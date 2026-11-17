Taliye ka tirsanaa Xamaas oo gacan ka geystay qorsheynta iyo hagidda weerarkii 7 Oktoobar 2023 lagu qaaday Israa’iil ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay Israa’iil ka fulisay, sida ay sheegeen kooxda iyo milatariga Israa’iil.
Samir Abu Younis, oo 53 jir ahaa, isla markaana hoggaaminayay guutada Rafah ee Xamaas, ayaa shalay la dilay, sida ay sheegtay garabka hubeysan ee kooxda mintidiinta Falastiiniyiinta, Guutada Al-Qassam.
Milatariga Israa’iil ayaa xaqiijiyay in Mr Abu Younis uu ku dhintay duqeyn habeenkii ka dhacday koonfurta Gaza. Waxay sheegeen inuu hoggaanka guutada Rafah qabtay kaddib markii 15 Sebtembar la dilay ninkii ka horreeyay, Nael Abu Obeid.
Shaqaalaha caafimaadku waxay sheegeen in Mr Abu Younis la dilay, halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, kaddib markii duqeyn cirka ah lagu beegsaday isaga oo ku sugnaa waddo ku taalla deegaanka Mawasi ee Khan Younis, koonfurta Gaza.
Xamaas ayaa sheegtay in aaskiisa galabta lagu qaban doono Khan Younis.
Xabbad-joojin la gaaray Oktoobar 2025 ayaa soo afjartay dagaalkii Israa’iil iyo Gaza qaybtii ugu xoogganayd ee dagaalka, balse duqeymaha Israa’iil ayaa sii socday, Xamaasna hubkeeda ma aysan dhigin.
Mas’uuliyiinta caafimaadka Gaza waxay sheegeen in ugu yaraan 1,600 Falastiiniyiin ah la dilay tan iyo markii xabbad-joojintu dhaqan gashay. Shan askari oo Israa’iiliyiin ah ayaa sidoo kale la dilay.
Mas’uuliyiinta Falastiiniyiinta waxay sheegeen in in ka badan 74,000 oo qof ay ku dhinteen ololaha milatari ee Israa’iil ka waddo Gaza, kaas oo la bilaabay kaddib markii dagaalyahanno uu hoggaaminayay Xamaas ay dileen ku dhowaad 1,200 qof oo ku sugnaa koonfurta Israa’iil intii lagu jiray weerarkii 7 Oktoobar.