Beledweyne (AX) — Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada nabad-ilaalinta Midowga Afrika ayaa ku heshiiyay in dib loo furo Garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Khalif ee magaalada Beledweyne maalinta Isniinta ah oo taariikhdu tahay Nov. 23, kaddib dagaal khasaare nafeed sababay oo dhexmaray ciidamada Jabuuti iyo maleeshiyo deegaanka ah, kaas oo gebi ahaanba carqaladeeyay howlihii duulimaadka.
Go’aankan ayaa lagu gaaray kulan maalintii Axadda ka qabsoomay xarunta Qeybta Afaraad ee Howlgalka Kaalmaynta iyo Xasillinta Soomaaliya ee Midowga Afrika (AUSSOM), waxaana wadahadallada ka qeyb galay xildhibaannada kala ah Abdirisaaq Abdullahi Ma’alin, Abdinasir Haji Shirwac iyo Mohamed Abdullahi Burale.
Mudanayaasha baarlamaanka ayaa kulan la yeeshay Taliye Ku-xigeenka Qeybta 4-aad Col. Wundimo Memomssa, Taliyaha Guutada Jabuuti Col. Ahmed Adan iyo saraakiil kale oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika, iyagoo si faahfaahsan uga wada hadlay xiasadihii u dambeeyay iyo sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyadii garoonka.
Sida ku cad qodobbada lagu heshiiyay, labada dhinac waxay go’aamiyeen in garoonka dib loo howlgeliyo Isniinta, in ciidamada ku sugan bannaanka hore ee garoonka laga raro, iyo in gebi ahaanba la joojiyo caga-dhigashada diyaaradaha sida ciidamo dheeraad ah ama askar ka tirsan dowladda.
Heshiiskan ayaa looga gol-leeyahay in looga hortago isku-dhacyo dambe oo ka dhasha daabulidda ciidamada ee gudaha Beledweyne, halkaas oo ay ka taagan tahay xiasad siyaasadeed oo ka dhalatay muranka maamulka Hirshabelle.
Dhinacyada ayaa sidoo kale miiska wadahadalka soo saaray khasaarihii dhimashada iyo dhaawaca lahaa ee ka dhashay iska-hor-imaadkii dhowaan dhexmaray ciidamada nabad-ilaalinta Jabuuti iyo xoogagga deegaanka ee Macawisley.
Labada dhinac waxay isku raaceen in wada-hadallo gooni ah laga yeesho baaritaanka iyo xallinta waxyeelladii soo gaartay dadkii ku dhintay ama ku dhaawacmay shaqaaqadaas.
Wararka deegaanka ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan hal dagaalyahan oo ka tirsan maleeshiyada deegaanka uu ku dhintay, lix kalena ay ku dhaawacmeen iska-hor-imaadkii ka dhacay meel u dhow Garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Khalif maalintii Nov. 19.
Dagaalka ayaa qarxay kaddib markii maleeshiyada deegaanka ay heleen xog ku saabsan in diyaarad sidda ciidamo dheeraad ah oo dowladda federaalka ka socda ay ka soo kicitintay Muqdisho kuna wajahan tahay magaalada Beledweyne.
Dagaalyahannada ayaa la sheegay inay u dhaqaaqeen dhanka garoonka si ay u carqaladeeyaan caga-dhigashada diyaaradda, taas oo horseedday isku-dhac hubeysan oo dhexmaray iyaga iyo ciidamada Jabuuti ee sugayay amniga garoonka.
Diyaaraddii siday ciidamada ayaa markii dambe dib ugu laabatay Muqdisho iyadoo aan wax caga-dhigasho ah ka samayn garoonka Beledweyne.
War-saxaafadeed ay Nov. 20 soo saartay Safaaradda Jamhuuriyadda Jabuuti ee Muqdisho ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerar ay soo qaadeen dabley hubaysan, isla markaana ay ka hortageen isku day lagu doonayay in garoonka lagu qabsado.
Safaaraddu waxay sidoo kale xustay inuusan jirin wax khasaare ah oo dhimasho ama dhaawac leh oo soo gaaray askartooda intii uu howlgalku socday.
Maamulka Hirshabelle ayaa tallaabadaas kaddib faray ciidamada AUSSOM iyo laamaha ammaanka ee Soomaaliya inay si adag uga hortagaan dadka hubaysan ee isku daya inay gudaha u galaan garoonka diyaaradaha.
Maareeyaha garoonka, Adan Muhumed Ali, ayaa markii dambe shaaciyay in garoonku uu xirnaan doono maalmaha Sabtida iyo Axadda, si loo dayactiro dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan iyo qeybaha kale ee waxyeelladu gaartay.
Heshiiskan ugu dambeeyay ayaa yimid kaddib wadahadallo ballaaran oo ay yeesheen xildhibaannada heer federaal, mas’uuliyiinta deegaanka iyo saraakiisha Midowga Afrika, iyadoo ujeedku yahay in dib loo furo howlaha garoonka loona baajiyo rabshado hor leh.
Garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Khalif ayaa ah marin-biyoodka iyo isu-socodka muhiimka ah ee dadka iyo ganacsiga magaalada Beledweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan.
Xiasadda garoonka ayaa salka ku haysa mucaaradad ballaaran oo ka dhan ah hoggaanka Hirshabelle, taas oo sii xoogeysatay kaddib markii dib loo doortay Madaxweyne Ali Abdullahi Hussein Gudlawe, Madaxweyne Ku-xigeenna loo doortay Abdifatah Hassan Afrah maalintii Oct. 24.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo maleeshiyo-beeleedyada Hiiraan ayaa gabi ahaanba qaadacay hannaankii doorashadaas, iyagoo maamulka ku eedeeyay inuu ka dhego-adaygay tabashooyinka muddada dheer jiray ee la xiriira awood-qeybsiga iyo matalaadda siyaasadeed.
Heshiiska lagu dib-u-furayo garoonka ayaa ah tallaabo loo qaaday dhanka dejinta xiasadda jirta, inkastoo dhinacyadu aysan weli meel rasmi ah saarin xisaabtan ku saabsan cidda dusha u ridanaysa mas’uuliyadda khasaarihii nafeed ee goobta ka dhashay.