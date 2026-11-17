Soomaaliya oo taageero cusub ka heshay Mareykanka dagaalka Al-Shabaab kaddib xiisaddii maalgelinta isbahaysiga
MUQDISHO – Soomaaliya ayaa Isniintii soo dhaweysay go’aanka Mareykanka ee dib loogu soo celinayo taageerada hawlgallada milatari ee caalamiga ah ee ka dhanka ah maleeshiyaadka Islaamiyiinta, taasoo soo afjartay khilaaf maalgelin oo halis geliyay mustaqbalka isbahaysiga la dagaallamaya Al-Shabaab.
Washington ayaa joojisay maalgelintii Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS), oo ah laf-dhabarta saadka ee hawlgallada milatari ee Midowga Afrika, waxayna u qabatay howlgalka muddo kama dambeys ah oo uu si buuxda ku soo xirmayo dhammaadka sannadka 2027.
Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida ayaa labaatan sano dagaal kula jirtay dowladda Soomaaliya, welina waxay haysataa deegaanno ballaaran oo ku yaalla bartamaha Soomaaliya. Haddii aan la helin taageerada UNSOS, ololaha Midowga Afrika ee ka dhanka ah kooxda ayaa u badnayd inuusan sii shaqeyn karin.
Hase yeeshee, Axaddii, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay go’aansatay inay “taageerto muddo hal sano ah oo loo cusboonaysiinayo waajibaadka” UNSOS iyo Howlgalka Taageerada iyo Xasillinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM).
Il-wareed diblomaasiyadeed oo ku lug leh arrimaha Soomaaliya ayaa AFP u sheegay in isbeddelka go’aanka la soo dhaweeyay, balse uu isbeddellada siyaasadeed ee degdegga ah ku tilmaamay “waalli”.
Il-wareedka, oo ka hadlay shuruud ah inaan magaciisa la shaacin maadaama uusan fasax u haysan inuu arrintan si fagaare ah uga hadlo, ayaa sheegay in Washington ay lumisay fursad ay go’aanka maalgelinta ugu adeegsan lahayd inay cadaadis saarto dowladda Soomaaliya. Qalalaasaha siyaasadeed ee dhowaan dhacay, ayuu il-wareedku sheegay, wuxuu wiiqayay ololaha ka dhanka ah kacdoonka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya inuu Soomaaliya u horseedo doorashooyin si buuxda dimuqraadi ah. Hase yeeshee, dadaalkiisa wuxuu sababay iska horimaadyo rabshado wata oo uu la galay xisbiyada mucaaradka, gaar ahaan kaddib markii wax-ka-beddello dastuur oo la ansixiyay bishii Maarso ay muddo hal sano oo kale ugu dareen xilka uu hayo.
Usbuucii hore, Maxamuud wuxuu xilka ka qaaday guddoomiyihii Maxkamadda Sare xilli maxkamaddu diyaarinaysay inay xukunto in muddo-kordhintu ay sharci-darro tahay.
Ololaha milatari ee ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa sidoo kale wajahaya dib-u-dhacyo culus.
Al-Shabaab ayaa bishii hore sheegtay inay gaadmo ku dishay boqolaal askari oo Soomaali ah oo ka tirsanaa ciidamada gaarka ah, taasoo noqon karta mid ka mid ah weerarradii ugu khasaaraha badnaa ee kooxdu qaaddo sannadihii u dambeeyay. Dowladda ayaan shaacin tirada dhimashada.
Maalmo gudahood, Uganda waxay ku dhawaaqday inay dhammaadka sannadka soo socda kala bixi doonto dhammaan ciidamadeeda howlgalka caalamiga ah. Uganda ayaa hadda howlgalka siisa ciidanka ugu badan.
Dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelisay “saaxiibkeeda aan leexleexan”, Mareykanka, iyadoo sheegtay in maalgelinta dib loo cusboonaysiiyay ay “xoojinayso iskaashiga waara ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka ee dagaalka wadajirka ah ee ka dhanka ah argagixisada”.
Waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay si tartiib-tartiib ah ula wareegayaan hawlgallada milatari ee ciidamada caalamiga ah, waxayna ku andacootay in “inta badan magaalooyinka waaweyn iyo qayb badan oo Soomaaliya ka mid ah ay hadda ku naaloodaan nabad iyo xasillooni ka badan tii hore”.
Hase yeeshee, bishii Luulyo, Washington waxay hakisay maalgelinta, iyadoo ku sababaysay niyad-jab ay ka qaaday in Soomaaliya ku guuldarreysatay inay “sii waddo horumarka ka dhanka ah Al-Shabaab, la wareegto mas’uuliyadda hawlaheeda amni, ama ay qaaddo dib-u-habeyn dhab ah oo lagu sameeyo waaxda amniga”.
Mareykanka ayaa xilligaas sheegay inuu tan iyo 2007 ku dhowaad $2 bilyan ku bixiyay howlgalada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, iyo in ka badan $1.6 bilyan oo loogu talagalay ciidamada Afrika ee dalka la geeyay.
Al-Shabaab waxay maamushaa qaybo ballaaran oo ka mid ah bartamaha Soomaaliya, waxayna dalka oo dhan ku leedahay shabakado ganacsi oo saamayn leh, oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho. Shabakadahaas ayaa kooxda siiya ilo dhaqaale oo la taaban karo.
Dowladda Maxamuud waxay dhul ka qabsatay maleeshiyaadka kaddib markii uu xilka qabtay sannadkii 2022, hase yeeshee guluf-celis dhacay sannadihii xigay ayaa meesha ka saaray inta badan horumarkaas.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa Axaddii sheegtay in taageerada dib loo cusboonaysiiyay ee UNSOS ay gacan ka geysan doonto xakamaynta khataraha ka soo unkama Soomaaliya iyo “ka hortagga soo ifbaxa dhibaato amni oo ka ballaaran oo gobolka ka dhacda, taasoo wiiqi lahayd danaha Mareykanka”, sida uu sheegay afhayeenkeedu.
Il-wareedka diblomaasiyadeed ayaa sheegay in isbeddelka siyaasadeed uu daba socday qiimeyn gudaha ah oo ay samaysay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, taasoo ka digtay in Soomaaliya ay noqon karto dowlad fashilantay.
Il-wareedku wuxuu sheegay in rajadaas laga yaabo inay walaac gelisay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Marco Rubio, oo laga yaabo inuu raadiyo xilka madaxweynaha Mareykanka sannadka 2028.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda kama aysan jawaabin su’aalo daba socday oo ku saabsanaa sababaha isbeddelka.
Afhayeenkeeda ayaa ka digay in Washington aysan Soomaaliya u samaynayn “ballanqaad aan waqti ku egayn”, wuxuuna sheegay in Soomaaliya iyo Midowga Afrika ay u baahan yihiin inay dardargeliyaan diyaar-garowga ku aaddan u gudbidda “xalal amni oo goboleed oo waara”.