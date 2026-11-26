Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya ee muddo-xileedkiisu idlaaday, ayaa la filayaa inuu dhawaan soo saaro warqad rasmi ah oo uu u dirayo dowladaha taageera amniga iyo dhaqaalaha dalka, isagoo ku wargelinaya inay dusha u ritaan mas’uuliyadda sugidda amniga madaxda mucaaradka ee qeybta ka noqonaysa wada-hadallada siyaasadeed ee lagu wado inay qabsoomaan.
Xogta ay heshay Axadle ayaa muujinaysa in tallaabadan la qaadi doono ka hor inta uusan magaalada Muqdisho soo gaarin Madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni, kaas oo wada dadaallo diblomaasiyadeed oo looga golleeyahay in xal waara loogu helo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka jira.
Sidoo kale, Axadle ayaa fahansan in wafdi hordhac u ah Madaxweyne Museveni ay soo gaari doonaan magaalada, iyadoo dhinaca kalena wufuud ka socota waddamada Mareykanka iyo Turkiga ay qorsheynayaan inay dhowaan safarro ku tagaan xarumaha dowlad-goboleedyada qaar.
Dhaqdhaqaaqyadan diblomaasiyadeed ee isa soo taraya ayaa imaanaya xilli hoggaanka mucaaradka Soomaaliya ay ku adkeysanayaan in miiska wadahadalka la helo dhinac dhexdhexaad ah, kaas oo dammaanad qaadaya dhaqangalka heshiis kasta oo laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee taagan.
Villa Soomaaliya oo sii waddo qorshaha doorashooyinka halka dhinac ah
Iyadoo lagu guda jiro isku dayada lagu qaboojinayo xiisadda taagan, ayaa xukuumadda Soomaaliya ee waqtigeedu dhammaaday waxay habeenkii Talaadada ansixisay wax-ka-beddel lagu sameeyay 23 qodob oo ka mid ah xeerka doorashooyinka iyo siddeed qodob oo ku jira xeerka ururrada iyo xisbiyada siyaasadda.
Isbeddelladan sharciga ah ayaa waxaa ka mid ah in xildhibaannada Baarlamaanka lagu soo xulo nidaamka liisaska xiran oo ay xisbiyadu maamulayaan, iyo in wasiirrada xukuumadda loo banneeyo inay u tartamaan kuraasta Baarlamaanka iyagoo aan wax iscasilaad ah samayn. Hiiraan Online +1
Qorshahan oo u baahan ansixinta Baarlamaanka federaalka ayaa qeyb ka ah tallaabooyinka hal-dhinaca ah ee ay waddo Villa Soomaaliya, talaabadaas oo ay si buuxda uga soo horjeesteen maamullada Puntland State, Jubaland iyo madasha mucaaradka.
Xubnaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay Xasan Sheekh inuu dhisanayo hab-doorasho si gaar ah dan ugu ah xisbigiisa Cadaaladda iyo Wadajirka, xilli ay xukuumaddu ku dooddayso inay u gogol-xaarayso hannaanka doorasho qof iyo cod ah.
Guddiga doorashooyinka ayaa dhankooda hore u shaaciyay jadwalka doorashada, iyagoo sheegay in doorashada Baarlamaanka la qaban doono 15-ka Abriil 2027, halka mida Madaxweynahana loo asteeyay 15-ka May 2027.
Hase yeeshee, xilliyada la qorsheeyay ayaa aad uga dambeeya waqtigii ay Maxkamadda Sare u qabatay in lagu xalliyo muranka doorashooyinka, iyadoo maxkamaddu xukuntay in muddo-xileedkii sharciga ahaa ee madaxweynaha iyo hay’adaha federaalka uu hore u dhammaaday.
Waxa ugu weyn ee caqabadda ku ah guusha dadaallada diblomaasiyadeed ayaa ah go’aanka madaxweynaha xilkiisu dhammaaday uu ku sii ambaqaadayo tallaabooyinka doorasho ee aan heshiiska lagu ahayn, halkii laga sugayay inuu miiska wadahadalka la fariisto dhinacyada diiddan qorshihiisa.
Waxaa si weyn isha loogu hayaa waxa ka dhasha dadaallada ay hormuudka ka yihiin dalalka Uganda, Mareykanka iyo Turkiga, iyo haddii ay beesha caalamku ku guuleysan doonto isu soo dhoweynta saamileyda isku haya mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya.
AXADLETM