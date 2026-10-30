Soomaaliya waxa ay sannadihii dambe ku socotay dhabbo cusub oo xagga maamulka iyo siyaasadda ah, taas oo looga golleeyahay in dib loogu dhiso hay’adaha dawladnimo iyo nidaam maamul oo mideeya dalka. Nidaamka federaalka ayaa noqday qaab-dhismeedka rasmiga ah ee lagu heshiiyay si loo maareeyo awoodda iyo kheyraadka dalka, ka dib tobannaan sano oo colaado iyo burbur ah.
Fahamka nidaamkan iyo sida uu u shaqeeyo ayaa muhiim u ah muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, maadaama uu si toos ah u taabanayo nolosha bulshada, habka adeegyada loo gaarsiiyo dadweynaha, iyo amniga guud ee qaranka.
Waa Maxay Nidaamka Federaalka Soomaaliya?
Nidaamka federaalka Soomaaliya waa hab-dhismeed siyaasadeed iyo dawladeed oo awoodda dalka u qaybiya labo heerar oo maamul: Dowladda Dhexe ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo Maamul Goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Nidaamkani maaha mid meesha ka saaraya midnimada qaranka, balse waa qaab u oggolaanaya gobollada kala duwan in ay yeeshaan maamullo u dhow shacabka oo ka shaqeeya horumarka deegaanka, halka dowladda dhexe ay qaabilsan tahay arrimaha masiiriga ah sida siyaasadda dibadda, difaaca qaranka, iyo lacagta.
Maamul goboleedyada ka jira dalka ee nidaamkan ku shaqeeya waxaa ka mid ah:
-
- Puntland: Oo xarunteedu tahay Garoowe, magaalooyinka muhiimka ahna ay ku jirto Boosaaso.
-
- Jubaland: Oo xarunteeda kumeel-gaarka ahi tahay Kismaayo.
-
- Koonfur Galbeed: Oo xarunteeda kumeel-gaarka ahi tahay Baydhabo.
-
- Galmudug: Oo ka kooban gobollada dhexe ee dalka.
-
- Hirshabelle: Oo xarunteedu tahay magaalada Jowhar.
Dhanka kale, deegaannada Waqooyi Galbeed, oo ay ku jiraan magaalooyinka taariikhiga ah sida Hargeysa iyo Saylac, ayaa ah qayb lama taabtaan ah oo ka mid ah dhulka Soomaaliya, waxaana mar kasta la higsanayaa dhammaystirkooda nidaamka guud ee dowladnimada.
Muhiimadda Nidaamka Federaalka u Leeyahay Dalka
Doorashada nidaamka federaalka ee Soomaaliya ma ahayn mid ku timid si kedis ah, balse waxay ahayd xal looga gudbayey caqabadihii keenay burburkii dowladnimadii dhexe. Muhiimaddiisa ugu weyn waxaa ka mid ah:
-
- Baahinta Awoodda: Nidaamkani wuxuu meesha ka saaray in dhammaan go’aannada dalka ay ku koobnaadaan hal magaalo ama hal gacan, taas oo hore u keentay cabashooyin bulsho.
-
- U-dhawaanshaha Adeegyada: Shacabka ku nool gobollada fogfog waxay helayaan fursad ay codkooda iyo baahidooda ugu gudbiyaan maamullo u dhow, halkii ay safar dheer u gali lahaayeen caasimadda.
-
- Xallinta Khilaafaadka: Federaalku waxa uu dhiirrigeliyaa heshiisyo wada-oggol ah iyo in beelaha iyo gobollada kala duwan ay dareemaan inay qayb ku leeyihiin talada dalka.
-
- Tartanka Horumarka: Deegaan kastaa waxa uu fursad u helayaa inuu maalgashado fursadaha u gaarka ah sida beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, iyo dekedaha, taas oo keenaysa kobac dhaqaale.
Qodobada Muhiimka ah ee Nidaamka Federaalka
Si nidaamka federaalka Soomaaliya u noqdo mid miro-dhal ah, waxa uu ku tiirsan yahay tiirar sharci iyo siyaasadeed oo si cad u qeexan:
-
- Dastuurka Kumeel-gaarka ah: Waa sharciga ugu sarreeya dalka ee haga dhismaha dowladnimada, xuduudaha awoodaha, iyo xuquuqda muwaadiniinta.
-
- Awood-qaybsiga: Qeexidda waxyaabaha ay sida gaarka ah u maamulayso dowladda dhexe iyo arrimaha hoos yimaada maamul goboleedyada.
-
- Kheyraad-wadaagga: Nidaam caddaalad ah oo lagu qaybsanayo dakhliga dalka, canshuuraha, iyo deeqaha caalamiga ah si gobol kastaa u helo saami ku filan.
-
- Ilaalinta Midnimada iyo Madaxbannaanida: In kasta oo ay jiraan maamullo hoose, haddana Soomaaliya waxay weli tahay hal dal oo leh hal calan, hal xudduud, iyo hal aqoonsi caalami ah.
Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo (FAQ)
1. Waa maxay sababta Soomaaliya u qaadatay nidaamka federaalka?
Soomaaliya waxay qaadatay federaalka ka dib markii uu burburay maamulkii dhexe ee awoodda meel keliya isugu geeyay. Waxaa loo arkay nidaamka keliya ee dib u soo celin kara kalsoonida shacabka, baahin kara awoodda, kana hortagi kara kalitalisnimo dambe.
2. Maamul goboleedyadu ma noqon karaan dalal madaxbannaan?
Maya. Sida ku cad dastuurka dalka, maamul goboleedyadu waa xubno ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ma laha aqoonsi caalami ah oo u gaar ah, mana saxiixi karaan heshiisyo caalami ah oo dhaawacaya midnimada dalka iyagoo aan la tashan dowladda dhexe.
3. Maxay ku kala duwan yihiin shaqooyinka Dowladda Dhexe iyo Maamul Goboleedyada?
Dowladda dhexe waxay qaabilsan tahay siyaasadda arrimaha dibadda, difaaca xuduudaha dalka, daabacaadda lacagta qaranka, iyo sharciyada guud ee dalka. Maamul goboleedyadu waxay maamulaan booliska deegaanka, horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka heer gobol, iyo maamulka adeegyada bulshada ee deegaannadooda.
Soo turjume Ali Musa
alimusa@axadletimes.com
Axadle media Group