Eritrea oo diidday sheegashada Jeneraal Itoobiyaan ah ee ku saabsan dhulkeeda
ASMARA, Eritrea — Eritrea ayaa cambaareysay sheegashada Taliyaha Ciidanka Itoobiya, Jeneraal Birhanu Jula, ee ah in qaybo ka mid ah Eritrea iyo Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya ay taariikh ahaan lahaayeen shacabka Tigrayga.
Jula ayaa hadalladan jeediyay xilli uu la hadlayay shacabka Tigrayga, isagoo ku xirayay ololaha cusub ee Itoobiya ay ugu raadineyso marin ay badda ku gaarto. Wuxuu magacaabay Dogali, Gundet iyo Adulis oo ku yaalla Eritrea, iyo sidoo kale magaalada dekedda ah ee Saylac ee Waqooyi Galbeed, gobolka Awdal, isagoo sheegay in dhulalkaas ay taariikh ahaan lahaayeen Tigray.
Taliyaha difaaca Itoobiya ayaa sidoo kale ku eedeeyay Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF) inay Itoobiya ka dhigtay dal aan bad lahayn, kaddib doorkii ay ku lahayd qaabaynta xuduudaha hadda jira ee dalka. Wuxuu sheegay in dowladda Itoobiya iyo shacabka labaduba u arkaan luminta marin-badeedka khalad.
Eritrea ayaa diidday sheegashadaas, iyadoo Wasiirka Warfaafinteedu carrabka ku adkeeyay in Dogali, Gundet iyo Adulis ay ku jiraan dhulka madaxbannaan ee dalka.
Wasiirku wuxuu hadallada Jula ku tilmaamay ballaarin dhuleed iyo kicin siyaasadeed, isagoo sheegay inay u muuqdeen kuwo loogu talagalay in taageero looga abaabulo bulshooyinka Tigrayga.
Wuxuu meesha ka saaray sheegasho kasta oo ku saabsan dhulka Eritrea, wuxuuna mar kale xaqiijiyay in Asmara ay ka soo horjeeddo hadallada caqabad ku ah madaxbannaanida dalka.
Hadallada Jula ayaa yimid xilli Itoobiya ay xoojineyso dadaallada ay ku doonayso inay ku hesho marin ay Badda Cas ku gaarto. Arrintan ayaa walaac ku abuurtay dalalka deriska ah, waxayna gacan ka geysatay xiisadaha sii ballaaranaya ee Geeska Afrika.
AXADLETM