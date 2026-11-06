 Skip to content
Friday, November 6, 2026 25 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 27°C
Breaking: Korane oo ballaarinaya taageeradiisa ka hor tartanka doorashada barasaabka Garissa ee 2027
Breaking News
Korane oo ballaarinaya taageeradiisa ka hor tartanka doorashada barasaabka Garissa ee 2027CANEX oo Hiigsanaysa Inay Farshaxanleyda Afrika U Fududayso Helitaanka Suuqyada Caalamiga ahKenyan starvation cult leader faces possible death penalty if convictedSouth Africa Election Results Show Opposition Parties Gaining GroundTurkish Warships Sail to Somalia to Escort Fishing Vessel Amid Political TurmoilMucaaradka Soomaaliya oo cambaareeyay ciidamo la geeyay Maxkamadda Sare, Hassan Sheikh-na ku eedeeyay faragelin garsoorKorane oo ballaarinaya taageeradiisa ka hor tartanka doorashada barasaabka Garissa ee 2027CANEX oo Hiigsanaysa Inay Farshaxanleyda Afrika U Fududayso Helitaanka Suuqyada Caalamiga ahKenyan starvation cult leader faces possible death penalty if convictedSouth Africa Election Results Show Opposition Parties Gaining GroundTurkish Warships Sail to Somalia to Escort Fishing Vessel Amid Political TurmoilMucaaradka Soomaaliya oo cambaareeyay ciidamo la geeyay Maxkamadda Sare, Hassan Sheikh-na ku eedeeyay faragelin garsoor
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

CANEX oo Hiigsanaysa Inay Farshaxanleyda Afrika U Fududayso Helitaanka Suuqyada Caalamiga ah

Follow
By Adam Omar November 6, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
CANEX Seeks to Boost African Creatives on Global Markets
CANEX Aims to Expand African Creatives’ Access to Global Markets

Lagos waxay noqotay goob ay ku kulmaan dhaqaalaha hal-abuurka Afrika, iyadoo fannaaniin, maalgashadayaal, siyaasad-dejiyayaal iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha oo ka kala yimid qaaradda ay isugu yimaadeen Madasha Hal-abuurka Afrika (CANEX). Hindisahan waxaa loogu talagalay in tamarta dhaqameed iyo hibada gobolka loo beddelo fursado dhaqaale oo waaweyn.

Madashan oo loo yaqaan CANEX WKND, ayaa diiwaangelisay in ka badan 15,000 oo isdiiwaangelin ah oo ay sameeyeen xubno ka tirsan bulshada hal-abuurka caalamka. Hal-ku-dhegga sannadkan waa “Hal Dad, Dhaqan Midaysan, Dunidana Wax U Abuura.”

- Advertisement -

Munaasabadda oo ay martigelinayso Dowladda Federaalka Nigeria, ayna qabanqaabinayso Bangiga Dhoofinta iyo Soo-dejinta Afrika (Afreximbank) iyada oo loo marayo barnaamijkeeda Creative Africa Nexus, ayaa soconaysa 5 ilaa 8ka Nofeembar. Waxay doonaysaa inay saamaynta dhaqan ee sii kordhaysa ee Afrika u beddesho ganacsiyo waara, ganacsi iyo maalgashi xooggan, iyo fursado shaqo oo cusub.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 666 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.