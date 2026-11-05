Booliska Waqooyi Galbeed oo howlgal ka dhan ah shirkadaha korontada bilaabay kadib muran ka dhashay qiimaha adeegga

Hargeysa (AX) — Ciidanka booliska Waqooyi Galbeed ayaa habeenkii Isniinta hawlgal qorshaysan ku beegsaday dhowr shirkadood oo layrka dhaliya, kuwaas oo lagu eedeeyay inay jabiyeen amarradii xukuumadda ee ku saabsanaa qiimaha adeegga korontada, tallaabadaas oo cirka ku shareertay khilaaf bilooyin soo jiitamayay oo u dhexeeyay maamulka iyo ganacsatada gaarka loo leeyahay ee bixisa korontada.
Laamaha ammaanka ayaa sheegay in tallaabadani ay timid kaddib markii maamulayaasha shirkaduhu ay ka dhego-adaygeen inay hor yimaadaan Xarunta Baarista Dembiyada (CID-da), inkastoo dhowr jeer looga yeeray eedeymo la xiriira ku tumashada wareegto madaxweyne iyo awaamiir kasoo baxday Guddiga Xakameynta Tamarta Waqooyi Galbeed.
Imaaraadka khilaafkan ayaa si gaar ah u taabanaya shirkadaha ay ka mid yihiin Sompower, Indho-birta iyo Telesom Tec, kuwaas oo go’aansaday inay kordhiyaan lacagaha laga qaado macaamiisha iyagoo cuskaday sare u kaca kharashaadka shidaalka iyo agabyada hawlgalka.
Guddoomiyaha Guddiga Xakameynta Tamarta Waqooyi Galbeed Cabdi Egeh Ahmed ayaa horey ugu amray bulshada inaysan bixin wax ka badan 59 senti halkii kiilowayt-saac (kWh), isagoo caddeeyay in qiimahaasi yahay xadka ugu sarreeya ee sharcigu u bannaynayo hab-raaca siyaasadda qiimaynta ee dawladda.
Xukuumadda ayaa horey u laashay isku day kasta oo shirkaduhu kaligood qiimaha ugu kordhinayeen adeegga, iyadoo ku dooday inaysan shirkaduhu xaq u lahayn inay go’aanno noocaas ah qaataan iyadoo aan la marin hannaanka sharciyeed ee xakameynta qiimaha.
Dhinaca kale, Ururka Shirkadaha Korontada Waqooyi Galbeed ayaa difaacay go’aankooda, iyagoo sheegay inay ku dhowaad lix bilood dhabarka u ridanayeen kharashaadka shidaalka iyo adeegyada kale ee kor u kacay, haatanna aysan suurtagal ahayn in qiimihii hore wax lagu sii wado haddii aan dib u habayn lagu samayn.
“Sare u kaca ballaaran ee ku yimid shidaalka wuxuu culays culus dusha kaga keenay shirkadaha tamarta dhaliya, wax ka beddelka qiimahana wuxuu ahaa tallaabo lama huraan u ah si loo xaqiijiyo sii socoshada adeeg lagu kalsoonaan karo,” ayuu raaciyay ururku.
Boolisku waxay xaqiijiyeen in hawlgalkii habeenkii Isniinta lagu saleeyay Qodobka 15-aad, Faqraddiisa 4-aad ee Xeerka Ciidanka Booliska Waqooyi Galbeed, kaas oo aasaas sharci u ahaa tallaabada ay ciidanku qaadeen.
Saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale beeniyay eedeymo ka yimid shirkadda Indho-birta oo sheegtay in ciidanku u adeegsadeen awood xad-dhaaf ah intii uu hawlgalku socday, iyagoo sheegay in sheegashada shirkaddu aysan ka tarjumayn wixii dhabta ahaa ee meesha ka dhacay.
Ciidanka boolisku ma shaacin in xabsiga loo taxaabay madaxdii shirkadahaas iyo in kale, lamana bixin faahfaahin ku saabsan tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo laga qaaday shirkadaha adeegga korontada fidiya.
Murankan ayaa sii qotodheeraaday toddobaadkan kaddib markii Madaxweynaha Waqooyi Galbeed Abdirahman Mohamed Abdullahi Irro uu si adag u caddeeyay in qiimo koror kasta oo lagu sameeyo korontada iyadoo aan heshiis lagala gelin dawladda uu yahay mid sharci-darro ah oo aan waxba ka jirin.
Ilaa hadda ma cadda in shirkaduhu aqbali doonaan go’aanka ah inaan la dhaafin 59-ka senti iyo in murankani isu beddeli doono loollan hor leh oo dhinaca sharciga iyo maamulka ah.