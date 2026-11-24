In ka badan 47,000 oo haween iyo gabdho ah ayaa eheladoodu ku dileen adduunka sannadkii 2025 — qiyaastii shan qof saacad kasta — iyadoo tiradu inta badan aanay waxba iska beddelin marka loo eego sannadihii u dambeeyay, sida lagu sheegay warbixin Qaramada Midoobay ay maanta soo saartay.
Qiyaasaha Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Haweenka iyo Xafiiska Qaramada Midoobay ee Daroogada iyo Dambiyada ayaa muujinaya in tirada haweenka iyo gabdhaha uu dilay lammaane ay xiriir dhow leeyihiin ama xubin qoys ay u dhexaysay 45,000 ilaa 51,000 sannad kasta sannadihii u dambeeyay.
Warbixintu waxay sheegtay in qiyaastii 78,000 oo haween iyo gabdho ah ay sannadkii hore ku dhinteen dil ula kac ah, halka ku dhowaad 60% uu dilay lammaane ay xiriir dhow leeyihiin ama qaraabo. Natiijooyinka warbixinta ayaa la daabacay ka hor Maalinta Caalamiga ah ee Ciribtirka Tacaddiga Ka dhanka ah Haweenka.
Qiyaasta 47,000 ee dhimashada ah waxay u dhigantaa 129 haween iyo gabdho ah oo maalin kasta la dilo. Tirooyinka waxaa laga soo saaray falanqayn lagu sameeyay xog laga ururiyay 122 dal iyo dhulal.
Qaramada Midoobay waxay carrabka ku adkaysay “degdegga ay leedahay in la hubiyo in ka hortagga rabshadaha qoyska uu wax ka qabto xiriirrada lammaanaha, iyo sidoo kale xiriirrada ka jira qaab-dhismeedyada qoyska ee ballaaran”.
Ma jirin gobol ka badbaaday rabshadaha. Afrika ayaa diiwaangelisay tirada ugu badan ee haweenka iyo gabdhaha ay dileen lammaanayaashooda ama xubnaha qoysaskooda, iyadoo lagu qiyaasay 22,100 dhimasho.
Aasiya waxaa laga soo sheegay 15,100 dhibbane, waxaana ku xigay Ameerika oo leh 7,400, Yurub oo leh 2,100 iyo Ooshiyaaniya oo leh 300.
Warbixintu waxay sheegtay in heerarka dilalka adduunka ay hoos u dhaceen, balse heerarka dilalka haweenka sababo la xiriira jinsigooda ay si ka gaabis badan hoos ugu dhaceen, gaar ahaan Ameerika iyo Yurub.
Sida ay Qaramada Midoobay sheegtay, isbeddelkaasi wuxuu muujinayaa “in dambiyadani si qoto dheer ugu xididdoobeen caadooyinka bulshada iyo fikradaha khaldan ee ku salaysan jinsiga,” iyadoo sidoo kale la iftiimiyay caqabadaha hortaagan dhibbanayaasha iyo qoysaskooda inay helaan caddaalad.
Dilka haweenka sababo la xiriira jinsigooda wuxuu qeexayaa dilalka haweenka iyo gabdhaha ee ku salaysan jinsiga. Eraygu wuxuu ka baxsan yahay dilalka ay geystaan lammaanayaasha ama xubnaha qoyska, waxaana ka mid noqon kara dhimashooyin gaar ah oo la xiriira dambiyada abaabulan, shaqada khasabka ah ama ka ganacsiga dadka.
Si kastaba ha ahaatee, warbixintu waxay sheegtay in xogta ku saabsan dilalka haweenka sababo la xiriira jinsigooda ee ka dhaca meel ka baxsan goobaha gaarka loo leeyahay ay weli aad u kooban tahay, taasoo ka hor istaagaysa mas’uuliyiinta inay cabbiraan baaxadda buuxda ee arrintan heer gobol ama heer caalami.