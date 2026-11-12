Ruushka iyo Ukraine oo sheegay inay horumar ka sameeyeen wadahadallada nabadda

Ka dib laba maalmood oo wadahadallo nabadeed oo uu Maraykanku dhexdhexaadinayay lagu qabtay Abu Dhabi, gorgortamayaashii Ruushka iyo Ukraine waxay sheegeen inay waxoogaa horumar ah sameeyeen, inkastoo dhexdhexaadiyeyaasha Maraykanku ay qireen in kalsooni-darrada qotada dheer iyo khilaafaadka waaweyn — gaar ahaan kuwa ku saabsan dhulka — ay weli caqabad ku yihiin in la gaaro horumar la taaban karo.
Kulamadu waxay ahaayeen wadahadalladii ugu horreeyay ee toos ah ee nabadda ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine muddo sagaal bilood ah. Natiijadii ugu caddeyd waxay ahayd heshiis ku saabsan is-weydaarsi weyn oo maxaabiis dagaal ah, halka labada dhinac ay bixiyeen natiijooyin kale oo la taaban karo oo aad u kooban markii wadahadalladu soo dhammaadeen.
“Waxaan u malaynayaa inaan leenahay dardar wanaagsan oo aan xal ku gaarsiin karno ka hor inta uusan sannadka cusubi iman,” ayuu yiri gorgortamaha Ukraine David Arakhamia, isaga oo aan bixin faahfaahin dheeraad ah.
Wuxuu sheegay inuu rajaynayo in wadaxaajoodyadu dib u bilaabmaan “ sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah”.
Markii wariye ka tirsan telefishinka dowladda Ruushka uu weydiiyay in heshiis nabadeed uu hadda soo dhowaaday, Vladimir Medinsky wuxuu ku jawaabay: “Waxaan u malaynayaa inay sidaas tahay.”
“Laakiin hadda, wax badan waxay ku xiran yihiin dhammaan kuwa ku lugta leh geeddi-socodka. Wax badan waxay ku xiran yihiin Ukraine, mowqifka Maraykanka, iyo in Yurub caqligeeda kusoo noqoto iyo in kale,” ayuu raaciyay.
Isaga oo Dublin kula hadlayay ka dib wadahadallo uu la yeeshay Taoiseach Micheál Martin, Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu sheegay in wadaxaajoodyadu ay noqon karaan “fursad bannaan” oo lagu gaari karo horumar ka hor dhammaadka sannadkan.
“Maanta, runtii waxaa jira fursaddan, daaqaddan fursadeed, xilli dhammaan ka qaybgalayaasha hadda ku hawlan geeddi-socodka wadaxaajoodka ay si dhab ah u doonayaan inay natiijo gaaraan ka hor 2027,” ayuu yiri.
Mr Zelensky wuxuu sheegay in natiijadu qayb ahaan ku xirnaan doonto “rabitaanka dhinaca Maraykanka ee ah inuu cadaadis saaro Ruushka ama uusan saarin; waxay ku xiran tahay qaabka wadahadalkooda ay ula yeeshaan Ruushka.”
Vladimir Medinsky (bidix) wuxuu sheegay in ‘aduunku u baahan yahay nidaam amni oo cusub, casri ah oo la cusboonaysiiyay’
Mr Medinsky wuxuu horay u sheegay in wadaxaajoodyada ku saabsan qaab-dhismeed amni oo cusub oo Yurub ah ay meel dhexe kaga jireen wadahadalladii labada maalmood socday.
“Annaga oo kaashanayna dhinaca Maraykanka, waxaan is-weydaarsannay aragtiyadayada arrintan — qodobbada qaar waxaan ka gaarnay is-faham guud, halka kuwa kalena aysan sidaas noqon,” ayuu yiri, isaga oo raaciyay in “dooddan, dabcan, ay sii socon doonto”.
“Adduunku wuxuu u baahan yahay nidaam amni oo cusub, casri ah oo la cusboonaysiiyay — mid caddaalad ah oo aan si gaar ah u liidayn dalal gaar ah,” ayuu yiri Mr Medinsky.
Wuxuu si ka yar u soo dhoweeyay rajada ah in dalalka Yurub ay ka qaybqaataan wadaxaajoodyada mustaqbalka.
Mr Medinsky wuxuu sheegay inay “aan caddayn” waxa Ruushka iyo Midowga Yurub ay ka wada hadli karaan, isaga oo ku dooday in Moscow aysan “helin hal hindise nabadeed ama hal soo jeedin nabadeed oo la taaban karo oo ka timid dalalka Yurub”.
“Markay la yimaadaan soo jeedimo la taaban karo, markaas waan ka fiirsan doonnaa soo jeedimahaas,” ayuu yiri.
