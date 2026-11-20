Diyaaradaha qaybta Carrier Air Wing 1 (CVW-1) ayaa howlgallo duulimaad oo joogto ah ka fulinaya markabka xambaara diyaaradaha ee USS Harry S. Truman (CVN-75) nooca Nimitz-class, kaas oo howlgal ku jooga aagga mas’uuliyadda ee U.S. Central Command, sida ka muuqata sawirkan la baahiyay February 1, 2025. U.S. Africa Command (AFRICOM) Public Affairs/Handout via REUTERS Purchase Licensing Rights
Muqdisho (AX) — Ciidamada militariga Mareykanka oo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weerarro dhanka cirka ah ku garaacay xubno ka tirsan al-Shabab, iyadoo duqeymahaas laga fuliyay saddex goobood oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya intii u dhaxaysay Nov. 13 iyo 15.
Qoraal rasmi ah oo kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya Nov. 19 ayaa lagu faahfaahiyay in bartilmaameedyada la weeraray ay ahaayeen fariisimo ay al-Shabab ku lahaayeen agagaarka Leego, Yora Lafagari iyo Jamaame, deegaannadaas oo ay ciidamada qaranka iyo kuwa caalamiga ah ka wadeen guluf ka dhan ah kooxda xiriirka la leh al-Qaeda.
Sida lagu caddeeyay bayaanka, mid ka mid ah howlgallada cirka ayaa ka dhacay agagaarka deegaanka Leego oo qiyaastii 114 kiiloomitir dhanka waqooyi-galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho, halka weerar kalena lagu beegsaday Yora Lafagari, oo ku dhowaad 160 kiiloomitir dhanka galbeed ka xigta magaalada Jilib.
Goobta saddexaad ee weerarku ka dhacay ayaa ahayd magaalada Jamaame, taas oo qiyaas ahaan 47 kiiloomitir dhanka waqooyi-bari kaga toosan magaalada Kismaayo ee koonfurta Soomaaliya.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya waxay sii wadayaan wadashaqeynta kala dhexeysa AFRICOM si meesha looga saaro al-Shabaab,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka dowladda.
Weerraradan xagga cirka ah ayaa kusoo beegmay xilli ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgallo culus oo ka dhan ah al-Shabab ka wadaan gobollo dhowr ah oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay goobjoog u ahaa iska hor imaadyo isdaba joog ah, gaar ahaan marinka isku xira Leego iyo Buurhakaba, halkaas oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo lagula dagaallamayo saldhigyada kooxda hubeysan.
Sidoo kale, magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose iyo deegaannada ku hareeraysan degmada Jilib ee Jubbada Dhexe ayaa weli safka hore kaga jira goobaha istiraatiijiga ah ee xoogga lagu saarayo gulufka socda ee ka dhanka ah al-Shabab.
Dowladda Mareykanka ayaa si joogto ah howlgallo dhanka cirka ah uga fulisa gudaha Soomaaliya si loo xoojiyo dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada, iyadoo tallaabooyinkaasina ay yihiin kuwo si dhow loogu agaasimo dowladda Soomaaliya.
Kooxda al-Shabab oo ku xiran ururka al-Qaeda ayaa ku dhowaad labaatan sano dagaal kula jirtay dowladda federaalka Soomaaliya, iyada oo weli weerarro qorsheysan la beegsata ciidamada ammaanka, goobaha dowladda iyo shacabka rayidka ah intaba.