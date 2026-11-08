Maraykanka oo abaalmarin dhan €17 milyan ah ku bixinaya xogta ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran

Maraykanku wuxuu bixinayaa abaalmarin dhan 20 milyan oo dollar (€17.9 milyan), iyadoo sidoo kale la siinayo suurtagalnimada dib-u-dejin, cid kasta oo keenta xog ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran, xilli Madaxweyne Donald Trump uu mar kale sheegay in Tehran ay doonayso inay ka wada xaajooto soo afjaridda dagaalka.
Dalabkan ayaa yimid xilli dhexdhexaadiyayaashu ay dadaal ugu jiraan in colaadda laga hortago inay dib u qaraxdo, kaddib bilo ay hakad ku jireen dadaallada lagu xallinayo ismariwaaga Bariga Dhexe. Dagaalku wuxuu billowday markii Maraykanka iyo Israa’iil ay weerarro ku qaadeen Iran dabayaaqadii Febraayo.
Iran ayaa sidoo kale qaaday tallaabooyin lagu xaddidayo isu-socodka marinka Hormuz, oo ah marin muhiim u ah maraakiibta ganacsiga, kaas oo caadiyan qaada ku dhowaad shan meelood meel shidaalka dunidu isticmaasho.
Abaalmarinta ayaa lagu dhawaaqay xilli warbaahinta dowladda Iran ay sheegtay in milatariga dalkaasi uu hadda “ka xoog badan yahay” isla markaana uu ka go’aan adag yahay sidii uu ahaa markii Maraykanka iyo Israa’iil ay dagaalka bilaabeen bishii Febraayo.
Wuxuu sheegay in ciidamada Iran ay noqdeen kuwo awood badan oo kalsooni badan qaba, sida ay werisay wakaaladda wararka dowladda ee IRNA.
“Maanta, ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah … oo khibrad ka helay iska horimaad toos ah oo ay la galeen Maraykanka iyo nidaamka Israa’iil, waxay ku jiraan heegan sare, waxayna ka xoog badan yihiin sidii ay ahaayeen bilowgii dagaalka,” ayuu yiri.
Wuxuu intaas ku daray: “Hadda waxay leeyihiin dhiirrigelin, go’aan-qaadasho iyo isku-kalsooni ka badan.
“Iyadoo la raacayo amarka hoggaamiyaha ugu sarreeya, jawaabta ciidamada qalabka sida waxay noqon doontaa mid degdeg ah, wax-ku-ool ah oo aan ku koobnaan doonin xuduud juqraafiyeed.
Donald Trump ayaa marar badan sheegay in ciidamada Maraykanku si wax-ku-ool ah u burburiyeen barnaamijka nukliyeerka Iran
Maraykanku wuxuu bixinayaa illaa 20 milyan oo dollar (€17.9 milyan), iyo sidoo kale suurtagalnimada dib-u-dejin, qof kasta oo keena xog la xiriirta barnaamijka nukliyeerka Iran.
Barnaamijka Wasaaradda Arrimaha Dibadda, oo loo yaqaanno Abaalmarinta Caddaaladda, “wuxuu bixinayaa abaalmarin gaareysa 20 milyan oo dollar iyo suurtagalnimada dib-u-dejin, cid kasta oo keenta xog” ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran, oo ay ku jiraan xarumihiisa, qalabkiisa iyo shaqaalaha la xiriira, sida xubnaha bulshada sayniska, ayay Taliska Dhexe ee Maraykanku ku sheegtay barta X.
Barnaamijkan oo la sameeyay 1984-kii, isagoo qayb ka ah barnaamijka abaalmarinnada amniga qaranka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, wuxuu bixiyaa dhiirrigelinno dhaqaale oo lagu helo xog gacan ka geysanaysa ilaalinta nolosha dadka Maraykanka iyo danaha qaranka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa bayaankeeda ku sheegtay in “u hoggaansanaan la’aanta” Iran ee waajibaadkeeda ilaalineed ee Hay’adda Caalamiga ah ee Tamarta Atomiga ay sababtay “in hay’addu lumiso joogtaynta aqoonta ku saabsan wax-soo-saarka iyo kaydka Iran ee qaybaha muhiimka ah sida centrifuges-ka”.
Mas’uuliyiintu ma aysan caddeyn nooca xogta lagu mutaysan karo abaalmarinta.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa marar badan ku dooday in ciidamada Maraykanku si wax-ku-ool ah u burburiyeen barnaamijka nukliyeerka Iran.
“Haddii aynaan Iran weerarin, maanta Israa’iil ma jiri lahayn,” ayuu Trump shalay yiri.
“Haddii ay haysteen hub nukliyeer ah, way isticmaali lahaayeen. Waxay baabi’in lahaayeen Bariga Dhexe,” ayuu intaas ku daray.
Dhanka kale, madaxweynaha Maraykanku wuxuu sheegay in Iran ay si weyn u doonayso in colaadda la soo afjaro, isagoo ku dooday in siddeed bilood oo dagaal ahi ay dhaawac xooggan gaarsiiyeen dhaqaalaha iyo milatariga dalkaasi.
“Hadda waan la macaamilaynaa. Waxay si aad ah u doonayaan inay heshiis gaaraan,” ayuu yiri.
Trump ayaa shalay khadka taleefanka kula hadlay Amiirka Qatar Sheekh Tamim bin Hamad Al Thani, iyagoo ka wada hadlay dadaallada lagu soo afjarayo dagaalka.
Dhexdhexaadiyayaashu waxay sii wadaan dadaallada diblomaasiyadeed, iyagoo isku dayaya inay ka hortagaan in dagaalku dib u billowdo.
Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian ayaa toddobaadkan sheegay in dowladdiisu ay weli ka go’an tahay in xiisadda lagu xalliyo wadahadal.