Dheegga ay taagnayd barxadda guriga, dabaysha subaxnimo ee qaboobayd ayaa si tartiib ah u gilgilaysay darafyada gambadeeda, iyada oo indhaha ku haysa jidkii ciidda ahaa ee uu gaadhigii Sadiiq iyo wiilkeeda qaaday ka sii libdhay. Waxay dareemaysay culayskii sanadaha badan saarnaa oo qayb ahaan ka degay, laakiin booskii culayskaas waxaa galay dareen cusub oo ah mas’uuliyad mustaqbal iyo go’aanno masiiri ah oo u baahan xikmad iyo miyir qab.
Amina Sahra:
(Iyada oo codkeeda ku dheehan tahay mahadnaq qoto dheer):
Ducaale, taageeradaada maanta uun ma bilaaban, mana aha mid aan si fudud ku ilaawi karo. Laakiin ganacsigan aan higsanayo ma rabo inuu noqdo mid ku dhisan magac ama gacan qof kale laga sugo. Waxaan doonayaa inaan bilaabo dukaan yar oo dhar iyo alaabaha dumarka lagu iibiyo, kaas oo aan anigu shakhsi ahaan gacantayda ku maamulo, si aan Akram ugu helo nolol madax-bannaan oo aysan cidina nagu xasuusin karin baryo ama liidnimo.
Ducaale ayaa dhoolla-caddayn kalsooni leh wejigiisa ku faaftay, isaga oo tallaabo hore u soo qaaday si uu si toos ah ugu eego wejiga Amina ee ay go’aansatadu ka muuqatay.
Ducaale:
Hadafkaagu waa mid sharaf leh, Amina. Qofka dumarka ah ee shaqaysata, maalkeeda iyo go’aankeedana gacanta ku haysata, cidina ma quursan karto. Suuqa weyn ee magaalada waxaan ku leeyahay asxaab meherado ganacsi ku haysta, waxaanan ku caawin karaa oo kaliya inaan kuu raadiyo meel istaraatiiji ah oo aad dukaanka ka furato. Inta kale adigaa leh, waxaanan ku kalsoonahay kartidaada iyo hufnaantaada.
Amina Sahra:
Taasi waa waxa aan u baahanahay, Ducaale. In jidka la i tusiyo, balse aan cagtayda ku socdo. Waxaan haystaa xoogaa yar oo lacag ah oo aan muddo dhowrsanayay, waxaana rajaynayaa inay bilow fiican ii noqoto.
Ducaale:
Haddaba berri galab ayaan kugu kaxayn doonaa suuqa si aad u soo eegto dukaamada bannaanka ah. Hadda anigu shaqadii ayaan u dhaqaaqayaa, Akram-na waxaan rajaynayaa inuu maalin farxad leh la qaato aabbihiis.
Ducaale markii uu baxay, Amina waxay ku noqotay gudaha guriga, halkaas oo ay Faayow fadhiday barxadda jikada horteeda, iyada oo qaxwe kulul karsanaysa. Urta carafta leh ee qaxwaha iyo xawaashka ayaa qolka oo dhan hadhaysay.
Faayow:
(Iyada oo Amina u fidinaysa koob qaxwe ah):
Amina, maanta wejigaaga iftiin baa ka muuqda. Sideed dareemaysaa markii uu Sadiiq wiilkii kaxaystay? Qalbigaagu miyuu xasilloon yahay?
Amina Sahra:
(Koobkii ayay qaadatay, fadhigana ku dhowaatay):
Faayow, waa dareen qariib ah. Dhinac waxaan ka dareemayaa cabsi iyo daryeelka hooyonimada, balse dhinaca kale waxaan garawsanahay in Akram uu xaq u leeyahay inuu aabbihiis barto. Ma doonayo in wiilkaygu weynaado isaga oo qalbigiisu madhan yahay ama cuqdad ku koray. Waxaase iga go’an in aanan marnaba oggolaan in xidhiidhka aabbaha iyo wiilka uu noqdo waddo dib loogu soo celiyo wixii la soo dhaafay.
Dhinaca kale, Sadiiq iyo Akram waxay dhex marayeen waddooyinka mashquulka badan ee magaalada. Sadiiq wuxuu dareemayay kibir iyo farxad aan la qiyaasi karin markii uu arkay wiilkiisa oo daaqadda gaadhiga ka eegaya dhismayaasha iyo baabuurta, isaga oo su’aalo aan kala go’ lahayn weydiinaya.
