 Skip to content
Wednesday, November 4, 2026 23 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 26°C
Breaking: Somalia Says Uganda’s Troop Withdrawal Does Not Mean All Forces Are Leaving
Breaking News
Somalia Says Uganda’s Troop Withdrawal Does Not Mean All Forces Are LeavingSoomaaliya oo diidday safiirka Israa’iil ee Waqooyi Galbeed iyo qorshaha safaarad looga furayo HargeysaHRW oo ugu baaqday dowladda Burkina Faso inay baarto dilalka rayidkaSouth Africans Cast Ballots in Local Government ElectionsSpain’s Transport Minister Resigns Days After Deadly Train CrashAbdul El-Sayed Wins Michigan Senate Race, Becoming First Muslim Elected to U.S. SenateSomalia Says Uganda’s Troop Withdrawal Does Not Mean All Forces Are LeavingSoomaaliya oo diidday safiirka Israa’iil ee Waqooyi Galbeed iyo qorshaha safaarad looga furayo HargeysaHRW oo ugu baaqday dowladda Burkina Faso inay baarto dilalka rayidkaSouth Africans Cast Ballots in Local Government ElectionsSpain’s Transport Minister Resigns Days After Deadly Train CrashAbdul El-Sayed Wins Michigan Senate Race, Becoming First Muslim Elected to U.S. Senate
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

HRW oo ugu baaqday dowladda Burkina Faso inay baarto dilalka rayidka

Follow
By Adam Omar November 4, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 1-minute read
HRW Demands Burkina Faso Govt Probe Civilian Killings
HRW Calls on Burkina Faso Government to Investigate Civilian Killings

Human Rights Watch (HRW) ayaa ugu baaqday Burkina Faso inay qaaddo tallaabooyin dheeraad ah oo lagu ilaalinayo bulshooyinka nugul, laguna baarayo xadgudubyada la sheegay, isla markaana si “caddaalad ah loo maxkamadeeyo” dadka mas’uulka ka ah, kaddib weerarro isdaba joog ah oo ay qaadday koox xiriir la leh Al-Qaacida, kuwaas oo sababay dhimashada tobannaan qof oo rayid ah.

HRW waxay sheegtay in dagaalyahanno ka tirsan Kooxda Taageerada Islaamka iyo Muslimiinta (JNIM) ay 1-dii Sebtembar weerareen goob laga qodo dahabka, halkaas oo ay ku dileen 24 qof. Afar maalmood kaddib, 5-tii Sebtembar, walax qarxa oo la rumeysan yahay in ay JNIM dhigtay ayaa haleeshay mooto, waxaana ku dhintay saddex qof oo rayid ah, oo uu ku jiray ilmo.

- Advertisement -

“Ciidamada JNIM waa inay si degdeg ah u joojiyaan weerarrada sharci-darrada ah ee ka dhanka ah rayidka, isla markaana si habboon loo ciqaabaa taliyeyaasha mas’uulka ka ah,” ayay tiri Ilaria Allegrozzi, oo ah cilmi-baare sare oo HRW u qaabilsan Saaxil. Waxay sidoo kale ugu baaqday mas’uuliyiinta Burkina Faso inay si degdeg ah u ballaariyaan hawlgallada miino-saarka, isla markaana gargaar dheeraad ah siiyaan dhibbanayaasha walxaha qarxa ee la farsameeyo.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 662 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.