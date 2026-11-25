Uganda ayaa beenisay wax xiriir ah oo ay la leedahay diyaarad dagaal oo lagu soo riday bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo dhammaadkii toddobaadkan, inkastoo mid ka mid ah dadkii ka badbaaday uu sheegay inuu ahaa muwaadin Ugandhees ah iyo sarkaal ciidan oo darajo hoose ah.
Jeneraal Muhoozi Kainerugaba, Taliyaha Ciidamada Difaaca Uganda, ayaa qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ku sheegay in Ciidamada Difaaca Shacabka Uganda (UPDF) aysan wax lug ah ku lahayn diyaaradda. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu intaas ku daray in shirkaddii lala xiriiriyay diyaaradda “tallaabo ciqaabeed laga qaaday”.
Taliyaha ciidanku ma uusan magacaabin shirkadda, mana uusan shaacin ciqaabta lagu soo rogay. Wuxuu uga digay dadka reer Uganda inay shaqooyin ka qaataan shirkadaha calooshood-u-shaqeystayaasha ah ee ka howlgala Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, wuxuuna ku hanjabay ciqaab adag qof kasta oo lagu helo inuu ku lug lahaa.