“Sida ay arrimuhu hadda yihiin, waxaan u malaynayaa inay faa’iido u yeelan lahayd inay, tusaale ahaan, wax ka bartaan ergada Maraykanka — marka la eego caqliga guud, xaqiiqada iyo rabitaanka lagu gaarayo nabad,” ayuu raaciyay.
Jared Kushner wuxuu sheegay in Ruushka iyo Ukraine ay ku heshiiyeen sii-dayntii ugu weyneyd ee abid loo sameeyo maxaabiis
Ergayada Maraykanka Jared Kushner, oo ah soddogga Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, iyo Steve Witkoff ayaa la filayaa inay berri Dublin kula kulmaan Madaxweynaha Ukraine Zelensky, ka dib markii ay ka qaybqaateen wadaxaajoodyo saddex-geesood ah oo ku saabsan soo afjaridda dagaalka.
Mr Zelensky wuxuu sheegay inuu rajaynayo in saraakiisha Maraykanku kulankooda ay Mr Putin la yeesheen kasoo laabtaan iyaga oo sida “faahfaahin gaar ah”.
Dowladaha Yurub ayaa walaac ka muujiyay soo jeedinta Mr Trump ee ah in heshiis suurtagal ah oo lala galo Ruushka dib loogu qaabayn karo nidaamyada amni ee Yurub ka dib dagaalka, iyo sidoo kale cabsida laga qabo in Washington ay Kyiv ku cadaadiso inay aqbasho guuldarro dhab ahaan ah.
Iyada oo wadaxaajoodyadu ku xanniban yihiin arrinta dhulka, dhexdhexaadiyeyaasha Maraykanku waxay isku dayeen inay diiradda u weeciyaan dammaanadaha amni ee dagaalka ka dib iyo dib-u-dhiska.
Mr Kushner wuxuu sheegay in Washington ay doonayso inay “abuurto qaab-dhismeed cusub” oo amni oo ay ku lug leeyihiin Ukraine, Ruushka iyo Yurub, kaas oo keeni kara “tobannaan sano, haddii aysan ahayn qarniyo, oo nabad ah”.
Ruushku wuxuu toddobaadyo ka hor duullaankiisii Ukraine aqoonsaday ujeeddo la mid ah inay tahay mudnaan, xilligaas oo uu soo saaray dalab kama dambays ah oo uu dalalka reer Galbeedka kaga dalbanayay inay ciidamadooda kala baxaan bariga Yurub.
Ukraine waxay ka digtay “Yalta 2.0”, oo tixraac u ah kala-qaybsigii Yurub ee hoggaamiyeyaashii reer Galbeedka iyo Midowgii Soofiyeeti sameeyeen wixii ka dambeeyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Midowga Yurub, dhanka kale, wuxuu sheegay in qabanqaabada amniga wax laga qaban karo oo keliya ka dib xabbad-joojin.
Mr Kushner wuxuu sidoo kale sheegay in wadaxaajoodyadu ay soo saareen heshiis ku saabsan sii-dayntii ugu weyneyd ee abid dhex marta Ruushka iyo Ukraine ee maxaabiista.
“Mid ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ayaa ah inaan ku heshiinnay inaan sameyn doonno sii-dayntii bani’aadantinimo ee ugu weyneyd ee maxaabiis, tiradana aan berri soo gabagabayn doonno,” ayuu yiri Mr Kushner.
Labada dal ayaa is-weydaarsaday kumannaan askari oo la qabtay intii uu socday dagaalka ku dhowaad shan sano jirka ah, kaas oo billowday duullaankii Ruushka ee 2022.
Volodymyr Zelensky oo inta uu booqasho ku joogay Copenhagen la hadlaya Ra’iisul Wasaaraha Denmark Mette Frederiksen
Ka hor inta aysan wadaxaajoodyadu dhammaan, Ukraine waxay sheegtay in gorgortamayaasheedu si gooni ah ula kulmi doonaan saraakiil reer Yurub ah iyo ergada Maraykanka ee Abu Dhabi, ka dib markii ay soo gabagabeeyaan wada-hadallada ay la leeyihiin wafdiga Ruushka.
Mr Zelensky wuxuu soo dhoweeyay go’aanka Maraykanka ee ah inuu Yurub ku daro wadaxaajoodyada.
“Ma ahayn wax fudud in Yurub lagu daro. Taasi waa qodobka koowaad,” ayuu Mr Zelensky u sheegay wariyeyaasha markii la weydiiyay inuu sharxo waxa iska beddelay habka Maraykanka, kaas oo uu sheegay inuu “ku faraxsan yahay” inuu arko.
Isaga oo Copenhagen ka hadlayay, wuxuu sheegay in amniga Yurub aan si dhab ah looga hadli karin “Yurub la’aanteed”.
Wuxuu mar kale carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la helo dammaanado ku saabsan badbaadada mustaqbalka ee Ukraine.
