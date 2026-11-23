MOGADISHU, Soomaaliya (Axadle) — Soomaaliya iyo Uganda ayaa ballanqaaday inay xoojinayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana ay dalbanayaan taageero maaliyadeed oo xooggan oo loo fidiyo ciidamada Midowga Afrika, sida lagu sheegay bayaan wadajir ah oo la soo saaray kadib wada-hadallo dhexmaray labada madaxweyne. Ballanqaadkan ayaa yimid xilli Kampala ay billowday dhimista ciidamadeeda, kaddib ku dhowaad 20 sano oo ay safka hore kaga jirtay dagaalka Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda hubeysan.
Isfahamkan ayaa Isniintii lagu gaaray Entebbe, intii uu socday kulan dhexmaray Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, sida lagu sheegay bayaanka wadajirka ah ee kulanka kaddib la soo saaray.
Labada hoggaamiye ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya iyo Hawlgalka Taageerada iyo Xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM) ay tahay inay qaadaan howlgallo weerar oo dheeraad ah. Waxay sidoo kale beesha caalamka ka dalbadeen maalgelin la isku halleyn karo oo muddo dheer ah si hawlgalka loo sii wado.
Wadahadalladu waxay ku soo beegmeen xilli xasaasi ah oo ku aaddan qorshaha amni ee Soomaaliya. Bishii hore, Uganda waxay billowday inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya, kaddib markii uu ku dhawaaqay Taliyaha Ciidamada Uganda, Jeneraal Muhoozi Kainerugaba. Milatariga Uganda ayaa markii dambe sheegay in cutubkii ugu horreeyay uu dalkiisa ku laabtay, iyadoo qorshuhu yahay in ciidamadeeda inteeda kale, oo ay ku jiraan askarta ka tirsan AUSSOM, laga saaro Soomaaliya dhammaadka 2027.
Ka bixitaanka ciidamadu wuxuu sii xoojiyay walaaca laga qabo sida ciidamada Soomaaliya u buuxin doonaan kaalinta uu banneeyo mid ka mid ah xulafadooda milatari ee ugu muddada dheer, iyadoo Al-Shabaab ay sii waddo weerarrada iyo loollanka ay kula jirto awoodda dowladda ee qaybo ka mid ah dalka.
Uganda ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee ciidamo u soo dira Soomaaliya, iyadoo qayb ka ah hawlgal Midowga Afrika ah sanadkii 2007. Tan iyo markaas, ciidamadeedu waxay udub-dhexaad u ahaayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, gaar ahaan Muqdisho iyo gobollada ku dhow.
Kulankii Isniintii, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Museveni waxay bogaadiyeen naf-hurnimada ciidamada Uganda iyo ciidamada kale ee Midowga Afrika, iyagoo sheegay in horumarka amni ee ilaa hadda la gaaray ay tahay in la ilaashado.
Labada madaxweyne waxay sidoo kale ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya, maamullada gobollada iyo dhinacyada siyaasadda inay khilaafaadka ku xalliyaan wada-hadal, iyagoo carrabka ku adkeeyay in dib-u-heshiisiinta siyaasadeed ay muhiim u tahay nabad waarta.