Colaadda sii kordhaysa ee ka dhanka ah muhaajiriinta iyo siyaasadaha socdaalka ee adkaanaya ee ka jira Boqortooyada Midowday iyo Koonfur Afrika ayaa muhaajiriinta, qaxootiga iyo dadka magangelyo-doonka ah u bandhigaya rabshado, cabsi-gelin iyo caqabado ku aaddan helitaanka daryeelka caafimaad ee aasaasiga ah, ayay ka digtay Médecins Sans Frontières (MSF).
Dibadbaxyada, xannibaadaha lagu sameeyo xarumaha caafimaadka iyo takoorka lagu hayo dadka ayaa dhaawacaya caafimaadka maskaxda, isla markaana hakad gelinaya helitaanka daryeelka caafimaad, taasoo dadka nugul—oo ay ku jiraan haweenka uurka leh iyo carruurta—gelinaysa khatar sii weyn.
MSF waxay sheegtay in muhaajiriintu xaq u leeyihiin daryeel caafimaad, iyadoo ka digtay in diidmada ama carqaladeynta daaweyntu ay khatar gelinayso dadka, isla markaana ay khataro ballaaran ku tahay caafimaadka bulshada. Hay’addu waxay dowladaha ugu baaqday inay ilaaliyaan dadka safarka ku jira, ayna dammaanad qaadaan helitaan ammaan ah oo sharaf leh oo adeegyada caafimaadka ah.