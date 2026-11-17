Howlgal ballaaran oo lagula dagaallamayo qodista dahabka ee sharci-darrada ah, kaas oo ka socda gobolka Siguiri ee waqooyi-bari Guinea, ayaa sababay in la xiro ugu yaraan 1,263 qof oo looga shakisan yahay inay qodayaal yihiin, oo ay ku jiraan muwaadiniin ka soo jeeda Burkina Faso, Mali, Togo, Nigeria, Ivory Coast iyo Ghana.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in howlgalka looga gol leeyahay in lagu yareeyo waxyeellada deegaanka ee ka dhalata qodista macdanta, oo ay ka mid yihiin xaalufinta carrada iyo dhirta iyo wasakheynta ilaha biyaha, iyadoo sidoo kale la xoojinayo kormeerka waaxdan. Si kastaba ha ahaatee, ololahan ayaa dhaleeceyn kala kulmay eedeymo la xiriira xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, si xun ula dhaqanka iyo masaafurinta qodayaasha ajaanibta ah.
Joojintan ayaa ku soo beegantay bilowga howlgallada warshaddii ugu horreysay ee sifaynta dahabka ee Guinea, taasoo ku taalla Conakry, xilli dowladda ay ku howlan tahay in dahab badan oo dalka laga helo lagu farsameeyo gudaha. Mas’uuliyiintu waxay carrabka ku adkeeyeen in tallaabadu ay beegsanayso dhammaan qodayaasha sharci-darrada ah, iyadoon loo eegin jinsiyaddooda. Burkina Faso iyo Mali, oo deris la ah Guinea, ayaa walaac ka muujiyay sida loola dhaqmay muwaadiniintooda lagu xiray howlgalka.