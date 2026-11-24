Heshiis Horumarineed Kaabayaal oo Dhammeystiran (MIDA) oo lagu qiyaasay US$5.7 bilyan, kaas oo ay kala saxiixanayaan dowladda Liberia iyo Shirkadda Macdanta Bea Mountain (BMMC), ayaa la filayaa inuu dardargeliyo xirmo ballaaran oo mashaariic tamar iyo gaadiid ah.
BMMC, oo ah shirkaddii ugu horreysay uguna weynayd ee dahabka si ganacsi ah uga soo saarta Liberia, waxay ka hawlgashaa galbeedka dalka. Sida ku cad heshiiska, shirkaddu waxay taageeri doontaa ku darista 270 megawatt oo koronto ah shabakadda korontada qaranka, halka horumarinta waddooyinkuna ay diiradda saari doonto marin-waddo weyn oo dhererkiisu yahay 146 kiiloomitir. Heshiiska ayaa si rasmi ah loo saxiixi doonaa Arbacada, 25-ka Nofeembar 2026, iyadoo uu ka dhashay falcelinno kala duwan oo ka imanaya dadweynaha iyo xubnaha mucaaradka.