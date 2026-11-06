Sida dastuurka Soomaaliya loo sameeyay Iyo Wax ka beddelkiisa

Dastuurku waa heshiiska ugu sarreeya ee ay bulsho wadaagto, waana sharciga jiheeya dhismaha dowladnimada, ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka, iyo kala xadeynta awoodaha dowladda. Soomaaliya, oo soo martay marxalado colaadeed iyo burbur dowladnimo, dastuurku wuxuu u taagan yahay tiirka dib-u-dhiska qaranka iyo hannaanka federaalka ah.
Fahamka habka loo sameeyay dastuurka iyo hannaanka sharciga ah ee wax looga beddeli karo waa arrin muhiim u ah muwaadin kasta oo doonaya inuu la socdo mustaqbalka maamul iyo sharci ee dalka.
Waa maxay Dastuurka Soomaaliya?
Dastuurka hadda jira waa Dastuurka Kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waa heshiis bulsho oo lagu qeexay qaab-dhismeedka maamul ee dalka, nidaamka federaalka, iyo sida ay u wada shaqeynayaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Dastuurkan waxaa loogu yeeraa “kumeelgaar” sababtoo ah waxaa la dhisay xilli dalka uu ka baxayay kumeelgaarnimadii dheereyd, waxaana la qorsheeyay in ugu dambeyntii afti dadweyne lagu ansixiyo si uu u noqdo mid rasmi ah oo dhammeystiran.
Taariikh Kooban: Sida Dastuurka Loo Sameeyay
Samaynta dastuurka kumeelgaarka ah waxay soo martay geedi-socod dheer oo wada-tashiyo ah, kaas oo ay ka qaybqaateen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, khubaro sharci, iyo hoggaamiyeyaashii siyaasadda:
-
- Guddiyo Khubaro ah: Waxaa la dhisay guddiyo madax-bannaan oo isugu jira sharci-yaqaanno iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed, kuwaas oo diyaariyay qabyo-qoraalkii koowaad ee dastuurka.
-
- Wada-tashiyo Dadweyne: Waxaa la qabtay shirar wada-tashi ah oo lagu ururinayay fikradaha bulshada, gaar ahaan waxgaradka, haweenka, iyo culimada.
-
- Ergadii Ansixinta: Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay Shirweynihii Ergada Ansixinta Dastuurka, kaas oo ay ka qaybgaleen ergooyin ka kala socday gobollada dalka, oo ay ku jiraan Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle, Jubaland, iyo ergooyin matalayay gobollada Waqooyi Galbeed. Ergadaas ayaa si aqlabiyad ah ku ansixiyay qoraalka dastuurka.
Muhiimadda Dastuurka Soomaaliya
Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu leeyahay faa’iidooyin waaweyn oo lama huraan u ah dowladnimada:
-
- Ilaalinta Midnimada iyo Nabadda: Wuxuu meesha ka saaray nidaamkii kali-taliska ahaa, isagoo dhidibbada u taagay dowlad wadaag ah oo ku dhisan nidaamka federaalka.
-
- Qeexidda Xuquuqda Muwaadinka: Wuxuu damaanad-qaadayaa xorriyadda hadalka, sinnaanta sharciga hortiisa, xaqa nolosha, iyo ilaalinta sharafta qofka bini’aadamka ah.
-
- Kala Saaridda Awoodaha: Wuxuu si cad u kala saaray awoodaha sharci-dejinta, fulinta, iyo garsoorka si looga fogaado ku-tagrifal awoodeed.
-
- Xiriirka Heerarka Dowladda: Wuxuu hagaa xiriirka iyo wadashaqeynta u dhaxeysa dowladda dhexe iyo maamullada xubnaha ka ah.
Qodobada Muhiimka ah ee Dastuurka
Dastuurka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay cutubyo iyo qodobo badan, balse waxaa ugu muhiimsan qodobada dhidibada u ah nidaamka dowliga ah:
-
- Diinta iyo Shareecada: Diinta Islaamku waa diinta qaranka, mana jiri karo sharci ka horimaan kara mabaadi’da guud ee shareecada Islaamka.
