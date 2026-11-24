Soomaaliya
Soo laabashada Huang waxay horseedday fadhigii ugu xoogga badnaa ee Wall Street tan iyo Abriil 2025
Wall Street ayaa si xooggan u kacday, kaddib isu-soo-bax taariikhi ah, iyadoo saamiyada Nvidia ay sare u kaceen 31.48% oo ay ku xirmeen $165.05, taasoo hal maalin gudaheed ku kordhisay ku dhowaad $1 tiriliyan qiimaha suuqa—kororkii ugu weynaa ee hal maalin ah ee abid ay diiwaangeliso saami kasta.
Nasdaq ayaa booday 6.51%, halka S&P 500 uu kacay 4.73%, Dow Jones Industrial Average-na uu horumaray 3.01%.
S&P 500 ayaa qiimihiisa ku kordhiyay ku dhowaad $2.8 tiriliyan, wuxuuna ku soo dhammaaday…
24 Nofeembar 2026