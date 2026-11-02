Jabsadayaal ayaa Ukraine iyo Ruushka u diray digniino been abuur ah oo ku saabsan weerarro nukliyeer ah

Digniino been abuur ah oo ku saabsan duqeymo cirka ah, weerarro kiimiko iyo weerarro nukliyeer ah ayaa habeenkii ka dhex muuqday barnaamijyada digniinta degdegga ah ee Ukraine iyo Ruushka, taasoo cabsi kooban abuurtay xilli xabbad-joojin maxalli ah oo ka jirtay koonfurta Ukraine ay dhammaanaysay.
Weerarka dhanka internetka ayaa ku soo beegmay waqtigii uu dhacayay lix maalmood oo xabbad-joojin ah oo ay Marwada Koowaad ee Mareykanka Melania Trump ka dhex-dhexaadisay qayb yar oo ka tirsan koonfurta Ukraine. Waxay ahayd hakadkii ugu dheeraa ee dagaalka tan iyo markii Ruushku duullaankiisa ballaaran ku qaaday Ukraine sannadkii 2022.
Barnaamijka dadweynaha ee Ukraine ee digniinta duqeymaha cirka ayaa bilaabay inuu soo diro digniino been abuur ah wax yar ka hor 11-kii habeenimo (9-kii fiidnimo xilliga Ireland) xalay, kuwaasoo ka dhacay Kyiv iyo gobollo kale. Farriimuhu waxay ka digeen weerarro shucaac iyo kiimiko ah, halka qaar kalena ay dadka uga digeen suuragalnimada dagaallo waddooyinka ka dhaca.
Dhowr saacadood kaddib, wakaaladda wararka dowladda Ruushka ee TASS ayaa soo xigatay Wasaaradda Gurmadka ee Moscow oo sheegtay in barnaamijkeeda moobilka sidoo kale lala beegsaday weerar dhanka internetka ah, taasoo keentay in la diro digniino dadweyne oo been abuur ah.
Mid ka mid ah digniinihii Ukraine ayaa sheegay in Ruushku riday gantaal Oreshnik oo ah gantaal xawaare sare ku socda, kaasoo qaadi kara madax nukliyeer ah, isla markaana lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah oo nukliyeer ah.
Ciidanka cirka Ukraine ayaa wax yar kaddib ku sheegay barnaamijka farriimaha ee Telegram in nidaamka digniintu u muuqdo in Ruushku farageliyay. Waxay tilmaameen in digniinaha lagu soo diray afka Ruushka, inkastoo afka Yukreeniyaanka looga baahan yahay dhammaan isgaarsiinta rasmiga ah ee dalka.
“Barnaamijka digniinta duqeymaha cirka wuxuu u muuqdaa in cadowgu farageliyay,” ayuu ciidanka cirka sheegay. “Ma jirto khatar shucaac ah! Isdejiya oo kala socda wararkayaga kanaalkayaga!”
Digniino sheegaya in khatartu dhammaatay ayaa mid kasta daba socday wax yar kaddib. Wasaaradda Isbeddelka Dijitaalka ee Ukraine ayaa sheegtay in barnaamijka si ku-meel-gaar ah looga saaray khadka, halka nidaamyada kale ee digniinta dadweynuhu ay sii shaqeynayeen, oo ay ku jiraan seeriga digniinta duqeymaha cirka.
Dadka laga daadgureeyay Oleshky oo Ruushku haysto ayaa ka falcelinaya markii ay dhammaadkii toddobaadka yimaadeen Ukraine
Ukraine waxay wajahaysaa yaraansho ba’an oo nidaamyada difaaca cirka ah, iyadoo gantaallada Patriot ee Mareykanku sameeyo loo arko difaaca kaliya ee wax-ku-oolka ah ee looga hortagi karo gantaallada ballistic-ka ee Ruushka.
Mareykanka ayaa Jimcihii ku dhawaaqay heshiis ku kacaya $2.1 bilyan oo Ukraine lagu siinayo 500 oo gantaal oo Patriot ah. Hase yeeshee, laba qof oo arrintan xog-ogaal u ah ayaa sheegay in keenista gantaalladu ay qaadan karto sannado.
Dadka deggan Kyiv ayaa maanta u muuqday kuwo aan si weyn u buunbuunin saameynta weerarka dhanka internetka ee waddooyinka.
Artem Pyndyk, oo ah ganacsade 37 jir ah, ayaa sheegay in farriimuhu markii hore ka nixiyeen ka hor inta uusan garan inay been yihiin.
“Tani ma aysan dhalin falcelintii bulshada ee ay filayeen,” ayuu yiri Pyndyk, isagoo intaas ku daray in eheladii iyo saaxiibbadii uu la xiriiray aysan sidoo kale argagxin.
“Waad ku qosli kartaa, laakiin dhinaca kale, waxay heleen heer gaar ah oo marin ah waxayna awoodeen inay jabsadaan barnaamijka.”
Oksana Vostrykova, oo 48 jir ah, ayaa iyaduna si la mid ah aan uga welwelin dhacdada.
“Arrintan waan ka degganahay, isla markiiba waxaan fahmay inay noqon karto farriin been ah,” ayay tiri shaqaalaha maqaayaddu. “Waxaad ka welweshaa carruurtaada kuu dhow, naftaada kama welwesho.”
Wasaaradda Ruushka ayaa sheegtay in barnaamijkeedana la beegsaday
Atesh, oo ah koox jabsadayaal ah oo taageerta Ukraine, ayaa saaka hore kanaalkeeda Telegram ku wadaagtay sawir muujinaya digniinta ka soo muuqatay Ruushka, iyadoo ay la socotay farriin oranaysa: “Barnaamijka Wasaaradda Xaaladaha Degdegga ah waa la jabsaday!”
Wasaaradda Moscow ayaa isku dayday inay yareyso walaaca, iyadoo sheegtay in barnaamijku uusan ka mid ahayn kanaalladeeda waaweyn ee digniinta dadweynaha, balse uu ahaa oo keliya ilo xogeed oo dheeri ah.
Digniin been abuur ah oo Reuters ay aragtay iskuma dayin inay ku dayato ogeysiis rasmi ah. Taa beddelkeeda, waxay adeegsatay erayo aan rasmi ahayn, aflagaado iyo cay Ruushka loogu jeedinayo, iyadoo gobollada dalka ku tilmaamaysa “dhul-biyoodyo”.
Farriintu waxay si been ah u sheegtay in madaxyo nukliyeer ah lagu riday dhammaan gobollada Ruushka, waxayna dadka ku boorrisay inay soo urursadaan cunto saddex toddobaad ku filan oo ay gabaad ka dhigtaan qolalka hoose ee guryahooda.
Wasaaradda Ruushka ayaa sheegtay in khubaro ay ka shaqeynayaan sidii barnaamijka loogu soo celin lahaa shaqadiisii caadiga ahayd.
“Waxaan dadweynaha ka codsanaynaa inay isdejiyaan oo ay aaminaan oo keliya ilaha rasmiga ah ee xogta – bogga Wasaaradda Xaaladaha Degdegga ah ee Ruushka iyo akoonnada rasmiga ah ee waaxda ee baraha bulshada,” ayay tiri.