Akram:
Aabbe, dugsiga cusub ma carruur badan baa dhigta? Ma leeyahay meel lagu ciyaaro kubadda?
Sadiiq:
(Isaga oo dhoolla-caddaynaya, gacantiisana madaxa wiilka saaraya):
Haa, Akram. Waa dugsi weyn oo qurux badan, carruur wanaagsanina ay dhigtaan. Waxaan ku geynayaa dugsiga ugu fiican magaalada, wax kasta oo aad u baahatana diyaar ayaan kuula ahay. Laakiin waxaan rabaa inaad noqoto ardayga ugu sarreeya fasalka, sidii hooyadaa oo kale oo ah qof caqli badan.
Akram:
Hooyo mar walba waxay i tiraahdaa qofka wax barta dadkiisa iyo naftiisa ayuu anfacayaa.
Erayada Akram waxay Sadiiq ku dhufteen meel xanuun badan. Wuxuu xusuustay sida uu Amina u dayacay xilligii ay ugu baahida badnayd, iyo sida ay keligeed ugu dhabar-adaygtay inay wiilkan ku koriso asluub iyo akhlaaq suubban. Wuxuu garowsaday in qiimaha dhabta ah ee qoysku uu ku fadhiyo qofka dumarka ah ee guriga tiirka u ah, balse uu garasho la’aan ku lumiyey jawhartii noloshiisa.
Waxay tageen xaruntii dugsiga gaarka loo lahaa, halkaas oo Sadiiq uu maamulka dugsiga kula heshiiyey diiwaangelinta Akram, isaga oo bixiyey dhammaan kharashyadii waxbarasho iyo buugaagtii loo baahnaa. Kaddib, waxay u leexdeen suuqyada waaweyn ee dharka iyo alaabta carruurta. Sadiiq waxba kama hagran wiilkiisa; wuxuu u iibiyey dhar aad u qurux badan, kabo cusub, boorsooyinka dugsiga, iyo alaabta lagu ciyaaro oo xad-dhaaf ah.
Markii ay saacaddu gaadhay abbaaraha shantii galabnimo, cadceedduna ay bilaabatay inay qabowdo, Sadiiq wuxuu gaadhigii ku soo celiyey albaabka guriga Xaaji Baana. Akram wuxuu ahaa mid aad u faraxsan, labada gacmoodna ku sita baakado iyo alaabooyin cusub.
Xaaji Baana ayaa fadhiyey balbalada guriga, isaga oo kitaab akhrisanaya, waxaana dhinaciisa fadhiday Amina oo sugeysay imaatinka wiilkeeda. Akram ayaa gaadhigii ka soo booday, isaga oo ku orday xaggii hooyadiis.
Akram:
Hooyo! Eeg dharka cusub iyo buugaagta dugsiga! Aabbe wuxuu ii iibiyey wax kasta oo aan rabay!
Amina Sahra ayaa hoos u foorarsatay, wiilkeedii laabta gelisay, kaddibna u dhoolla-caddaysay si ay farxaddiisa ula qaybsato:
Amina Sahra:
Alxamdulillaah, waa wax aad u qurux badan hooyo. Waad heshay waxaad u baahnayd, hadda orod oo alaabtaada qolka gee, Faayowna ku caawi.
Akram wuxuu si xawli ah ugu cararay xaggii qolka, isaga oo qaylinaya oo wacaya Faayow. Sadiiq ayaa soo dhowaaday balbaladii, isaga oo eegaya Xaaji Baana iyo Amina.
Sadiiq:
(Isaga oo xushmad ku hadlaya):
Galab wanaagsan Xaaji Baana. Amina, waxaan Akram ku qoray dugsigii ugu wanaagsanaa, wax kasta oo uu u baahnaana waan u soo dhammaystiray. Dugsigu wuxuu bilaabmayaa toddobaadka dambe.
Xaaji Baana:
(Madaxa kor u qaaday, muraayadihiisana hagaajiyey):
Waa tallaabo wanaagsan Sadiiq. Inaad wiilkaaga daryeesho waa waajibkii saarnaa garabkaaga, Ilaahayna wuu kugu abaal-marinayaa waxaad u qabatay carruurtaada. Hadda fariiso oo koob shaah ah cab inta aadan tegin.
Sadiiq:
Mahadsanid Xaaji, laakiin waqti badan ma haysto. Amina, ma heli karnaa daqiiqad aan gooni ku wada hadalno? Wax yar oo kooban ayaa jira oo aan rabo inaan kuu sheego.
