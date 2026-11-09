Maamul goboleedyada Soomaaliya iyo awoodahooda

Nidaamka federaalka ee Soomaaliya ayaa ah mid loogu talagalay in lagu maareeyo maamulka dalka ka dib sannado badan oo colaado iyo burbur dowladnimo ah. Qaab-dhismeedkani wuxuu awoodda maamul u qaybinayaa dowladda dhexe iyo maamullada heer gobol, si bulshada loogu dhoweeyo adeegyada aasaasiga ah loona ilaaliyo midnimada qaranka.
Fahamka sida ay u shaqeeyaan maamul goboleedyadu iyo awoodaha ay leeyihiin waa arrin muhiim u ah qof kasta oo raba inuu fahmo habka siyaasadeed iyo maamul ee dalka ka jira maanta.
Waa Maxay Maamul Goboleedyada Soomaaliya?
Maamul goboleedyadu waa maamullo heer gobol ah oo ku dhisan Dastuurka Ku-meel-gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxay ka kooban yihiin labo gobol ama wax ka badan oo si iskood ah isugu tagay si ay u dhisaan dowlad-goboleed xubin ka ah dowladda federaalka ah.
Dalka Soomaaliya waxaa ka jira maamullo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, iyo Koonfur Galbeed. Sidoo kale, gobollada Waqooyi Galbeed ayaa qayb ka ah hannaanka guud ee dalka, iyadoo magaalooyinka sida Hargeysa iyo Saylac ay leeyihiin taariikh facweyn oo ku aaddan maamul-daadejinta.
Maamul kasta wuxuu leeyahay hay’ado u gaar ah oo u kala baxa:
-
- Laanta Fududeynta (Xukuumadda): Waxaa hoggaamiya Madaxweyne heer gobol ah iyo gole wasiiro.
-
- Laanta Sharci-dejinta (Baarlamaanka Gobolka): Waxay dejiyaan xeerarka iyo shuruucda khuseeya maamulkaas gaarka ah.
-
- Laanta Garsoorka: Maxkamado qaabilsan dacwadaha heer gobol iyo ilaalinta sharciga deegaanka.
Awoodaha Sharciyeed ee Maamul Goboleedyada
Dastuurka dalka ayaa qeexaya sida awoodaha loo qaybsanayo. Dowladda dhexe ee fadhigeedu yahay Muqdisho waxay haysataa awoodaha qaran sida difaaca guud, siyaasadda arrimaha dibadda, iyo lacagta qaranka, halka maamul goboleedyaduna ay xaq u leeyihiin maaraynta arrimo dhowr ah:
-
- Amniga Deegaanka: Samaynta iyo maamulidda ciidamo boolis deegaan ah oo ilaaliya nabadgelyada magaalooyinka iyo tuulooyinka.
-
- Adeegyada Bulshada: Horumarinta iyo maamulidda adeegyada caafimaadka, waxbarashada aasaasiga ah, iyo biyaha.
-
- Canshuuraha Heer Gobol: Soo rogidda iyo ururinta canshuuraha maxalliga ah si loogu maalgeliyo howlaha danta guud.
-
- Horumarinta Kaabayaasha: Dhismaha waddooyinka gobolka, dekedaha maxalliga ah, iyo suuqyada ganacsiga.
Muhiimadda Maamul Goboleedyada
Hannaanka maamul goboleedyadu wuxuu xal u noqday caqabado badan oo taariikh ahaan ka dhashay maamulkii farta keliya laga maamuli jiray ee dalka burburka u horseeday. Muhiimaddooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah:
-
- Daadejinta Awoodda: Qofka muwaadinka ah uma baahna inuu u safro Muqdisho si uu u helo adeegyo aasaasi ah, maadaama xarumaha gobollada sida Garoowe, Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, iyo Boosaaso ay bixiyaan adeegyo badan.
-
- Kalsoonida Shacabka: Bulshada deegaanka ayaa door weyn ku yeelata hoggaankooda, waxaana fududaanaya isla-xisaabtanka tooska ah.
-
- Xallinta Khilaafaadka: Dhibaatooyinka maxalliga ah waxaa lagu xalliyaa heer deegaan ka hor inta aysan isu beddelin qalalaase qaran.
Qodobada Muhiimka ah ee Nidaamka Federaalka
Si nidaamkani u shaqeeyo si hufan, waxaa jira qodobbo aasaasi ah oo hagaya xiriirka dowladda dhexe iyo maamullada dalka:
-
- Wada-tashiga Joogtada ah: Go’aannada waaweyn ee masiiriga ah waxay u baahan yihiin is-afgarad dhex mara madaxda heer federaal iyo kuwa heer gobol.
-
- Qaybsiga Khayraadka: Khayraadka dabiiciga ah ee dalka iyo deeqaha caalamiga ah waa in loo qaybiyaa si caddaalad ah oo waafaqsan heshiisyo sharciyeed.
-
- Ilaalinta Midnimada Dalka: Maamul goboleed kasta waxaa ku waajib ah inuu ilaaliyo wadajirka qaranka Soomaaliyeed iyo xuduudaha dalka.
Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo
1. Ma qaadi karaan maamul goboleedyadu heshiisyo caalami ah?
Dastuurka wuxuu dhigayaa in arrimaha dibadda iyo heshiisyada caalamiga ah ay awood u leedahay dowladda dhexe. Si kastaba ha ahaatee, maamulladu waxay geli karaan heshiisyo ganacsi ama horumarineed oo heer hoose ah iyadoo lala tashanayo ama wacyigelin lala wadaagayo dowladda dhexe.
2. Sidee ku yimaaddaa dhismaha maamul goboleed cusub?
Sida uu sharcigu qeexayo, labo gobol ama ka badan oo ka tirsan gobolladii jiray burburkii ka hor ayaa si xor ah isugu tegi kara si ay u dhisaan hal maamul goboleed, iyadoo la raacayo nidaamka dastuuriga ah iyo rabitaanka dadka deegaanka.
3. Maxaa dhacaya haddii ay isku dhacaan sharciga dowladda dhexe iyo kan maamul goboleedka?
Haddii uu yimaado iska-hor-imaad sharci oo ku saabsan arrimaha qaranka, Dastuurka Federaalka ayaa had iyo jeer sarreeya. Khilaafaadka sharciga ah waxaa loo gudbiyaa Maxkamadda Sare ama Maxkamadda Dastuuriga ah si loo helo xal sharciyeed oo kama dambays ah.
Soo turjume Ali Musa
alimusa@axadletimes.com
Axadle media Group