-
- Nidaamka Dowladeed: Dalku waa Jamhuuriyad Federaal ah oo dimuqraadi ah, laguna maamulo wadatashi iyo doorashooyin.
-
- Baarlamaanka Labada Aqal: Baarlamaanka federaalku wuxuu ka kooban yahay Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare, kuwaas oo wakiil ka ah shacabka iyo dowlad goboleedyada.
-
- Garsoor Madax-bannaan: Maxkamadaha dalka waxay leeyihiin madax-bannaani buuxda si ay caddaalad ugu adeegaan dhammaan dadka deegaanka ah.
Sida Wax Looga Beddelo Dastuurka
Maadaama dastuurku yahay heshiis kumeelgaar ah oo u baahan dhammaystir, waxaa ku qoran nidaam cad oo sharcigu u jideeyay wax-ka-beddelkiisa ama dib-u-eegistiisa:
-
- Soo Jeedinta Wax-ka-beddelka: Soo jeedintu waxay ka imaan kartaa Golaha Wasiirrada, xubno ka tirsan labada aqal ee Baarlamaanka, ama codsi ka yimaada dowladaha xubnaha ka ah federaalka.
-
- Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka: Waxaa jira guddi madax-bannaan iyo guddi wadajir ah oo baarlamaan ah kuwaas oo qaabilsan barashada, diyaarinta, iyo soo bandhigidda qodobada u baahan sixitaanka ama wax-ka-beddelka.
-
- Akhrinta iyo Doodda Baarlamaanka: Qodobada la soo jeediyay waxaa la horkeenaa Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, halkaas oo dood adag iyo falanqeyn looga yeesho labada aqal.
-
- Codbeynta Labada Aqal: Si wax-ka-beddel loogu sameeyo qodob dastuuri ah, waa in labada aqal ee Baarlamaanka ay ku meelmariyaan aqlabiyad gaar ah oo sharcigu qeexay (sida caadiga ah labo meelood saddex meel).
-
- Aftida Dadweynaha: Si dastuurku u noqdo mid rasmi ah oo joogto ah, wax-ka-beddelka ugu dambeeya iyo ansixinta guud waxay u baahan yihiin in loo qaado afti dadweyne oo shacabka Soomaaliyeed ay si toos ah codkooda ugu dhiibtaan.
Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo (FAQ)
1. Maxaa dastuurka Soomaaliya loogu yeeraa mid kumeelgaar ah?
Waxaa loogu yeeraa kumeelgaar sababtoo ah laguma meelmarin afti dadweyne oo guud ahaan dalka ka dhacday nabadgelyo-darradii xilligaas jirtay awgeed. Wuxuu shaqeynayaa ilaa inta shacabku si toos ah ugu codaynayaan heshiiska kama-dambaysta ah.
2. Ma beddeli karaan labada aqal ee Baarlamaanka qodob kasta oo dastuurka ku jira?
Baarlamaanku wuxuu awood u leeyahay inuu dib-u-eegis iyo wax-ka-beddel ku sameeyo qodobada dastuurka marka la raaco habraaca sharciga ah, balse waxaa jira mabaadi’ aasaasi ah—sida diinta Islaamka iyo madax-bannaanida dalka—oo aan waxba laga beddeli karin.
3. Doorkee ayay maamul goboleedyadu ku leeyihiin wax-ka-beddelka dastuurka?
Dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe waxay qeyb muhiim ah ka yihiin geedi-socodka wada-tashiga. Waxay wakiillo ku leeyihiin Aqalka Sare ee Baarlamaanka, waxaana muhiim ah in heshiis siyaasadeed iyo mid dastuuri ah laga gaaro arrimaha awood-qaybsiga iyo kheyraadka.
Gunaanad
Dastuurka Soomaaliya ma aha oo kaliya buug sharci, balse waa aasaaska nabad ku wada noolaanshaha iyo dhismaha dowlad caddaalad ah. Dhammaystirka dastuurka iyo fahamka hababka wax looga beddeli karo waxay dalka u horseedayaan xasillooni waarta iyo nidaam sharci oo adag oo u adeegaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed.