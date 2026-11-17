Weerar ay Ukraine qaadday ayaa burburiyay qaybta dhexe ee waddada buundada isku xirta Ruushka iyo Crimea, taas oo Madaxweyne Vladimir Putin ku noqotay guuldarro weyn oo milatari iyo astaanba leh, laba maalmood oo keliya ka hor inta uusan la kulmin hoggaamiyeyaasha Shiinaha iyo Maraykanka.
Muuqaallo iyo sawirro uu X ku wadaagay Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, kuwaas oo Reuters xaqiijisay, ayaa muujiyay in qaybtii weynayd ee waddada buundadu ay ku duntay badda, taas oo ka tagtay meel ballaaran oo go’an.
“Ruushku maalin kasta wuxuu duqeeyaa kaabayaashayada, oo ay ku jiraan buundooyinka,” ayuu yiri Mr Zelensky. “Waxaan … Ruushka xusuusinaynaa in dagaalku mar walba ku soo laaban doono halkii uu ka bilowday.”
Buundadan oo dhererkeedu yahay 19 kiiloomitir, isla markaana uu Mr Putin furay sannadkii 2018, waxay astaan xooggan u ahayd sheegashada Moscow ee Crimea, oo Ruushku qabsaday oo ku daray dhulkiisa sannadkii 2014.
Buundada Crimea sannadkii 2022 (kore) iyo maanta (hoose) (Sawir: AFP / Hay’adda Ammaanka Ukraine)
Mr Zelensky wuxuu sheegay in weerarku yimid kaddib olole aan hore loo arag oo si nidaamsan loogu burburinayay cutubyada difaaca cirka ee Ruushka, xarumaha raadaarka iyo nidaamyada dagaalka elektaroonigga ah.
Sergei Aksyonov, guddoomiyaha Crimea ee Ruushku halkaas u magacaabay, ayaa sheegay in laba qof lagu dilay, isla markaana la joojiyay isu-socodkii waddada. Adeegyada tareennada ayaa qayb ahaan dib loo bilaabay kaddib hakad ku-meelgaar ah.
SBU-da Ukraine oo baahisay muuqaal ay sheegtay inuu muujinayo weerarrada lagu qaaday buundada Crimea
Kremlin-ka oo sheegay in Ruushku dib u dhisi doono
Afhayeenka Mr Putin, Dmitry Peskov, ayaa sheegay in mas’uuliyiintu diyaarin doonaan qorshe dayactir, isla markaana ay buundada ka dhigi doonaan “mid ka sii wanaagsan sidii hore”.
Si kastaba ha ahaatee, qorayaasha milatari ee Ruushka ayaa ka digay in dib u dhiska buundadu uu noqon doono mid aad u adag, maadaama Ukraine ay qaadi karto weerarro kale.
Sawirrada kaydka ah waxay muujinayaan sida ay u ekaan jirtay ka hor weerarka
Falanqeeyaha milatari ee Finland Emil Kastehelmi ayaa X ku qoray: “Buundada waddada lama dayactiri doono inta uu dagaalkani socdo … Ukraine waxay gaartay guul leh saamayn la taaban karo iyo mid astaan ahba.”
Buundada ka gudubta marin-biyoodka Kerch ayaa mar ahayd waddo sahay oo muhiim u ah ciidamada Ruushka ee ka hawlgala Ukraine. Muhiimaddeeda milatari ayaa tan iyo markaas hoos u dhacday, maadaama Ruushku si weyn ugu tiirsanaaday marin dhuleed mara deegaano ka tirsan bariga iyo koonfurta Ukraine oo uu qabsaday kaddib markii uu duullaankiisa buuxa bilaabay sannadkii 2022.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Ruushka Marat Khusnullin ayaa sheegay in guddi dowladeed uu kulan yeeshay si uu u qiimeeyo khasaaraha, u bilaabo qorshaynta dayactirka, una baaro sida xamuulka loogu qaadi karo Crimea iyadoo la adeegsanayo waddooyin kale.
Waxaan u baahanahay oggolaanshahaaga si aan u soo saarno nuxurkan rte-playerWaxaan u adeegsannaa rte-player si aan u maamulno nuxur dheeraad ah oo dejin kara cookies qalabkaaga, isla markaana ururin kara xog ku saabsan dhaqdhaqaaqaaga. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u soo saarto nuxurka.Maamul doorbidyada
Saamaynta ku saabsan maraakiibta
Buundadu waxay ka gudubtaa marin ay maraan maraakiibta ganacsiga ee u kala goosha Badda Azov, taas oo ka dhigaysa isku-xir muhiim u ah shabakadda dhoofinta badarka ee gobolka.
Dhoofinta badarka ee Badda Madow ayaa inta badan istaagtay iyadoo weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay sii xoogaysteen. Si kastaba ha ahaatee, khasaaraha kaabayaasha dhoofinta ilaa hadda wuu xaddidnaa, taas oo macnaheedu yahay in ganacsigu si degdeg ah dib ugu bilaaban karo haddii xaaladaha amni ay soo hagaagaan.
Akhri wax dheeraad ah:
Wararkii ugu dambeeyay ee Ukraine
Andrey Sizov oo ka tirsan shirkadda la-talinta ee Sovecon ayaa sheegay in burburku uu “si weyn u daahin karo dib u bilaabashada mustaqbalka ee maraakiibta ka baxda Badda Azov”, maadaama burburka laga saari lahaa marinka.
Ukraine ayaa si isdaba joog ah u bartilmaameedsatay buundada tan iyo markii uu dagaalku bilowday.
Qarax gaari xamuul ah oo dhacay Oktoobar 2022 ayaa dilay afar qof, wuxuuna hoos u dhigay awoodda buundada muddo dhowr bilood ah. Bishii Luulyo 2023, qayb ka mid ah waddada buundada ayaa la burburiyay, waxaana la dilay lamaane gaari saarnaa.
Weerarkii ugu weynaa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine
Hawlgalka habeenkii ayaa yimid iyadoo warbaahinta dowladda Ruushku ay weerarka ballaaran ku tilmaantay kii ugu weynaa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay Ukraine ilaa hadda qaaddo.
Ruushku wuxuu sheegay in ciidamadiisu ay soo rideen 1,441 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo ku kala sugnaa 22 gobol, taas oo dhaaftay tiradii hore ee ahayd 1,336 oo la diiwaangeliyay shalay.
Nidaamyada difaaca cirka ayaa sidoo kale iska caabiyay weerar weyn oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo lagu qaaday magaalooyinka warshadaha ee Ufa iyo Salavat ee Bashkortostan, oo ah gobol ay ku yaallaan dhowr warshadood oo sifaynta saliidda ah, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda oo soo xigatay mas’uuliyiin maxalli ah.
Waxaan uga mahadcelinayaa Hay’adda Ammaanka Ukraine, dhammaan cutubyada Ciidamada Difaaca Ukraine ee ku lug lahaa, Wasiirka Difaaca Ukraine, Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee Ukraine iyo Taliska Guud, iyo dhammaan soo-saareyaashayada hubka hawlgalkan aan hore loo arag ee looga jawaabayay weerarrada Ruushka ee kaabayaashaheena. Maanta, qof walba wuxuu arki karaa cawaaqibka ka dhashay marinka milatari ee ugu weyn ee ka yimaada dhulka Ruushka kuna wajahan Crimea-da Ukraine. Tani waa natiijada marxaladdii toddobaad ee hawlgal socday dhowr toddobaad, kaas oo ay si wadajir ah u diyaariyeen una isku dubbarideen Hay’adda Ammaanka Ukraine iyo Taliska Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee Ukraine. Dagaalyahannadeennu waxay si tartiib tartiib ah u burburiyeen nidaamyada difaaca cirka, raadaarrada, qalabka dagaalka elektaroonigga ah iyo bartilmaameedyo kale oo loo asteeyay, iyagoo u sii socda bartilmaameedkii ugu dambeeyay. Arrintan waxay u adeegsadeen “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” iyo “R-360 Neptune.” Maanta, marxaladdii muhiimka ahayd, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee “Palianytsia” waxay si gaar ah u wanaagsanaayeen, iyagoo garaacay qaybta waddada ee buundada, halka gantaallada “Neptune,” diyaaradaha “Ruta” iyo diyaaradaha FP-5 ay garaaceen qaybta tareennada. Iyagoo adeegsanaya “Flamingo,” dagaalyahannadeennu waxay fuliyeen weerar si sax ah loo hagayay, waxaana isku-xirka isgaarsiintu si aan cillad lahayn u shaqeeyay ilaa ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay. Waxaan marar badan Ruushka u soo jeedinay tallaabooyin lagu dejinayo xiisadda, balse soo-jeedin kasta waxaa lagu diiday diidmo dheer. Ruushku maalin kasta wuxuu duqeeyaa kaabayaashayada, oo ay ku jiraan buundooyinka ku yaalla Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv iyo gobolka Odesa. Waxaan dib u dhiseynaa kaabayaashayada. Laakiin sidoo kale waxaan Ruushka xusuusinaynaa in dagaalku mar walba ku soo laaban doono halkii uu ka bilowday. Awoodda difaaca Ukraine waa mid xooggan, sidaas ayay ahaan doontaa, mana oggolaan doonno in argagixisada ka dhanka ah magaalooyinkeenna iyo dadkeenna ay jawaab la’aan noqoto. Waxaan u mahadcelinayaa dagaalyahannada dhabta ah ee Hay’adda Ammaanka Ukraine, dhammaan Ciidamadeenna Difaaca, hay’adaha sirdoonkeena iyo SOO-SAARE KASTA oo hubkiisa si wax ku ool ah loogu adeegsaday difaaca Ukraine, dadka reer Ukraine iyo danahayaga qaran. Sharaf ha u sugnaato Ukraine!
