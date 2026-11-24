Wadahadallo cusub oo dhex maray xisbiyada Ra’iisul Wasaaraha ku-meelgaarka ah ee Israa’iil Benjamin Netanyahu iyo siyaasiga la tartamaya Gadi Eisenkot ayaa ku dhammaaday natiijo la’aan, taasoo rajada laga qabo dhismaha dowlad isbahaysi ka dhigtay mid ku xiran tanaasul ay sameeyaan labada dhinac.
Wadaxaajoodayaal ka socday xisbiga Yashar ee Eisenkot iyo xisbiga Likud ee Netanyahu ayaa afar saacadood ku kulmay huteel ku yaalla Herzliya, oo u dhow Tel Aviv, kaddib markii ay wada-hadalladoodii ugu horreeyay yeesheen Axaddii hore.
“Wareeggii ugu dambeeyay ee wada-hadallada isbahaysiga… wuu soo dhammaaday. Labada dhinac waxay soo bandhigeen mowqifyadooda ku aaddan arrimo badan oo muhiim ah, waxayna si faahfaahsan uga wada hadleen,” ayay xisbiyadu ku sheegeen bayaan ay si wadajir ah u soo saareen.
Waxay intaas ku dareen in “kulan dabagal ah la qaban doono”, balse ma aysan sheegin taariikh, mana bixin faahfaahin dheeraad ah.
Isbahaysiga Eisenkot oo ka kooban 48 xildhibaan ayaa weli u baahan 61 kursi oo baarlamaanka ah si uu aqlabiyad u helo, wuxuuna ku kala qaybsan yahay saddex waddo oo suurtagal ah: isbahaysi lala sameeyo xisbiyada Yuhuudda aadka u diinta badan, iskaashi lala sameeyo xildhibaannada Carabta ama dowlad midnimo qaran oo lala dhiso Likud.
Ma jiro xisbi keliya oo abid si toos ah ugu guuleystay 61 kursi oo ka mid ah 120-ka kursi ee Knesset-ka, taasoo ka dhigaysa dhismaha isbahaysigu arrin caadi ah.
Netanyahu wuxuu taageerayaa dowlad midnimo qaran oo isaga iyo Eisenkot ay si is-dhaafsi ah u qabtaan xilka ra’iisul wasaaraha, hab ay Israa’iil horey u isticmaashay.
Heshiiskaasi wuxuu Netanyahu u suurtagelin karaa inuu sii haysto gaashaanka siyaasadeed ee uu raadinayay xilli lagu soo oogay eedeymo musuqmaasuq, iyadoo sidoo kalena u oggolaanaysa inuu sii wado ka hortagga samaynta guddi baaritaan oo madax-bannaan oo lagu baaro fashilladii amni ee ka horreeyay weerarkii Xamaas ee 7-dii Oktoobar 2023.
Suurtagalnimadaasi waxay si toos ah uga hor imaanaysaa ballanqaadkii Eisenkot ee ahaa inuusan ka mid noqon doonin dowlad uu hoggaaminayo Netanyahu, oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee ololihiisa.
Naftali Bennett, ra’iisul wasaarihii hore ahna xulafada Eisenkot, ayaa sidoo kale ku celceliyay inuusan ku biiri doonin isbahaysi ay ku jiraan “Netanyahu ama isbahaysigiisa, xaalad kasta oo ay noqoto”.
Caqabadaha isbahaysiga
Shalay, Yashar wuxuu dib u bilaabista wadaxaajoodka ku tilmaamay “ballanqaad dhab ah oo lagu dhisayo dowlad sida ugu ballaaran ee suurtagalka ah”, isagoo sheegay in Eisenkot uu wakiilladiisa faray inay eegaan dhammaan fursadaha.
Likud, si kastaba ha ahaatee, wuxuu si degdeg ah u soo bandhigay dalabyo dhowr ah oo uu ku xirayo ku biirista dowlad midnimo, oo ah qaabka uu Netanyahu taageerayo.
Mid ka mid ah shuruudaha ayaa ah in la joojiyo “dhammaan weerarrada shaqsiga ah iyo hurinta nacaybka” ee lala beegsanayo Netanyahu iyo dowladdiisa.
Xisbigu wuxuu sidoo kale ku baaqay isbahaysi ay ku jiraan “dhammaan xisbiyada taageersan jiritaanka Dawladda Israa’iil oo ah dawladda qaran ee dadka Yuhuudda”, iyadoo laga reebayo xisbiyada Carabta.
Mudane Netanyahu wuxuu ra’iisul wasaare ahaa ku dhowaad 19 ka mid ah 30-kii sano ee la soo dhaafay.
Netanyahu iyo xulafadiisu waxay si joogto ah u dhaliilaan xisbiyada Carabta, kuwaas oo ku guuleystay rikoor dhan 19 kursi oo baarlamaanka ah, kana soo horjeeda inuu sii hayo talada.
Likud wuxuu sidoo kale doonayaa in heshiis laga gaaro dhowr arrimood oo waaweyn oo siyaasadeed, oo ay ka mid yihiin ka soo horjeedda dhismaha dowlad Falastiini ah iyo sii wadista gacan-ku-haynta Israa’iil ee deegaanno ka tirsan Suuriya, Lubnaan iyo Marinka Gaza.
Xisbigu wuxuu intaa dheer ku baaqayaa in la helo tanaasul ku saabsan askareynta Yuhuudda aadka u diinta badan, taasoo ka mid ah arrimaha siyaasadeed ee ugu muranka badan Israa’iil.
Jimcihii, Eisenkot wuxuu sheegay inuusan oggolaan doonin in wadaxaajoodku si aan xad lahayn u sii socdo, wuxuuna caddeeyay inuu diyaar u yahay inuu baarlamaanka horgeeyo “dowlad qaran oo xaalad degdeg ah”.
Inkastoo uusan sharxin habka loo fulinayo, hadalladiisu waxay tilmaamayaan istaraatiijiyad laba tallaabo ah oo suurtagal ah: in si degdeg ah loo dhiso dowlad laga tiro badan yahay oo ku tiirsan xisbiyada waaweyn ee mucaaradka, kaddibna la raadiyo in taageeradeeda la ballaariyo.
Dowlad laga tiro badan yahay oo uu hoggaamiyo Eisenkot waxay ku tiirsanaan kartaa taageerada 19-ka xildhibaan ee Carabta, balse xulafadiisa garabka midig Avigdor Liberman wuxuu ka soo horjeedaa in lala shaqeeyo xildhibaannadaas, wuxuuna beddelkeeda taageersan yahay isbahaysi lala sameeyo xisbiyada Yuhuudda aadka u diinta badan.