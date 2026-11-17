Jarmalka, Denmark, Awstariya, Giriigga iyo Netherlands ayaa qorsheynaya inay Rwanda ka furaan xarun lagu masaafuriyo muhaajiriinta sannadka 2027, iyagoo doonaya inay dedejiyaan ka saarista dadka aan mar dambe haysan xaq sharci ah oo ay ku sii joogaan dalalkooda.
Sida uu dhigayo qorshaha la soo jeediyay, dadka loo diro xarunta ayaa dooran kara inay Rwanda degaan ama ay ku laabtaan dalalkoodii ay asal ahaan ka soo jeedeen. Xaruntu waxay marka hore qaabili doontaa ragga aan xaasaska lahayn, waxaana la dejin karaa ku dhowaad 100 qof. Hay’adaha xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay qorshaha, iyagoo walaac ka muujiyay badbaadada muhaajiriinta iyo diiwaanka Rwanda ee xuquuqda aadanaha.
Ra’iisul Wasaaraha Spain Pedro Sánchez ayaa sidoo kale cambaareeyay soo jeedinta, isagoo shaki geliyay dhinacyada bani’aadannimo iyo waxtarka la taaban karo ee qorshaha. Shanta dal ee ka qaybgalaya ayaa sheegay in heshiisku uu waafaqi doono sharciga Midowga Yurub iyo xeerarka caalamiga ah.