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026
Ukraine waxay sidoo kale sheegtay inay duqaysay warshad sifaysa saliidda iyo dhisme kiimikooyinka laga farsameeyo oo ku yaalla Salavat.
Duqa magaalada Moscow Sergei Sobyanin ayaa sheegay in ku dhowaad 800 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Ukraine leedahay ay ku wajahnaayeen gobolka ku hareeraysan Moscow, iyadoo 321 ka mid ah la soo riday ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedyadooda.
Weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa kordhay baaxad ahaan iyo soo noqnoqoshadoodaba, iyadoo Ruushku uu sii xoojiyay ololihiisa duqeymaha gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dagaalka daba-dheeraaday. Labada dhinacba waxay si weyn u bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta iyo bartilmaameedyo kale oo istiraatiiji ah.
Weeraradu waxay sii socdeen inkastoo wada-hadalladii nabadeed ee Maraykanku dhexdhexaadinayay ee toddobaadkii hore lagu qabtay Abu Dhabi, kuwaas oo ahaa wada-xaajoodyadii noocan ah ee ugu horreeyay muddo sagaal bilood ah, iyo sidoo kale kulamo kala duwan oo ergayada Maraykanku la yeesheen Mr Putin iyo Mr Zelensky.
Kyiv iyo Moscow waxay ku heshiiyeen is-weydaarsi weyn oo maxaabiis ah intii lagu jiray wada-hadalladii toddobaadkii hore, balse wax horumar la taaban karo ah kama samayn arrimaha ballaaran, oo ay ku jirto su’aasha dhulka.
Ruushku wuxuu gacanta ku hayaa ku dhowaad shan meelood meel dhulka Ukraine, inkastoo jiidda hore ay inta badan sidii hore ahayd muddo bilo ah.
Buundooyinka Kyiv oo la duqeeyay
Goobjoogayaal Reuters ah oo ku sugnaa Kyiv ayaa sheegay inay habeenkii caasimadda ka maqleen qaraxyo xooggan oo isdaba joog ah.
Duqa Kyiv Vitali Klitschko ayaa sheegay in Ruushku duqeeyay buundooyinka Waqooyi iyo Koonfur ee magaalada, arrintaas oo Moscow markii dambe qiratay, isla markaana uu qayb ahaan waxyeelleeyay nidaamka tareennada dhulka hoostiisa mara.
Wuxuu sheegay in weerarradu ay sababeen koronto iyo biyo la’aan, isla markaana ay keeneen xannibaado gaadiid.
Weerarradii Ruushka ee xarumaha tamarta habeenkii ayaa macaamiisha koronto la’aan kaga tagay siddeed gobol oo Ukraine ah, sida uu sheegay Wasiir ku-xigeenka Tamarta Artem Nekrasov.
Ruushku wuxuu sheegay in ciidamadiisu ay garaaceen xarumaha gaadiidka, milatariga iyo tamarta ee Kyiv, Zaporizhzhia, Cherkasy iyo Dnipropetrovsk, iyo sidoo kale kaabayaasha dekedaha iyo markab xamuul.
Reuters ma aysan awoodin inay si madax-bannaan u xaqiijiso wararkan isla markiiba.
Ruushka iyo Ukraine labaduba waxay diidayaan inay si ula kac ah u bartilmaameedsadaan rayidka.