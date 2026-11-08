Masar, Soomaaliya iyo Jabuuti oo ka wada hadlay amniga Badda Cas iyo xasilloonida Geeska Afrika

Masar, Soomaaliya iyo Jabuuti oo ka shiray amniga Badda Cas iyo xasilloonida Geeska Afrika
TRIPOLI, Liibiya — Amniga Badda Cas iyo xasilloonida guud ahaan Geeska Afrika ayaa udub-dhexaad u ahaa kulan ay wasiirrada arrimaha dibadda ee Masar, Soomaaliya iyo Jabuuti si gaar ah ugu yeesheen shir madaxeed goboleed oo ka dhacay Liibiya, iyagoo sidoo kale ka wada hadlay iskaashiga dhaqaale.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar Badr Abdelatty ayaa magaalada Tripoli kula kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cabdi Cali iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti Cabdulkadir Xuseen Cumar, kaddib kulammo ay yeesheen dhinacyada shirka 22-aad ee Golaha Fulinta ee Bulshada Dalalka Saaxilka iyo Saxaraha, sida ay sheegtay Hay’adda Warfaafinta Qaranka Masar.
Abdelatty iyo Cabdi Cali ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, loo ballaarin lahaa iskaashiga dhaqaale iyo horumarineed, loona mideyn lahaa mowqifyada ku aaddan xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee saameeya Geeska Afrika.
Wasiirka Masar ayaa mar kale caddeeyay taageerada Qaahira ay u hayso madaxbannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale diiday tallaabooyin hal dhinac ah oo khatar gelin kara xuduudaha Soomaaliya ee caalamku aqoonsan yahay.
Abdelatty waxa uu sheegay in mas’uuliyadda amniga iyo maamulka Badda Cas ay tahay inay saarnaato dalalka ku teedsan marin-biyoodkaas.
Mowqifkaas waxa uu la jaanqaadayaa bayaan wadajir ah oo ay hoggaamiyeyaasha Masar, Soomaaliya, Ereteriya iyo Suudaan 4-tii Oktoobar ka soo saareen magaalada El Alamein ee Masar. Bayaanka ayaa lagu sheegay in dalalka ku teedsan Badda Cas ay hoggaanka u qabtaan maamulka amniga marin-biyoodka istiraatiijiga ah, iyadoo la ilaalinayo xorriyadda maraakiibta.
Wadahadalladan ayaa dhacaya xilli Itoobiya oo aan bad lahayn ay raadineyso marin badeed, isla markaana dooneyso door weyn oo ay ku yeelato hannaanada amniga gobolka. Addis Ababa ayaa ku adkeysatay in ku tiirsanaanteeda marinnada maraakiibta ee Badda Cas ay siinayso dano toos ah oo la xiriira amniga marin-biyoodkaas.
Dadaallada Itoobiya ay ku doonayso inay hesho marin badeed ayaa sii kordhiyay xiisadaha Geeska Afrika, gaar ahaan kuwa la xiriira helitaanka dekedaha iyo qaab-dhismeedka amni ee gobolka.
Kulan gaar ah oo ay yeesheen Abdelatty iyo dhiggiisa Jabuuti ayay ku qiimeeyeen fursadaha iskaashi ee dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, tamarta, dekedaha, saadka iyo kaabeyaasha dhaqaalaha.
Wasiirradu waxay sidoo kale is dhaafsadeen aragtiyo ku saabsan xaaladaha Suudaan iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale hindiseyaasha lagu horumarinayo nabadda iyo xasilloonida guud ahaan Geeska Afrika.
Kulammadu ma aysan keenin wax bayaan ah oo ku saabsan heshiis milatari oo cusub ama tallaabo wadajir ah oo ka dhan ah Itoobiya. Taa beddelkeeda, wasiirradu waxay ku heshiiyeen inay sii wadaan wadatashiyada diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ku aaddan arrimaha amniga gobolka.
AXADLETM