Amina ayaa eegtay Xaaji Baana, odayguna wuxuu si tartiib ah ugu ruxay madaxa isaga oo u oggolaanaya inay hadalka maqasho. Amina ayaa kacday, waxayna dhawr tallaabo u fogaatay xaggii geedka weyn ee barxadda, halkaas oo Sadiiq uu ku soo raacay.
Sadiiq:
(Cod hoose oo baryo iyo qoomamo ka buuxdo):
Amina, maanta markii aan Akram la joogay, waxaan arkay qayb ka mid ah naftayda oo aan hore u dayacay. Laakiin waxaan kaloo ogaaday in gurigeygu uu weli madhan yahay, noloshayduna aysan dhammaystirnayn la’aantaada. Wax kasta oo dhacay waa qaladkaygii iyo kibirkii qoyskayga. Ma jiraa fursad, xataa haddii ay yar tahay, oo aan dib ugu dhisi karno qoyskeennii hore? Diyaar ayaan u ahay inaan gurigaaga noqdo, oo aan kugu furo meel gaar ah oo cidina aysan kuugu soo xadgudbi karin.
Amina Sahra ayaa neef qoto dheer qaadatay, wejigeedana waxaa ka muuqday go’aan aan gariirayn. Waxay si toos ah u eegtay indhaha Sadiiq, iyada oo codkeedu ahaa mid naxariis iyo adkaysi isku jira.
Amina Sahra:
Sadiiq, biyaha daatay dib looma celin karo. Dhaawacyada qalbiga gaadhaana kuma bogsadaan hadiyado iyo guryo cusub. Waxaan kuugu mahadcelinayaa inaad noqotay aabbe wanaagsan oo Akram u yeeshay daryeel, taasi waa inta kaliya ee aan kaa rabo. Laakiin xidhiidhkayagii labadeenna wuxuu ku dhammaaday maalintii aad iga aamustay, ee aad oggolaatay in sharaftayda lagu tunto. Maanta anigu waxaan raadinayaa mustaqbal cusub, jidkaasna adigu kuma jirtid ninkaygii ahaan. Fadlan, aabbe u ahow wiilkaaga, hana isku dayin inaad furto albaab mar hore qufulmay.
Sadiiq wuxuu dareemay sidii dhagax weyn oo laabta kaga dhacay. Wuxuu garowsaday in ereyada Amina aysan ahayn caro ku-meel-gaadh ah, balse ay ahaayeen run dhab ah oo ka timid naag nafteeda dib u heshay oo aan dib dambe u baahneyn hooska nin shalay dayacay.
Sadiiq:
(Madaxa hoos u dhigay, codkiisuna jabay):
Waan fahmay Amina. Xanuun ayay igu tahay, laakiin waan xushmaynayaa go’aankaaga. Waxaan rajaynayaa uun inaadan ii diidin inaan wiilkayga arko markasta oo uu ii baahdo.
Amina Sahra:
Xaqqaaga aabbannimo weligaa lagama hor istaagayo, inta aad si sharaf leh u dhowrayso heshiiska. Nabad gelyo, Sadiiq.
Sadiiq ayaa si aamusnaan ah u dhaqaaqay, isaga oo madaxa foorarinaya, gaadhigiisiina galay oo goobta ka dhaqaaqay. Amina waxay daawanaysay gaadhigiisa, markan iyada oo aan dareemayn xanuun, balse dareemaysa xornimo buuxda oo xagga nafta ah.
Markii ay dib ugu soo laabatay fadhigii, waxaa albaabka ka soo galay Ducaale, isaga oo wata fayl weyn oo gacanta ugu jira. Waxaa wejigiisa ka muuqday xamaasad iyo farxad.
Ducaale:
(Isaga oo u soo dhawaanaya):
Amina, war fiican baan kuu sidaa. Waxaan galabta soo maray suuqa weyn, waxaanan la kulmay milkiilaha dhismaha cusub ee bartamaha magaalada. Waxaa jira dukaan aad u fiican oo hadda uun la banneeyey, meeshuna waa mid ku habboon ganacsiga aad qorshaynayso!
Amina Sahra ayaa indhaheedu iftiimeen, waxayna u soo jeesatay xaggii Ducaale, iyada oo dareentay in cutub cusub oo nolosheeda ka mid ah uu hadda si dhab ah u furmayo.
Waa Sheekadii: kurbo aduun iyo kadeed caashaq — kala soco Jimco walba axadletimes.com. Waxaa qoray qoraaga Haalkoos.