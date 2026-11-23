Siyaasaddu waxay si buuxda ugu qotontaa sharciyad, kalsooni shacab iyo is-afgarad heer qaran ah. Marka uu hoggaamiye lumiyo kalsoonida qaybo miisaan culus ku leh bulshada iyo daneeyayaasha siyaasadda dalka, waxaa si lama-huraan ah u soo ifbaxa weydiimo masiiri ah oo ku saabsan mustaqbalka hannaanka dawladnimada, xasilloonida dalka iyo sii socoshada hay’adaha dastuuriga ah.
Xaaladaha uu madaxweynuhu waayo wadashaqeyn miro-dhal ah oo kala dhexeysa dowlad-goboleedyada waaweyn sida Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo maamulka Hiiraan, iyadoo dhanka kalena aysan weli xal u helin kala-go’naanta taariikhiga ah ee kala dhaxaysa Waqooyi Galbeed, ilaalinta wadajirka ummadda iyo xasiloonida guud waxay noqonayaan arrin mudnaanteedu degdeg tahay.
Dib-u-qiimeynta Xaaladda Siyaasadeed
Awoodda sharciga ah ee madaxweyne kasta wuxuu ka helaa haykalka dastuuriga ah, sarreynta xeerarka iyo kalsoonida shacabka iyo hay’adaha qaranka. Marka uu dhammaado muddo-xileedka dastuuriga ahi iyadoo ay jiraan khilaafaad siyaasadeed oo sii qoto-dheeranaya, waxaa si xowli ah kor ugu kaca baahida loo qabo xal siyaasadeed oo wadar-ogol ku yimaada. Tallaabada noocaas ahi waa inay tiigsataa dib-u-soo-celinta kalsoonida shacabka, xoojinta sharciyadda hay’adaha iyo baajinta kala-qaybsanaanta sii kordheysa.
Duruufahan oo kale, ujeeddada koowaad ma aha cidda ku guuleysata ama ku qasaarta loolanka siyaasadeed, balse waa in laga hortago marin-habaab siyaasadeed, kala-daadsanaanta bulshada iyo burbur ku yimaada hay’adaha dowliga ah oo wiiqi kara jiritaanka qaranimada.
Tallaabooyinka Lagula Talinayo Madaxweynaha
1. Mudnaan-siinta Wadahadal Qaran oo Loo Dhan Yahay
Wadahadal dhab ah oo loo dhan yahay oo dhex mara dowladda federaalka, dowlad-goboleedyada, dhinacyada mucaaradka, ururrada bulshada rayidka ah iyo saamilayda kale ee dalka, ayaa ah habka ugu habboon ee lagu maarayn karo murannada taagan. Wadahadal midaysan wuxuu dib u dhisaa aamminka, wuxuu dejiyaa xiisadaha, wuxuuna gogol-xaar u noqdaa iskaashi siyaasadeed oo raad yeesha.
2. Dhowridda Dastuurka iyo Sarreynta Sharciga
Ixtiraamka qodobbada dastuurka iyo habraacyada sharcigu waa lama-huraan, gaar ahaan xilliyada ay soo baxaan doodaha la xiriira muddo-xileedka madaxweynenimada. U hoggaansanaanta mabaadi’da dastuurka waxay adkeyneysaa awoodda iyo aqoonsiga hay’adaha qaranka, waxayna yaraysaa halista is-mari-waa iyo iska-hor-imaad siyaasadeed.
3. Fududeynta Doorashooyin Xor ah, Xaq ah oo Kalsooni lagu Qabi Karo
Doorashooyin hufan oo loo wada dhan yahay waxay muwaadiniinta siinayaan fursad ay aayahooda iyo jihada dalkooda ugu go’aansadaan hannaan nabadeed oo dimuqraadi ah. Waxaa madaxweynaha la gudboon inuu garab istaago abuuritaanka jawi doorasho oo nabadgelyo ah, dhexdhexaad ah, xaqsoor leh, isla markaana ay u dhan yihiin daneeyayaasha siyaasadda dalka.
4. Ka-fogaanshaha Tallaabooyinka Xiisadda Hurinaya
Khilaafaadka siyaasadeed ee lagu maareeyo awood-muquunin ama qasbid waxay khatar weyn gelin karaan amniga guud iyo wadajirka shacabka. Sidaas awgeed, dhowridda nabadda, xasilloonida iyo danta guud waa inay mar walba ka miisaan culus yihiin danaha siyaasadeed ee muddo-gaabka ah.
5. Ka Tagista Dhaxal Siyaasadeed oo Wanaagsan
Taariikhdu mar kasta kuma qiimeyso hoggaamiyeyaasha guulaha ay gaareen xilliyada nabadda iyo xasilloonida oo keliya, balse waxay eegtaa sida ay uga dabaashaan waqtiyada qalalaasaha iyo xasaraduhu jiraan. Madaxweynaha la yimaada samir, garasho dheer, tanaasul iyo ilaalinta danta guud wuxuu kaga tagi karaa taariikhda dhaxal hoggaamineed oo qaddarin leh.
Gunaanad
Marka uu madaxweynuhu la kulmo taageerada shacabka oo hoos u dhacday, cilaaqaadka maamullada dalka oo xumaaday, iyo muddadii dastuuriga ahayd oo idlaatay, jidka ugu toosan ee wax dhisaya waa inuu horseedo wadahadal qaran, ixtiraamo mabaadi’da dastuurka, gacan ka geysto doorashooyin lagu kalsoonaan karo, uuna ilaaliyo midnimada iyo xasilloonida dalka.
Hoggaaminta wax-ku-oolka ah waxaa lagu miisaamaa sida looga gudbo xaaladaha qalafsan iyadoo danta guud ee ummadda laga hormarinayo wax kasta oo shakhsi ama koox gaar ah khuseeya. Ugu dambeyntii, ma jiro shakhsi ka sarreeya qaranka, aayaha ummad walbana waxaa lagu sugaa is-afgarad, sharciyad buuxda, ku-dhaqanka dastuurka iyo mas’uuliyad loo dhan yahay.
_______________________
Waxaa qoray Mohamud M Farah, La-taliyihii Hore ee Safaaradda Soomaaliya ku lahayd Boqortooyada Morocco