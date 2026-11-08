Duqayn Ruushku ku qaaday kaabeyaasha Kyiv ka hor wadaxaajoodyada nabadda

Mas’uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in gantaallo iyo diyaarado aan duuliye lahayn oo Ruushku leeyahay ay xalay weerareen kaabeyaasha tamarta ee ku hareeraysan Kyiv, taas oo khatar gelisay sahayda korontada, biyaha iyo kulaylka ee caasimadda, iyadoo la filayay in heerkulku ku dhowaado eber.
Duqayntu waxay dhacday saddex maalmood oo keliya ka hor inta aan Ruushka iyo Ukraine lagu wado inay ka qaybgalaan wadaxaajoodyo nabadeed oo uu Maraykanku dhexdhexaadinayo. Duqeymo ayaa ka dhacay guud ahaan Kyiv xilli Moscow ay ridaysay gantaallo ballistic ah oo isdaba joog ah, kuwaas oo dhowr ka mid ahi ku dhaceen oo waxyeelleeyeen Buundada Waqooyi ee dul marta Webiga Dnipro, sida uu sheegay duqa magaalada Vitali Klitschko.
Wasaaradda tamarta ayaa sheegtay in xarumaha tamarta ee ka baxsan caasimaddu ay sidoo kale soo gaadheen waxyeello weyn, oo ay ku jiraan nidaamyada korontada ka gudbiya laba xarumood oo tamarta nukliyeerka ah kuna geeya Kyiv iyo bartamaha Ukraine. Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay, ku dhowaad darsinna way ku dhaawacmeen weerarro ka dhacay dalka oo dhan.
Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa barta X ku sheegay: “Caasimaddu waxay wajahaysaa dhibaatooyin culus oo la xiriira sahayda korontada, biyaha iyo kulaylka.” Waxa uu intaas ku daray in saldhigyo koronto oo ku yaalla shan gobol oo kale ay sidoo kale waxyeello soo gaadhay.
“Ruushku wuxuu isu diyaarinayaa wadaxaajoodyada saddex geesoodka ah isagoo gantaallo ballistic ah ku weeraraya kaabeyaasha muhiimka ah ee Ukraine,” ayuu yidhi Mr Zelensky.
Weeraradu waxay dhaceen kaddib doorashadii dhexe ee Maraykanka, taas oo Ukraine ka abuurtay rajo ah in Kongarees ay Dimuqraadiyiintu maamulaan uu taageero xooggan siin karo difaaceeda ka dhanka ah Ruushka.
“Waxaan ku tiirsannahay in Kongareeska Maraykanku uu Ukraine siiyo fiiro dheeraad ah, sababtoo ah Ruushku wuxuu sii kordhinayaa tirada weerarradiisa,” ayuu raaciyay Mr Zelensky.
Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay weerareen bartilmaameedyo ka tirsan qaybta warshadaha milatari ee Ukraine, iyo sidoo kale kaabeyaasha tamarta iyo gaadiidka ee gudaha iyo hareeraha Kyiv.
Mas’uuliyiinta Ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay iyaduna weerarro diyaarado aan duuliye lahayn iyo gantaallo ah ku qaaday dhowr gobol oo Ruushka ka tirsan. Waxay soo sheegeen waxyeello yar, balse ma aysan soo sheegin wax dhimasho ah.
Duqa Kyiv Vitali Klitschko ayaa sheegay: ‘Dhowr gantaal ayaa ku dhacay Buundada Waqooyi’, iyagoo waxyeelleeyay dusha waddada
Laba qof oo dhintay, tobannaan kalena ku dhaawacmay guud ahaan Ukraine
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in weerarradii xalay ay ku dileen ugu yaraan laba qof, kuna dhaawaceen ku dhowaad darsin kale guud ahaan Ukraine. Guryo, meherado iyo dhismayaal kale oo aan degaan ahayn ayaa sidoo kale waxyeello soo gaadhay.
Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa hawlgalka ku tilmaantay weerar ballaaran oo lagu qaaday qaybta warshadaha milatari ee Ukraine, iyo sidoo kale xarumaha tamarta iyo gaadiidka ee gudaha iyo hareeraha caasimadda.
Moscow ayaa xoojisay duqaymaha cirka iyadoo duullaankeeda dhulka uu inta badan hakaday, waxayna si joogto ah gantaallo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ugu beegsanaysaa nidaamyada tamarta ee magaalooyinka waaweyn ee Ukraine, kuwaas oo ay adag tahay in la qabto in ka badan afar sano iyo bar kaddib duullaankii buuxa.
Toddobaadyadii u dambeeyay, Ruushku wuxuu ballaariyay weerarradiisa si ay ugu jiraan buundooyinka Kyiv, taas oo carqalad ku keentay isu-socodka magaalada ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo qof.
Mas’uuliyiinta Ukraine iyo Ruushka ayaa la filayaa inay ka qaybgalaan wadaxaajoodyo saddex geesood ah oo Abu Dhabi ka dhacaya Talaadada ilaa Arbacada, kuwaas oo qayb ka ah dadaal nabadeed oo Maraykanku taageerayo, balse ilaa hadda uu sameeyay horumar kooban.
Afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa wakaaladda wararka Interfax ee Ruushka u sheegay in wafdiga Ruushka ee wadaxaajoodyadii ugu horreeyay ee saddex geesoodka ahaa tan iyo Febraayo ay ku jiri doonaan saraakiil sare oo milatari iyo diblomaasiyiin, oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Sergei Ryabkov.
Warkan ayaa sheegay in wafdiga, oo uu hoggaaminayo kaaliyaha Kremlin-ka Vladimir Medinsky, ay sidoo kale ku jiri doonaan Yuri Zhigarlovsky, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Taliska Guud, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mikhail Galuzin iyo madaxa sirdoonka milatari Igor Kostyukov.
Weeraradii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale ku soo beegmay doorashadii dhexe ee Maraykanka, taas oo Ukraine ka abuurtay rajo ah inay taageero dheeraad ah ka heli doonto Maraykanka oo uu Kongarees ay Dimuqraadiyiintu maamulaan.
“Waxaan ku tiirsannahay in Kongareeska Maraykanku uu Ukraine siiyo fiiro dheeraad ah, sababtoo ah Ruushku wuxuu sii kordhinayaa tirada weerarradiisa,” ayuu raaciyay Mr Zelensky.
Waxaan u baahan nahay oggolaanshahaaga si aan u shubno waxyaabahan rte-player-ka ahWaxaan u isticmaalnaa rte-player si aan u maamulno waxyaabo dheeraad ah oo ku kaydin kara cookies qalabkaaga, isla markaana ururin kara xog ku saabsan hawshaada. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u shubto waxyaabaha ku jira.Maamul dookhyada
Zelensky wuxuu sheegay in SBU ay ka dhici doonaan isbeddello kale oo ‘shaqaale’ ah kaddib fadeexad musuqmaasuq
Madaxweyne Zelensky ayaa maanta sheegay in “go’aammo shaqaale” oo dheeraad ah laga gaadhi doono hay’adda amniga gudaha ee Ukraine ee SBU, kaddib xil-ka-qaadisyo dhowaan dhacay oo lala xiriiriyay fadeexad musuqmaasuq oo caro dadweyne dhalisay.
Khudbaddiisii fiidkii, Mr Zelensky wuxuu natiijooyinka ay soo saareen booliiska la dagaallanka musuqmaasuqa — kuwaas oo sheegay in saraakiil sare oo ka tirsan amniga iyo hay’adaha fulinta sharcigu ay ilaaliyeen shabakad dambiileyaal ah — ku tilmaamay “si daacad ah wax laga xishoodo, gebi ahaanba aan la aqbali karin”.
“Horeba waxaa xilka looga qaaday xubno ka tirsan Hay’adda Amniga Ukraine arrintan awgeed, waxaana jiri doona go’aammo shaqaale oo kale,” ayuu yidhi.