Mr Kushner wuxuu ergada u sheegay in Maraykanku “soo yareeyay farqiga” u dhexeeya labada dhinac, inkastoo uusan faahfaahin bixin, wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in geeddi-socodku u dhaqaaqo dhinaca “xal” laga gaaro colaadda ugu xun Yurub tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Mr Zelensky wuxuu wada-hadallada ku tilmaamay kuwo “dhisaya oo nuxur badan”. Wuxuu sheegay in kooxdiisa gorgortanku ay soo sheegtay horumar laga sameeyay arrimaha bani’aadantinimada iyo dammaanadaha amniga.
Markii la weydiiyay in Mr Kushner iyo Mr Witkoff ay wax ka beddeleen habka ay u wajahayaan geeddi-socodka nabadda, Mr Zelensky wuxuu yiri: “Waxaan arkayaa isbeddello. Aad ayaan ugu faraxsanahay waxa aan maqlayo.”
Askarta Ukraine oo maraya waddo ku taalla gobolka Donetsk
Dagaalladu way sii socdeen habeenkii. Aleksandr Drozdenko, guddoomiyaha gobolka Leningrad ee Ruushka, wuxuu Telegram ku sheegay in weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ku qaadeen uu dab ka dhaliyay Ust-Luga, oo ah deked istiraatiiji ah oo ku taalla Badda Baltic, loona adeegsado dhoofinta shidaalka.
Wuxuu sheegay in difaaca cirka ee Ruushku uu sidoo kale burburiyay 146 diyaaradood oo aan duuliye lahayn intii ay socdeen hawlgallada dagaal ee “sii socday”.
Paris, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka Marco Rubio wuxuu wadaxaajoodyadii toddobaadkan ku tilmaamay kuwo “wax-ku-ool ah” wuxuuna sheegay in dalalka Yurub ay ugu dambayn ku biiraan wada-hadallada “sababtoo ah waxay qayb ka yihiin xalinta dhibaatadan”.
Mr Zelensky wuxuu sheegay inay sidoo kale “waqtigii” Yurub ahayd inay doorato wakiil u metela wadaxaajoodyada.
Ukraine oo riixaysa xabbad-joojinno
Kyiv waxay si adag u diidday dalabka Mr Putin ee ahaa inay u wareejiso dhammaan gobolka Donbas ee bariga, taas oo qayb ka noqon lahayd heshiis kasta oo nabadeed.
Iyada oo muranka dhulku uu weli horumarka hakinayo, dhexdhexaadiyeyaasha Maraykanku waxay diiradda saareen dammaanadaha amni ee suuragalka ah ee dagaalka ka dib iyo qorshayaasha dib-u-dhiska.
Gorgortamaha ugu sarreeya Ukraine, Rustem Umerov, wuxuu sheegay in mudnaanta degdegga ah ee Kyiv ay weli yihiin xabbad-joojin iyo dammaanado amni oo lagu kalsoonaan karo.
“Dadkeennu waxay sugayaan in dagaalkan la soo afjaro,” ayuu yiri.
Paris, wasiirrada arrimaha dibadda ee Ukraine iyo Faransiiska waxay ammaaneen dadaallada Maraykanka ee lagu xaqiijinayo “xabbad-joojinno qayb ah”, iyaga oo ku tilmaamay tallaabo suurtagal ah oo “ugu horreysa oo loo maro xabbad-joojin dhammaystiran oo shuruud la’aan ah”.
Bishii hore, xabbad-joojin deegaanka ah oo lagaga wada xaajooday gobolka Kherson ee Ukraine, taas oo ay dhexdhexaadisay Marwada Koowaad ee Maraykanka Melania Trump, ayaa noqotay hakintii ugu dheereyd ee dagaalka tan iyo markii uu dagaalku billowday.
Ukraine waxay sidoo kale raadinaysaa kaalmo muddo dheer ah oo la siiyo ciidamadeeda qalabka sida dagaalka ka dib.
Il-wareed sare oo reer Ukraine ah ayaa AFP u sheegay in Kyiv ay doonayso ugu yaraan 10 sano oo taageero maaliyadeed ah si ay u sii haysato ciidan ka kooban 800,000 oo askari, kaas oo awood u leh inuu iska difaaco weerar kasta oo mustaqbalka kaga yimaada Ruushka.
Ka hor wadaxaajoodyada, Mr Trump wuxuu soo jeediyay in Ukraine ugu dambayn laga yaabo inay ku qasbanaato inay wareejiso dhul, isaga oo yiri: “Ugu dambayn waxay yeelan doonaan qaab waxoogaa ka duwan.”
Ciidamada Ruushka waxay sii wadeen inay u sii gudbaan dhanka galbeed, balse waxay ku guuldarraysteen inay qabsadaan gobolka Donetsk oo dhan, w