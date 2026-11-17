PRETORIA, Koonfur Afrika — Booliisku waxay sheegeen in 17 qof lagu dilay laba weerar oo toogasho wadareed ah oo kala duwan oo ka dhacay Koonfur Afrika, taas oo dhalisay baadi-goob loogu jiro dembiilayaasha, iyadoo baarayaashuna ay ka shaqaynayaan sidii ay u ogaan lahaayeen ujeeddooyinka suurtagalka ah.
Booliisku waxay sheegeen in weerarradu ka dhaceen gobollada KwaZulu-Natal iyo Gauteng, ayna u muuqan kuwo xiriir la leh.
Sideed nin oo meyd ah oo laga helay meel u dhow Pietermaritzburg
KwaZulu-Natal, sideed nin ayaa meydkooda laga helay iyagoo dhaawacyo rasaas ah qaba, gudaha gaari yar oo rakaab ah oo yaallay meel ka baxsan Pietermaritzburg.
Booliisku ma aysan sheegin cidda ka dambaysay toogashada ama waxa sababay weerarka. Baarayaashu waxay raadinayaan dadkii ku lugta lahaa.
Sagaal qof oo lagu dilay aqal ku yaalla meel u dhow Pretoria
Dhacdo kale oo gooni ah, lix nin iyo saddex haween ah ayaa lagu toogtay gudaha aqal ku yaalla xaafadda aan rasmiga ahayn ee Jeffsville, Atteridgeville, galbeedka Pretoria.
Dadka deegaanka ayaa markii hore u qaatay in dhawaqa rasaastu yahay onkod iyo hillaac, sida ku cad xogta laga helay goobta.
Booliisku waxay sheegeen in weerarka Gauteng uusan xiriir la lahayn dilalkii ka dhacay meel ka baxsan Pietermaritzburg. Xaaladaha ku xeeran toogashada ayaa weli baaritaan lagu wadaa.
Walaac laga qabo rabshadaha hubka
Dilalkani waxay sii kordhinayaan walaaca laga qabo rabshadaha hubka iyo dambiyada abaabulan ee Koonfur Afrika, halkaas oo mas’uuliyiintu ay wajahaan cadaadis cusub oo lagu doonayo in lagu aqoonsado dadkii ka dambeeyay weerarro dhimasho badan sababay oo is xigay.
Baarayaashu weli ma aysan go’aamin ujeeddooyinka labada toogasho ee ugu dambeeyay. Bishii Sebtembar, 28 qof ayaa lagu dilay laba kiis oo kala duwan.
Booliisku waxay sii wadaan baaritaannada, iyagoo raadinaya tuhmanayaasha labada dhacdo.