku ansixiyay bishii Maarso aysan kordhin muddo-xileedkiisa hadda.
Maxkamaddu waxay hoggaamiyeyaasha siyaasadda ku amartay inay 30 maalmood gudahood ku gaaraan heshiis ku saabsan qaab-dhismeedka doorashada, ayna doorashada qabtaan 90 maalmood gudahood.
Hadalkii Gargash wuxuu ka tarjumayaa kala fogaanshaha sii qoto dheeraanaya ee u dhexeeya Muqdisho iyo Abu Dhabi, inkastoo ay jireen sannado iskaashi oo ku saabsanaa ganacsiga, maalgashiga, gargaarka bani’aadantinimo iyo amniga.
AXADLETM