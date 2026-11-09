Trump wuxuu isu diyaarinayaa dagaallo ka socda dhinacyo badan

Sannadkii 1994 wuxuu dunida keenay PlayStation-ka Sony, Pulp Fiction iyo muuqaalka baacsiyada Bronco-ga ee xawaaraha hoose.
Waxa kale oo uu dhaliyay arrintii si dhakhso ah loogu bixiyay “kacaankii Jamhuuriga”.
Intii uu xilka hayay madaxweynihii Dimuqraadiga Bill Clinton, Jamhuuriyiintu waxay guulo aan caadi ahayn ka gaareen doorashooyinkii dhexe, iyagoo ku guuleystay 230 kursi oo Aqalka Wakiillada ah, 53 kursi oo Aqalka Senate-ka ah iyo 12 xil oo guddoomiye gobol ah.
Natiijadu waxay ka tarjumaysay niyad-jab weyn oo dadweynuhu ka qabeen dowladda, waxayna soo afjartay maamulkii Dimuqraadiga ee Kongareeska markii ugu horreysay muddo tobannaan sano ah. Waxay sidoo kale gogol xaar u noqotay iska horimaadyo qaraar oo dhex maray aqlabiyadda cusub ee Jamhuuriga iyo Madaxweyne Clinton.
Hase yeeshee, haddii 1994 uu leeyahay cashar, waa in guul ballaaran oo laga gaaro doorashooyinka dhexe aysan dammaanad ka ahayn guulo sharci-dejin ama guul laga gaaro tartanka madaxweynenimada ee xiga.
Stephen Miller ayaa la wareegaya xilka madaxa shaqaalaha
Dimuqraadiyiintu waxay hadda rajaynayaan inay tsunami-ga buluugga ah ee Talaadadii u beddelaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo waara. Dhanka kale, Madaxweyne Donald Trump wuxuu u muuqdaa mid dagaal diyaar u ah.
In kasta oo Mr Trump uu habeenkii doorashada sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo Dimuqraadiyiinta, isbeddel lagu sameeyay Aqalka Cad xalay ayaa muujiyay in wada-shaqayntu aysan ahayn mudnaanta maamulka.
Stephen Miller ayaa la wareegaya xilka awoodda badan ee madaxa shaqaalaha kaddib bixitaankii Susie Wiles, taas oo mid ka mid ah xulafada ugu saamaynta badan madaxweynaha gelinaysa bartamaha dowladda Maraykanka.
Mr Miller oo ah muxaafid mabda’ adag leh isla markaana si cad u difaaca Mr Trump, wuxuu fahamsan yahay sida Capitol Hill u shaqeyso. Wuxuu horey ula shaqeeyay Senator-ka Jamhuuriga ah Jeff Sessions oo ka soo jeeda Alabama.
Magacaabistiisu waxay muujinaysaa wejiga iska horimaadka badan leh ee soo socda, iyadoo maamulku isu diyaarinayo mowjado baaritaanno iyo kormeerro Kongareeska ah.
Mr Miller wuxuu u muuqday inuu arrintaas qiray qoraal uu internetka ku baahiyay.
“Hawshu hadda way ka caddahay sidii hore: Waa inaan nafteenna oo dhan u dagaallannaa si aan u taageerno madaxweynaheenna una difaacno jamhuuriyaddan quruxda badan,” ayuu yiri.
Dagaalkii xigay ayaa bilaabmay.
Taageerayaal sacbinaya intii lagu jiray xaflad lagu daawanayay natiijooyinka doorashooyinka dhexe ee Michigan
Dimuqraadiyiintu waxay diyaarinayaan olole sharci-dejin oo xooggan, kaas oo noqon kara nooc iyaga u gaar ah oo ah siyaasadda “aagga daadinta”.
Sida ay wararku sheegayaan, hoggaamiyeyaasha xisbigu waxay doonayaan inay muujiyaan kala qaybsanaanta ka dhex jirta safafka Jamhuuriga, ku qasbaan Madaxweyne Trump inuu difaaco go’aanno muran dhaliyay, isla markaana cod-bixiyeyaasha tusaan waxa ay ka dhigan tahay in Dimuqraadiyiintu si buuxda u maamulaan dowladda.
Waxyaabaha ay soo jeedinayaan waxaa ka mid ah in la soo afjaro dagaalka Iran, dib loo soo celiyo kaalmooyin maaliyadeed oo dheeraad ah si loo yareeyo kharashaadka caymiska caafimaadka, in laga hor yimaado canshuuraha uu Mr Trump ku soo rogay badeecadaha iyo in canshuuraha laga kordhiyo dadka Maraykanka ah ee hodanka ah.
Si kastaba, istaraatiijiyaddan waxay Dimuqraadiyiinta u leedahay khataro badan.
Dadaallada lagu beddelayo siyaasadda canshuuraha badeecadaha waxay cadaadis dheeraad ah saari karaan dakhliga dowladda dhexe oo durba ciriiri ah, gaar ahaan iyadoo arrintu ku soo beegmayso wada-xaajoodyada soo socda ee xadka deynta iyo miisaaniyadda.
Isku dayga lagu joojinayo dagaalka Iran iyadoo la xaddidayo maalgelinta ayaa sidoo kale dib uga dhalan kara. Jamhuuriyiintu waxay tallaabadan ku tilmaami karaan khatar ku wajahan amniga qaranka iyo weerar lagu hayo milatariga.
Markaas waxaa jira awoodda madaxweynuhu u leeyahay diidmada sharciga. Mr Trump wuxuu hor istaagi karaa sharci ay Kongareesku ansixiyeen ka hor inta uusan noqon sharci.
