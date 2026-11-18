Koonfur Afrika ayaa canaanatay Wakiilka Sare ee Nigeria ee dhowaan la magacaabay, Femi Fani-Kayode, kaddib muran dadweyne oo uu la galay Madaxtooyada oo ku saabsanaa baahinta xafladdii uu ku gudbinayay waraaqaha aqoonsiga. Waaxda Xiriirka Caalamiga ah iyo Iskaashiga (DIRCO) ayaa u yeertay Fani-Kayode, halka Agaasimaha Guud Zane Dangor uu xusuusiyay in arrimaha diblomaasiyadeed loo maro wasaaradaha arrimaha dibadda ee ay khuseeyaan, halkii si toos ah loogu gudbin lahaa madaxweynaha.
Fani-Kayode wuxuu Madaxtooyada ku eedeeyay inay si ula kac ah uga reebtay baahinta tooska ah ee SABC soo bandhigiddiisa iyo khudbaddiisa. Afhayeenka Madaxweyne Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, ayaa diiday eeddaas, isagoo sheegay in Ramaphosa uu kaliya faray wakiilka inuu arrinta kala hadlo mas’uulka ku habboon ee SABC.
DIRCO waxay sheegtay in Axdiga Vienna ee Xiriirka Diblomaasiyadeed uu diblomaasiyiinta ku waajibinayo inay hawlaha rasmiga ah u maraan wasaaradaha arrimaha dibadda. Murankan ayaa soo baxay xilli xiriirka Koonfur Afrika iyo Nigeria uu weli yahay mid kacsan, sababo la xiriira eedeymaha weerarrada naceybka ajaanibta iyo dhimashada muwaadiniin Nigerian ah oo ku nool Koonfur Afrika.