CANEX oo Hiigsanaysa Inay Farshaxanleyda Afrika U Fududayso Helitaanka Suuqyada Caalamiga ah

Lagos waxay noqotay goob ay ku kulmaan dhaqaalaha hal-abuurka Afrika, iyadoo fannaaniin, maalgashadayaal, siyaasad-dejiyayaal iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha oo ka kala yimid qaaradda ay isugu yimaadeen Madasha Hal-abuurka Afrika (CANEX). Hindisahan waxaa loogu talagalay in tamarta dhaqameed iyo hibada gobolka loo beddelo fursado dhaqaale oo waaweyn.
Madashan oo loo yaqaan CANEX WKND, ayaa diiwaangelisay in ka badan 15,000 oo isdiiwaangelin ah oo ay sameeyeen xubno ka tirsan bulshada hal-abuurka caalamka. Hal-ku-dhegga sannadkan waa “Hal Dad, Dhaqan Midaysan, Dunidana Wax U Abuura.”
Munaasabadda oo ay martigelinayso Dowladda Federaalka Nigeria, ayna qabanqaabinayso Bangiga Dhoofinta iyo Soo-dejinta Afrika (Afreximbank) iyada oo loo marayo barnaamijkeeda Creative Africa Nexus, ayaa soconaysa 5 ilaa 8ka Nofeembar. Waxay doonaysaa inay saamaynta dhaqan ee sii kordhaysa ee Afrika u beddesho ganacsiyo waara, ganacsi iyo maalgashi xooggan, iyo fursado shaqo oo cusub.