Kongareesku wuu ka gudbi karaa diidmada madaxweynaha, balse taas waxaa loo baahan yahay aqlabiyad saddex-meelood laba ah oo labada aqal ah — 67 cod oo Senate-ka ah haddii senator kasta uu codeynayo.
Guulaha Dimuqraadiyiintu ka gaareen Alaska iyo Mississippi, halkaas oo natiijooyinka weli la go’aaminayo, waxay tirada kuraasta xisbiga ee Senate-ka gaarsiin lahaayeen 56.
Akhri wax dheeraad ah:Dimuqraadiyiintu waxay ku guuleysteen Kongareeska Maraykanka, iyagoo Trump si weyn uga adkaadayDoorashooyinka dhexe ee Maraykanka: qodobbada ugu muhiimsan
Taasi weli aad bay uga hooseyn lahayd xadka saddex-meelood laba. Si kastaba, aqlabiyad weyn waxay kordhin kartaa fursadaha Dimuqraadiyiinta ee ay taageero uga heli karaan Jamhuuriyiinta tallaabooyin ay sharci-dejiyayaasha GOP u arki karaan kuwo siyaasad ahaan adag in la diido.
Maamulka, xilliga soo socda ee baaritaannada, amarrada maxkamadeed ee xog-raadinta iyo dacwadaha xil-ka-qaadista ayaa laga yaabaa inuu hadda uun bilaabanayo.
Hakeem Jeffries ayaa la filayaa inuu noqdo hoggaamiyaha xiga ee Aqalka Wakiillada
Doorashada ka hor, Madaxweyne Trump wuxuu u sheegay New York Post inuu diyaar u yahay inuu cafisyo ballaaran oo ka-hor-tag ah siiyo dhammaan dadkii ka tirsanaa maamulkiisa haddii Dimuqraadiyiintu fuliyaan hanjabaadahooda ah inay dacwad ku soo oogayaan.
“Maalmihii Aqalka Wakiilladu u shaqeynayay sidii laan si buuxda u hoos tagta maamulka Trump way dhammaadeen,” ayuu yiri Hakeem Jeffries, oo la filayo inuu noqdo hoggaamiyaha xiga ee Aqalka. Wuxuu ballanqaaday inuu xilka ka qaadi doono Xoghayaha Difaaca Pete Hegseth.
“Dimuqraadiyiinta Aqalka Wakiilladu waxay hoggaamin doonaan Kongarees runtii u adeega hubin iyo isu-dheellitirnaanta laanta fulinta ee faraha ka baxday,” ayuu ku daray.
Robert Garcia, xildhibaanka Dimuqraadiga ah ee la filayo inuu noqdo guddoomiyaha guddiga kormeerka Aqalka Wakiillada, wuxuu farriin toos ah u diray waxa uu ugu yeeray “Qoyska Dambiyada ee Trump”: “Qareen raadsada”.
Laga bilaabo Janaayo, Dimuqraadiyiintu sidoo kale waxay Senate-ka ku yeelan doonaan awood ku filan oo ay ku ansixiyaan xubnaha cusub ee golaha wasiirrada iyo suurtagal ahaan garsoore ka tirsan Maxkamadda Sare, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in qaar ka mid ah garsoorayaashu ay hawlgab noqon karaan.
Madaxweynuhu wuu og yahay in khatartaasi soo socoto.
Iyadoo cadaadisku ku sii kordhayo Mr Hegseth si uu u noqdo “ninka lagu eedeeyo” doorashooyinka dhexe, Mr Trump wuxuu qiray in beddelidda naqshadeeyihii dagaalka Iran ay sahlan tahay inta uu jiro Kongareeska xilka sii haya, ka hor inta aysan Dimuqraadiyiintu bisha Janaayo la wareegin maamulka.
Hase yeeshee, baaritaannada, iska horimaadyada sharci-dejinta iyo iska-caabbinta Mr Trump waxay Dimuqraadiyiinta gaarsiin doonaan oo keliya meel xaddidan.
Hadda waxay haystaan laba sano si ay u muujiyaan waxa ay aaminsan yihiin — una qanciyaan cod-bixiyeyaasha inay mudan yihiin in lagu aamino madaxtinimada sannadka 2028.
Madaxweynihii hore Barack Obama wuxuu sheegay in Dimuqraadiyiintu “ay tahay inay wax taageeraan”
Madaxweynihii hore Barack Obama ayaa horey uga digay xisbigiisa waddada horyaalla.
“Ma noqon karno oo keliya kuwo wax ka soo horjeeda. Waa inaan wax taageernaa,” ayuu dhowaan ka sheegay isu-soo-bax Dimuqraadi ah oo ka dhacay Detroit.
Taariikhdu waxay tilmaamaysaa in xisbiga talada haya uu la kulmo diidmo doorashooyinka dhexe.
Laakiin taariikhdu waxay sidoo kale caddaynaysaa in diidmada noocaas ahi aysan khasab ahaan soo afjarin madaxtinimada.
Kacaankii Jamhuuriga ee 1994 kama hor istaagin Mr Clinton inuu ku guuleysto xilli labaad.
Sidoo kale tsunami-ga Dimuqraadiyiinta ee 2026 ma dammaanad qaadayo in Aqalka Cad uu 2028 buluug noqdo.
Ololihii 1996, Mr Clinton wuxuu qalalaasaha ku tilmaamay falcelin halkii uu ka oran lahaa kacaan — falcelin ay cod-bixiyeyaashu ugu dambayn ka shallaayi doonaan.
Laba sano ee soo socda waxaa loo badinayaa inay ku qeexmaan iska horimaadyo kulul oo dhex mara Dimuqraadiyiinta iyo Madaxweyne Trump, iyadoo natiijadu qaabayn doonto labada xisbi marka ay u gudbayaan xilliga doorashada 2028.