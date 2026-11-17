Qaraxyo ayaa ruxay Baxrayn ka hor waaberigii Arbacadii, iyadoo jasiiradda Khaliijku ay wajahday weerarkeedii labaad ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan muddo saddex maalmood gudahood ah, taasoo soo afjartay hakad bilo badan qaatay oo ku yimid weerarrada intii lagu jiray dagaalka Bariga Dhexe.
Seeriga digniinta ayaa ka yeeray guud ahaan dalka, halka mas’uuliyiintu baraha bulshada ku baahiyeen digniino dhowr ah oo dadka loogu sheegay inay gabbaad raadsadaan. Waxay ahayd digniintii ugu horreysay ee noocan ah tan iyo Sebtembar.
Ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa sheegatay mas’uuliyadda, iyagoo sheegay inay weerar diyaarado aan duuliye lahayn ku qaadeen nidaam raadaar oo Maraykanku leeyahay oo ku yaalla Baxrayn, taasoo martigelisa xarumo milatari oo Maraykan ah, oo ay ku jirto saldhig weyn oo ciidamada badda ah.
Milatariga Baxrayn ayaa sheegay in ciidamadoodu ay qabteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, “iyagoo ka hor istaagay inay gaaraan bartilmaameedyadii loogu talagalay”. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in nidaamyada difaaca cirka ee dalku ay soo rideen diyaaradaha Iiraan.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyadu bilaabmeen abbaaro 4-ta subaxnimo waqtiga maxalliga ah (1-da subaxnimo waqtiga Ireland), waxaana xigay qaraxyo kale oo dhacay abbaaro 6:30 subaxnimo.
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku boorrisay “dadka deegaanka inay isdejiyaan, aadaan goobta ammaan ah ee ugu dhow, isla markaana wararka ka raacaan kanaallada rasmiga ah”.
Mohammed Abdallah, oo ah dukaanle ku nool caasimadda Manama, ayaa sheegay in weerarradii habeenkii ay soo nooleeyeen cabsi laga qabay in rabshaduhu soo laabteen. “Waxaan rajaynayay in muddadan ay naga dambaysay oo aysan mar kale dhici doonin,” ayuu yiri.
‘Xisaab-celin’
Sida lagu sheegay war ay baahisay idaacadda dawladda Iiraan, Ilaalada Kacaanka ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay bartilmaameedsadeen xarun raadaar oo Maraykan ah oo ku taalla saldhig diyaaradaha qumaatiga u kaca.
“Nidaamka raadaarka difaaca cirka ee Maraykanka ee saldhigga diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Al-Riffa ee Baxrayn waxaa bartilmaameedsaday lix diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo ay leedahay Ciidanka Cirka iyo Hawada ee Ilaalada Kacaanka Iiraan,” ayay Ilaaladu ku sheegtay bayaan ay idaacadda dawladda ku baahisay Telegram.
“Marinka Hormuz waa xiran yahay, gardarro kasta oo uu sameeyo cadowga Maraykanku waxaa looga jawaabi doonaa si ka sii adag oo xoog badan,” ayaa lagu daray.
Baxrayn waxay “diiddan tahay in dhulkeeda loo beddelo goob xisaab lagu dhameysto, waxayna Iiraan si buuxda ugu haystaa mas’uuliyadda weerarradan,” ayay wasaaradda arrimaha dibaddu sheegtay.
In ka badan siddeed bilood oo dagaal ah, Iiraan waxay xaddiday maraakiibta maraysa Marinka Hormuz, oo ah waddo muhiim u ah ganacsiga shidaalka, iyadoo sidoo kale weerarro ku qaaday garoomo diyaaradeed, dekedo, xarumo tamareed iyo hantida Maraykanka ee ku baahsan gobolka.
Tan iyo markii dagaalku bilaabmay 28-kii Febraayo, dalalka Khaliijku waxay wajahaan kumannaan diyaaradood oo aan duuliye lahayn iyo gantaallo Iiraan leedahay.
Wax dheeraad ah ka akhri:
Wararkii ugu dambeeyay ee Bariga Dhexe
Jimcihii, kaddib weerarradii Maraykanku bishan ku qaaday jasiiradda Qeshm ee Hormuz, Ilaalada Kacaanka ayaa sheegtay in ciidamadoodu weerareen nidaam raadaar oo Maraykanku leeyahay oo bixiya digniinta hore ee Baxrayn.
Taliska Dhexe ee ciidamada Maraykanka (CENTCOM) ayaa sheegay inuu burburiyay laba diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Iiraan leedahay intii uu socday weerarkii Jimcihii, isagoo sheegay inaan wax dhimasho ah ama khasaare ah la soo sheegin.
CENTCOM, oo hagta hawlgallada milatari ee Maraykanka ee gobolka, ayaa bishii hore sheegay inuu ka caawiyay dalalka Khaliijku inay Hormuz ka dhoofiyaan 1.5 bilyan oo fuusto oo shidaal ah tan iyo xagaagii.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, oo guuldarradiisa weyn ee doorashooyinka xilliga dhexe qayb ahaan lagu eedeeyay dagaalka Iiraan, ayaa qorshaynaya inuu khilaafka kala hadlo dhiggiisa Shiinaha iyo Ruushka kulan saddex geesood ah oo toddobaadkan dhacaya, ayuu mas’uul sheegay Jimcihii.
Bilo diblomaasiyadeed ah ayaa ku guuldarraystay inay soo afjaraan dagaalka, kaasoo ku bilowday weerarro lama filaan ah oo ay Maraykanka iyo Israa’iil qaadeen, kuwaas oo dilay hoggaamiyihii ugu sarreeyay Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei.