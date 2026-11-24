Weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada badda Ukraine ku qaadeen laba markab oo Ruush ah oo ku dhow Benghazi ayaa sababay cambaareyn ka timid dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay iyo baaqyo ku aaddan in baaritaan caalami ah la sameeyo, taas oo muujinaysa in dagaalku si isa soo taraysa uga gudbayo furimaha dagaalka ee Ukraine.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee fadhigeedu yahay Tripoli ayaa Isniintii Kyiv ka dalbatay sharraxaad ku saabsan weerarrada, kuwaas oo Ukraine ay mas’uuliyaddooda sheegatay maalin ka hor.
Weerarrada ayaa la sheegay inay sababeen in markabka dagaalka Ruushka ee Merkury uu ku qarxo kuna quuso dekedda Benghazi. Sidoo kale, waxaa la beegsaday markab xamuul oo qalalan. Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku uu markabka u adeegsanayay daabulka hubka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Liibiya ee Qaramada Midoobay aqoonsan tahay ayaa sheegtay inay “si walaac weyn iyo cambaareyn xooggan leh ula socoto bayaannada uu soo saaray Madaxweynaha Ukraine ee ku saabsan fulinta hawlgallo ciidan oo lagu bartilmaameedsanayo maraakiibta ciidamada badda Ruushka.”
Wasaaraddu waxay bayaan ku sheegtay inay “si cad u cambaaraynayso fulinta hawlgallo ciidan oo shisheeye oo kasta oo ka dhaca gudaha dhulka Liibiya ama biyaha dhuleed ee dalka.”
Wasaaraddu waxay Kyiv ugu baaqday inay bixiso “sharraxaad rasmi ah oo ku saabsan nooca iyo baaxadda” hawlgallada ay sheegtay inay fulisay.
Mas’uuliyiinta bariga Liibiya ayaa sidoo kale Qaramada Midoobay ugu baaqay inay baarto wararka sheegaya in ciidamada Ukraine ay ka hawlgaleen galbeedka dalka. Maamulka bariga ayaa cabasho ka gudbiyay weerarrada lagu qaaday maraakiibta Ruushka.
Liibiya ayaa sannado badan u qaybsanayd dowlad ay Qaramada Midoobay aqoonsan tahay oo fadhigeedu yahay galbeedka iyo maamul la tartama oo bariga ka jira, kaas oo ay taageerto taliyaha ciidamada ahna xulafada Ruushka, Khalifa Haftar.
Labada dhinac, oo labaduba doonaya inay dalka xukumaan, ayaa isku eedeeyay weerarrada Benghazi.
Maamulka bariga, oo fadhigiisu yahay Benghazi, ayaa sheegay in weerarradu ay xadgudub ku yihiin madax-bannaanida Liibiya. Wuxuu ku baaqay baaritaan caalami ah oo lagu sameeyo “wararka ku saabsan joogitaanka shaqaale, khubaro ama cutubyo ciidan oo Yukreeniyaan ah” oo ku sugan galbeedka Liibiya.
Waxa kale oo uu sheegay inuu weerarrada si wadajir ah ula baari doono Ruushka.
Sida uu sheegay maamulka bariga, mid ka mid ah maraakiibta la beegsaday ayaa ku sii jeeday Ruushka kaddib markii uu istaagay si shidaal iyo sahay loogu shubo.
“Ruushku wuxuu xiriir wanaagsan la leeyahay Ciidanka Qaranka Liibiya (LNA) iyo taliyihiisa Haftar,” ayuu yiri Hamish Kinnear oo ka tirsan shirkadda latalinta ee Verisk Maplecroft ee fadhigeedu yahay Boqortooyada Midowday.
Moscow ayaa “sannadihii u dambeeyay doonaysay inay xoojiso joogitaankeeda ciidan ee Liibiya, qayb ahaan sababtoo ah saldhigii hore ee Moscow ku lahayd Suuriya ayaan hadda u ahayn saldhig si la mid ah u shaqayn kara tan iyo markii Bashar Assad xilka laga tuuray 2024,” ayuu yiri Kinnear.
“Beegsashada guulaysatay ee markab dagaal oo Ruushku leeyahay oo ku xirnaa biyaha ay maamusho LNA waa dharbaaxo” ku dhacday Ruushka iyo Haftar labadaba, ayuu ku daray.
Kaddib weerarkii ugu horreeyay, dowladda fadhigeedu yahay Tripoli ayaa ka digtay in “martigelinta ciidamo shisheeye oo sharci-darro ah iyo siinta fursad ay ku galaan xarumaha qaranka ay dalka ku martiqaadayso inuu ku fido khilaafaad dibadeed.”
Tripoli waxay sidoo kale sheegtay inay ka walaacsan tahay “khataraha ka dhalan kara ku lug lahaanshaha dekedaha iyo xarumaha rayidka ah hawlo la xiriira khilaafaad dibadeed.”
Ukraine ayaa Isniintii sheegtay inay labada weerarba ku fulisay diyaarado aan duuliye lahayn oo ciidamada badda ah.
Dagaalka Ruushka uu kula jiro Ukraine wuxuu billowday markii Moscow ay duullaan buuxa ku qaadday dalkaas sannadkii 2022. Colaadda ayaa dishay boqolaal kun oo qof, malaayiinna way barakaceen.
Wargeyska Axadle Times
La soco wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacaya Turkiga,
gobolkiisa iyo dunida.
IS DIIWAANGELI
Waad iska bixi kartaa wakhti kasta. Markaad isdiiwaangeliso, waxaad oggolaanaysaa Shuruudahayaga Isticmaalka iyo Siyaasadda Asturnaanta.
Boggan waxaa ilaaliya reCAPTCHA, waxaana khuseeya Siyaasadda Asturnaanta iyo Shuruudaha Adeegga Google.