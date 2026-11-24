RIYADH – Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay leedahay adkeysi buuxa iyo cudud maaliyadeed oo ay kaga daba-tagto colaad waqti dheer qaadata oo ay kula jirto kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen, sida uu caddeeyay Wasiirka Maaliyadda dalkaas, Mohammed al-Jadaan, iyadoo ay marba marka ka dambaysa sii kordhayaan gantaallada iyo diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee lagu bartilmaameedsanayo dhulkeeda.
Isaga oo faahfaahin ka bixinayay xaalka maaliyadeed ee boqortooyada mar uu la hadlayay warbaahinta, ayuu Al-Jadaan ku nuuxnuuxsaday in dalkiisu awood u leeyahay inuu dhabarka u rito cawaaqibta loollan jiitama. Waxa uu si adag u ganafka ku dhuftay doodaha sheegaya in beegsiga goobaha rayidka ah uu Riyadh ku sandulleyn karo gorgortan ay ka gasho madaxbannaanida iyo nabadgelyada qarankeeda.
Wasiirka ayaa dhalanteed iyo mid xaqiiqada ka fog ku tilmaamay aragtida qabta in weerarrada xiriirka ah iyo culaysyada ciidan ay ku qasbayaan boqortooyada inay ka laabato mowqifkeeda adag, isagoo xaqiijiyay in badqabka dalka iyo shacabkiisa uusan marnaba noqon karin mid lagu gorgortamo cadaadis kasta oo la saaro.
Hannaanka maaliyadda marka la eego, xukuumadda Riyadh waxay saadaalinaysaa in dhimista ku timaadda miisaaniyadda sanadka 2027 ay gaari doonto 3.6 boqolkiiba marka la barbar dhigo wax-soo-saarka guud ee dalka (GDP), halka sanadkan la rajeynayo inay ahaato 4.9 boqolkiiba. Al-Jadaan ayaa xusay in dhaqaalaha Sacuudigu uu sanadkan dib u dhac 2.1 boqolkiiba ah la kulmay sababo la xiriira dhimista soosaarka shidaalka, hase yeeshee odoroska miisaaniyadeed ee sanadka 2027 uu muujinayo kobac la taaban karo oo dhan 10.9 boqolkiiba.
Dagaalyahannada Xuutiyiinta ee ka dagaallama Yemen ayaa si joogto ah weerarro isugu jira gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ugu beegsanayay gudaha Sacuudiga, tallaabadaas oo ay ku macneeyeen cadaadis ay Riyadh kaga doonayaan inay faraha kala baxdo garab-istaagga ay siiso dowladda sharciga ah ee Yemen.
Kooxdan oo taageero xooggan ka hesha dowladda Iran ayaa colaad qaraar kula jirta maamulka Yemen, iyadoo cirwareenta iyo xiisadaha gobolka ka taagani ay cirka ku shareereen walwalka laga qabo waxyeellada ay colaaddu ku yeelan karto amniga guud iyo xasilloonida dhaqaale ee dalalka ku teedsan Khaliijka.
AXADLETM