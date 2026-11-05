Zelenskyy oo sheegay inuu la hadlay ergada Maraykanka ka hor wadahadallada Ruushka

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu wada-hadal dheer la yeeshay ergada Maraykanka, xilli ay soo ifbaxayaan kulammo isdaba-joog ah oo ay yeelanayaan saraakiil Ukraine iyo Ruush ah, kuwaas oo ka bilaabanaya kulan Aqalka Cad ah oo ay martigelinayso marwada koowaad ee Maraykanka Melania Trump.
Dadaalka diblomaasiyadeed ayaa ku soo beegmaya ka hor wadahadallada Abu Dhabi ee 10-ka iyo 11-ka November, halkaas oo gorgortamayaal ka socda Ukraine, Ruushka iyo Maraykanka ay markii ugu horreysay tan iyo bishii February hal miis wada fariisan doonaan.
Wadahadallada la qorsheeyay ayaa dib u soo nooleeyay rajada laga qabo waddo nabadeed, iyadoo duullaanka baaxadda leh ee Ruushka ku qaaday Ukraine uu galayo sannadkiisii shanaad. Hase yeeshee, isu soo dhowaanshihii dhowaan dhex maray madaxweynayaasha Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa sidoo kale dhaliyay cabsi ah in Washington ay ka fogaato Kyiv.
“Waxaan hadda wada yeelannay wada-hadal aad u faahfaahsan oo socday saacad iyo bar, kaas oo aan la yeeshay Steve Witkoff iyo Jared Kushner,” ayuu Mr Zelensky ku qoray qoraal uu xalay fiidkii ku daabacay X, xilli uu booqasho ku joogay Madrid.
Hadalladiisa ayaa yimid kaddib bayaan ka soo baxay xafiiska Aqalka Cad ee Ms Trump, kaas oo sheegay in marwada koowaad ay kulan u qaban doonto wakiillo Ruush iyo Ukraine ah, inkastoo uusan sheegin taariikhda kulanka.
Melania Trump ayaa bishii hore ku dhawaaqday xabbad-joojin maxalli ah oo dhex martay ciidamada Ukraine iyo Ruushka
Kirill Dmitriev, oo ah la-taliyaha Moscow u qaabilsan iskaashiga dhaqaale ee caalamiga ah, iyo Yana Lantratova, oo ah wakiilka Ruushka ee xuquuqda aadanaha, ayaa la filayaa inay la kulmaan Ms Trump “haddii dhammaan qabanqaabada saadka ay hirgalaan”, sida ay werisay wakaaladda wararka ee TASS ee ay dowladdu leedahay, iyadoo soo xiganaysa afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov.
Wakiilka Ukraine ee xuquuqda aadanaha, Dmytro Lubinets, ayaa sheegay inuu sidoo kale wadahadallo kula yeelan doono Ms Trump magaalada Washington.
Kulammo gaar ah ayaa Brussels uga socda wakiillo ka socda Midowga Yurub, Boqortooyada Midowday, NATO iyo Maraykanka.
Bishii hore, Ms Trump ayaa ku dhawaaqday xabbad-joojin maxalli ah oo dhex martay ciidamada Ukraine iyo Ruushka, si dadka deggan Oleshky, oo ku taalla jiidda koonfureed, ay uga baxaan halkaas kaddib toddobaadyo ay ku jireen cunto iyo dawooyin ku filan la’aan.
Hakadka aan caadiga ahayn ee colaadda ayay labada dhinacba u hoggaansameen, taas oo suuragelisay in waddooyinka la burburiyo, dadka degganna ay u safraan Ukraine ama Ruushka.
Mr Zelensky ayaa Ms Trump guddoonsiiyay billad sharafeed qaran, isagoo ku ammaanay doorkeedii ay ku lahayd dhexdhexaadinta xabbad-joojinta qayb ahaan.