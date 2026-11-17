Ku dhawaad 1,600 muhaajiriin ah ayaa Sabtidii gaaray Jasiiradaha Canary ee Spain, iyadoo intooda badan ay ku yimaadeen in ka badan dhowr iyo toban doonyood oo kalluumeysi ah, sida ay warbaahinta Spain sheegtay, iyadoo soo xiganaysa tirakoob ay soo saartay Hay’adda Badbaadinta iyo Ammaanka Badda ee dalkaas. Muhaajiriinta ayaa la sheegay inay ka soo jeedaan dalal ku yaalla Galbeedka Afrika, oo ay ku jiraan Senegal, Gambia iyo Guinea.
Dadkan cusub ee yimid ayaa sii xoojiyay xiisadda socdaalka ee ka jirta Jasiiradaha Canary, kuwaas oo meesha ugu dhow qiyaastii 100 kiiloomitir u jira xeebaha Afrika. Si kastaba ha ahaatee, tirada dadka yimid intii u dhaxaysay Janaayo iyo 31-kii Oktoobar ayaa 5.5% ka yarayd tii isla muddadaas sannadkii hore. Kororka ayaa yimid kaddib qalalaase la mid ah oo dabayaaqadii Luulyo ka dhacay Ceuta, oo ah dhul kale oo ay Spain maamusho, markaas oo dad lagu qiyaasay 80,000—inta badan rag dhallinyaro ah oo u dhashay Morocco—ay ka soo gudbeen dalka deriska ah ee Morocco.