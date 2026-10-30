Waa Maxaay Nidaamka 4.5? Guulaha, Dhaliilaha, iyo Dhabaha Looga Gudbi Karo Awood-qaybsiga 4.5

Nidaamka awood-qaybsiga beelaha ee loo yaqaanno 4.5 waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee siyaasadda casriga ah ee Soomaaliya. Inkasta oo loogu talagalay inuu noqdo xal kumeel-gaar ah oo lagu soo afjaro colaadihii sokeeye, haddana waxa uu saameyn qoto dheer ku yeeshay qaab-dhismeedka dawladnimada, doorashooyinka, iyo qaybsiga kheyraadka qaranka.
Fahamka hannaankani waxa uu fure u yahay falanqaynta siyaasadda dalka, laga bilaabo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ilaa magaalooyinka kale sida Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, Garoowe, Hargeysa, Boosaaso, iyo Saylac.
Waa Maxay Nidaamka 4.5?
Nidaamka 4.5 waa qaacido siyaasadeed oo awoodda dalka loogu qaybiyo beelaha Soomaaliyeed hab beeleed ku saleysan qoondooyin go’an. Magaca “4.5” waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah:
-
- Afarta Beelood (4): Waxay u taagan tahay afar ka mid ah beelaha ugu waaweyn Soomaaliya, kuwaas oo kuraasta baarlamaanka iyo jagooyinka dowladda ku hela saamiyo siman oo buuxa.
-
- Nuskooda (.5): Waxay u taagan tahay beelaha loo arko inay tirada yar yihiin ama kuwa la hayb-sooco, kuwaas oo dhammaantood wadaaga hal saami oo kala bar ah (nus).
Hannaankan ayaa loo adeegsadaa dhismaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, dhismaha Golaha Wasiirrada, iyo qaybsiga xilalka ugu sarreeya ee dalka.
Taariikh Kooban iyo Asalka Hannaankan
Burburkii dowladdii dhexe kaddib, Soomaaliya waxay gashay xaalad adag oo colaadeed iyo kalsooni-darro weyn oo dhexmartay bulshada. Si loo helo waddo lagu heshiiyo oo dib loogu unko hay’adihii dawliga ahaa, shirarkii dib-u-heshiisiinta ee qaran ayaa lagu go’aamiyay in awoodda loo qaybiyo beel ahaan.
Ujeeddadu waxay ahayd in beel kasta ay dareento in ay matalaad ku leedahay miiska go’aannada, taas oo meesha ka saaraysa cabsidii laga qabay in hal koox ama hal beel ay mar kale gacanta ku dhigto hoggaanka dalka. Waxa uu ahaa tallaabo loo qaaday dhanka dib-u-dhiska dowladnimada, iyadoo la raadinayay xasillooni siyaasadeed oo dalka ka hanaqaadda.
Muhiimadda Nidaamka 4.5
Inkasta oo nidaamkani dhaliilo badan leeyahay, haddana wuxuu soo qabtay shaqooyin muhiim ah oo horseeday jiritaanka dowladnimada maanta:
-
- Xasillooni Siyaasadeed: Wuxuu meesha ka saaray dagaalladii waaweynaa ee beelaha, maadaama awoodda si wadar-ogol ah loo qaybiyay.
-
- Dhismaha Hay’adaha Qaranka: Wuxuu saamaxay in la dhiso baarlamaan, xukuumad, iyo madaxweyne si nabad ah lagu soo doorto.
-
- Ilaalinta Dheellitirka: Wuxuu xakameeyaa in awoodda dowladdu u janjeerto hal dhinac ama deegaan keliya.
-
- Isku-xirka Deegaannada: Wuxuu suurageliyay matalaad ka timaadda dhammaan qaybaha dalka, sida Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, iyo gobollada Waqooyi Galbeed.
Qodobada Muhiimka ah ee Nidaamka
Waxaa jira qodobo aasaasi ah oo qeexaya qaabka uu u shaqeeyo nidaamka 4.5:
-
- Kuraasta Baarlamaanka: Golaha Shacabka ee Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay 275 xildhibaan. Afarta beelood ee waaweyn waxay midkiiba qaadataa 61 kursi, halka beelaha nuskooda ah (.5) ay wadaagaan 31 kursi.
-
- Hoggaanka Sare: Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha, iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka waxaa loo qaybiyaa beelaha si aanay laba xil oo muhiim ah isugu raacin hal beel.
-
- Doorka Odayaasha Dhaqanka: Xulashada xildhibaannada waxaa aalaaba hormuud ka ah odayaasha dhaqanka ee beelaha, kuwaas oo soo xula ama soo saxiixa ergooyinka dooranaya mudanayaasha.
-
- Dhaqan-galka Heer Federaal: Inkasta oo maamullada qaarkood ay leeyihiin qaabab u gaar ah, nidaamka 4.5 wuxuu si buuxda ugu shaqeeyaa dowladda dhexe ee federaalka.
Caqabadaha iyo Dhaliilaha loo Jeediyo
Nidaamka 4.5 laguma tilmaamo nidaam caddaalad ah oo dhammeystiran, waxaana loo arkaa caqabad hortaagan horumarka dimuqraadiyadda sababahan awgood:
-
- Sinnaan La’aan Qaran: Qaybta nuskooda ah (.5) waxay abuurtay dareen ah in dadka qaar loo arko muwaadiniin heer labaad ah, maadaama aanay helin saami buuxa.
-
- Tirada Dadka oo Aan La Tixgelin: Ma jiro tirakoob rasmi ah oo lagu saleeyay qaybsigan; waa heshiis siyaasadeed oo ku dhisan qiyaas.
-
- Xirfadda oo Dayacanta: Xulashada madaxda waxaa lagu saleeyaa qabiil halkii lagu saleyn lahaa aqoon, waayo-aragnimo, iyo hufnaan shaqo.
-
- Caqabad ku ah Doorashada Qof iyo Cod: Waxay adkeynaysaa in loo gudbo xisbiyo siyaasadeed oo ku dhisan afkaar iyo barnaamijyo wax ku ool ah.
Su’aalaha Badanaa la Isweydiiyo (FAQ)
1. Maxaa loogu magacaabay 4.5 halkii laga dhihi lahaa nidaam beeleed caadi ah?
Waxaa loogu magacaabay qaacidada xisaabeed ee loo isticmaalo qaybsiga xubnaha iyo kuraasta. Afarta beelood waxay helaan saami dhan 1 midkiiba (oo wadartoodu tahay 4), halka beelaha laga tirada badan yahay ay dhammaantood wadaagaan saami kala bar ah oo ah 0.5.
2. Nidaamkani ma ku qoran yahay Dastuurka Rasmiga ah ee Soomaaliya?
Maya, Dastuurka Kumeel-gaarka ah kuma cadda ereyga 4.5. Waxa uu dastuurku dhiirrigeliyaa caddaalad, sinnaan, iyo dimuqraadiyad. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo adeegsadaa heshiis siyaasadeed oo aan qorneyn laakiin dhaqan-gal ah illaa inta laga gaarayo doorasho toos ah.
3. Sidee looga gudbi karaa hannaankan awood-qaybsiga?
Dhabaha ugu weyn ee looga gudbi karo waa iyadoo dalka laga hirgeliyo nidaamka doorashooyinka tooska ah ee “qof iyo cod”, diiwaangelinta muwaadiniinta, dhismaha xisbiyo siyaasadeed oo qaran, iyo dhamaystirkooda dastuurka si loo helo matalaad dhab ah oo ku saleysan shacabka.