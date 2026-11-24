Muqdisho (AX) — Dowladda Soomaaliya ayaa Isniintii ku dhawaaqday in cutubyada ciidamada qalabka sida ay toddobaadyadii u dambeeyay dileen 285 xubnood oo ka tirsan al-Shabab, kuwaas oo ay ku jireen 12 horjooge oo sarsare, intii ay socdeen gulufyo qorsheysan oo laga fuliyay afar gobol oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha dalka.
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Ahmed Moallim Fiqi oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho Nov. 23, ayaa sheegay in hawlgalladan si gaar ah loogu bartilmaameedsaday shakhsiyaad miisaan culus ku dhex lahaa kooxda, oo ay ku jiraan xubno aasaasayaal ahaa iyo kuwo qaabilsanaa hoggaaminta hawlgallada ciidanka, isgaarsiinta, saadka iyo sirdoonka.
Howlgallada ayaa laga fuliyay gobollada Bay, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan, iyadoo dagaalladii ugu xoogganaa ay dowladdu xaqiijisay inay ka dheceen deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay.
Fiqi ayaa xusay in howlgalada ay si wadajir ah u qaadeen Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab, iyagoo kaalmo xagga cirka ah ka helayay saaxiibbada caalamiga ah.
Hoggaamiyeyaasha la xaqiijiyay in la dilay waxaa ka mid ah Isaaq Adan Madgaab oo loo yaqaanno Isaaq Ukurow, kaas oo uu Fiqi ku tilmaamay inuu ka mid ahaa xubnihii aasaasay al-Shabab sanadkii 2007.
“Ukurow waxa uu horboodayay unug gaar ah oo fulisa weerarrada, horeyna waxa uu kormeer guud ugu hayay lix guuto oo ka hawlgalayay gobollada Bay iyo Bakool,” ayuu yiri wasiirku.
Sida uu faahfaahiyay Fiqi, Ukurow ayaa lagu khaarajiyay howlgalkii ka dhacay deegaanka Daynuunay.
Wasiirka ayaa sidoo kale shaaciyay in Mukhtaar Qalinle oo ku magacdheeraa Timo-weyne, ahaana madaxii isgaarsiinta kooxda, iyo Hassan Dheere oo mas’uul ka ahaa saadka guud iyo gaadiidka qaybta dhexe, labadoodaba lagu dilay howlgallada Daynuunay.
Horjoogeyaasha kale ee uu Fiqi magacaabay waxaa ka mid ahaa Ahmed Abdulle Ansaari, oo hayay hoggaanka unug ka hawlgalaysay Shabeellaha Dhexe, waxaana la sheegay in lagu dilay agagaarka Masjid Ali Gaduud.
Mohamed Ibrahim Saadaat, oo lagu sheegay taliye qaybta dagaalka ah, ayaa isna lagu dilay aagga deegaanka Muduulow ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Wasiirka ayaa intaa ku daray magacyada Abdiwahab oo loo yiqiin Nuux-yare, kaas oo ahaa taliye sirdoon, iyo Abdullahi Ahmed Adan oo loogu yeeri jiray Maskiinow, oo ahaa shakhsi sare oo ka tirsanaa maamulka saadka guud ee kooxda.
Abdi Ali, oo uu Fiqi ku sifeeyay horjoogihii al-Shabab u qaabilsanaa aagga Nuur Dugle, ayaa isna kamid ahaa xubnaha lagu beegsaday weerarradaas.
Mas’uul kale oo darajo sare kaga jiray kooxda oo wasiirku xusay ayaa ahaa Said Ahmed Sabriye Gaagaale, oo lagu tilmaamay mid ka mid ah taliyeyaashii wax ka dhisay kooxda, isla markaana madax ka ahaa qeybta hubka culus iyo gaadiidka dagaalka.
Fiqi ayaa xaqiijiyay in Gaagaale lagu toogtay howlgal ciidan oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dowladda ma bixin faahfaahin buuxda oo ku saabsan khasaaraha kala duwan ee ka dhashay goob kasta, lamana shaacin haddii ay jiraan waxyeello gaartay ciidamada dowladda intii ay hawlgalladu socdeen.
Tirada khasaaraha iyo xogta ku saabsan xilalka hoggaamiyeyaasha la dilay ayaan weli helin xaqiijin madaxbannaan. Dhankooda, al-Shabab weli kama aysan hadlin sheegashooyinkan cusub ee kasoo yeeray dowladda.
Fiqi ayaa ku nuuxnuuxsaday in ujeeddada gulufyadan aysan ku koobnayn oo keliya xisaabinta dhimashada goobaha dagaalka, balse ay tahay sidii loo abuuri lahaa jawi nabdoon oo ay dadka rayidka ahi dib ugu bilaabi karaan noloshooda caadiga ah.
Waxa uu adkeeyay in guusha dhabta ah ee ciidanka lagu qiyaasi karo marka carruurtu si nabad ah u aadaan dugsiyada, ganacsatadu ay cabsi la’aan u ganacsadaan, beeraleyduna ay dib ugu laabtaan falkinta beerahooda.
Wasiirka ayaa bogaadiyay ciidamada Soomaaliyeed ee hawlgallada fuliyay, waxa uuna u mahadceliyay saaxiibbada caalamiga ah ee garabka siiyay ololahan milatari, gaar ahaan taageerada xagga cirka ah.
Warbixinta wasiirka ayaa kusoo beegantay isla maalintii uu Ra’iisul Wasaare Hamza Abdi Barre u magacaabay Saadaq Omar Mohamed Hassan, oo caan ku ah Saadaq Joon, inuu noqdo Wasiirka cusub ee Gaashaandhigga Soomaaliya.
Dowladda ayaan ku dhawaaqin wax isbeddel ah oo lagu sameeyay qorshaha hawlgallada milatari ee socda kaddib isku-shaandheyntan Golaha Wasiirrada.
Ciidamada Soomaaliya ayaa dagaal culus kula jira al-Shabab deegaanno dhowr ah oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, xilli uu dalku isu diyaarinayo inuu si buuxda amniga ugala wareego howlgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika.
Kooxda al-Shabab ee xiriirka la leh al-Qaeda ayaa ku dhowaad labaatan sano wadday dagaal ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna weli sii waddaa weerarrada inkastoo ay wajahayso cadaadis xooggan oo dhinaca milatariga ah.