Duqeymaha Ukraine ayaa sagaal qof ku dilay Ruushka, iyadoo isbitaal ku yaalla Kyiv la weeraray

Ugu yaraan sagaal qof ayaa habeenkii lagu dilay Ruushka weerarro ay Ukraine fulisay, halka duqeymo Ruushku qaaday ay ku dhufteen isbitaal ku yaalla Kyiv, isla markaana ay ugu yaraan saddex qof ku dhinteen koonfurta Ukraine, sida ay sheegeen mas’uuliyiin ka kala tirsan labada dhinac.
Is-weydaarsigan ayaa dhacay kaddib toddobaad ay socdeen dadaallo uu Maraykanku hoggaaminayo oo lagu soo afjarayo dagaalka, xilli Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan muujin wax calaamad ah oo ku aaddan inuu jilcinayo dalabaadkiisa aan tanaasulka lahayn.
Ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamadiisu ay habeenkii qabteen ku dhowaad 1,200 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo Ukraine leedahay, isagoo duqeymahaas ku tilmaamay kuwo ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa ee Kyiv fuliso.
Ukraine ayaa ku doodday in duqeymaheeda aargoosiga ah ay jawaab u yihiin weerarrada aan kala go’a lahayn ee Ruushku ku hayo magaalooyinka Ukraine, iyadoo sidoo kale isku dayaysa inay carqaladeyso dakhliga tamarta ee ka caawiya Moscow maalgelinta dadaalka dagaalka.
Afar qof ayaa lagu dilay weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ku qaadeen goob warshadeed oo ku taalla gobolka Volgograd ee koonfurta, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta deegaanka. Aaggan waxaa ku yaalla warshad sifaysa saliidda iyo warshad kiimikooyinka samaysa.
Qof kale ayaa ku dhintay gobolka xuduudda Bryansk, oo marar badan la duqeeyay.
Haweeney ayaa taagan qol burburay oo ka tirsan isbitaalka Kyiv kaddib weerarka
Ukraine gudaheeda, mas’uuliyiintu waxay sheegeen in weerar kale oo Ruushku habeenkii qaaday uu dab qabadsiiyay isbitaal.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa bishii Agoosto sheegtay in in ka badan 3,200 oo xarumo caafimaad ah oo ku yaalla Ukraine ay waxyeello soo gaartay tan iyo markii Ruushku bilaabay duullaankiisa baaxadda leh sanadkii 2022.
Saddex qof, oo uu ku jiro wiil 17 jir ah, ayaa lagu dilay gobollada koonfureed ee Odesa iyo Zaporizhzhia.
Dhimashadii ugu dambeysay ayaa la soo sheegay xilli ergada Maraykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner ay shalay saacado wada-hadallo ah magaalada Moscow kula yeesheen Madaxweyne Putin, ka hor inta aysan u safrin Dublin si ay kulan ula yeeshaan Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky.
Mr Putin ayaa diiday inuu wareejiyo dhul ay ciidamada Ruushku qabsadeen, wuxuuna ka digay in ciidan nabad-ilaalin shisheeye oo la geeyo Ukraine uu noqon doono “sii socoshada dagaalka”, taasoo xubnihiisa ka dhigi doonta “bartilmaameedyo sharci ah” oo ay beegsan karaan ciidamada Ruushka.
Dhanka kale, Guddiga Baarista Ruushka, oo qaabilsan dambiyada waaweyn, ayaa sheegay inuu baaritaan ka bilaabay qarax baabuur oo ka dhacay Moscow. Warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in gaariga uu lahaa la-taliye siyaasadeed oo hore uga tirsanaa Ukraine oo musaafuris ku nool.
Baarayaal jooga goobta uu qarxay baabuurka ee Moscow
Warbaahinta Ruushka ayaa milkiilaha gaariga ku tilmaantay Sergei Zavorotniy, oo ahaa afhayeen hore oo u shaqayn jiray ra’iisul wasaarihii hore ee Ukraine Mykola Azarov. Mr Azarov wuxuu Ruushka ku noolaa tan iyo markii uu Ukraine ka baxay xilligii mudaharaadyadii looga soo horjeeday dowladda ee dhacay sanadkii 2014.
Wargeyska Ruushka ee Kommersant ayaa sheegay in Mr Zavorotniy isbitaal la dhigay.
Qaraxan ayaa ah kii ugu dambeeyay silsilad isku dayo dil oo muuqda oo ka dhacay gudaha Ruushka.
Shalay, baarayaashu waxay sheegeen in xubin ka tirsan milatariga Ruushka lagu dilay qarax baabuur uu watay oo ka dhacay St Petersburg.
Waxaan u baahan nahay oggolaanshahaaga si aan u soo rarno nuxurka rte-playerWaxaan u isticmaalnaa rte-player si aan u maamulno nuxur dheeraad ah oo dejin kara cookies qalabkaaga, isla markaana ururin kara xog ku saabsan hawshaada. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u soo rogto nuxurka.Maamul dookhyada