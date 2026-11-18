Darawallada guud ahaan Malawi ayaa weli wajahaya sugitaanno dheer iyo qiimayaal sicir-barar ah oo suuqa madow ah marka ay shidaal raadinayaan, inkasta oo dowladdu u qoondeysay 30 milyan oo doollar oo Maraykan ah soo iibinta shidaalka. Mas’uuliyiintu wali ma aysan sheegin taariikh sugan oo saldhigyada shidaalka dib loogu buuxinayo.
“Waxa ay dadka Malawi rabaan waa in shidaalku laga heli karo saldhig kasta oo shidaal, ee ma aha in loo sheego in baabuurtii xamuulka ahayd ay ka soo baxeen Daarusalaam oo ay marayaan meeshan ama meeshaas,” ayuu afhayeen u hadlay dowladda u sheegay warbaahinta.
Malawi waxaa ka taagan dhibaato shidaal oo ba’an oo dalka oo dhan saameysay, taas oo falanqeeyayaashu ku xiriiriyeen yaraanshaha joogtada ah ee lacagaha qalaad, hoos u dhaca dhoofinta wax soo saarka beeraha iyo ciriiriga gaadiidka ee ka jira guud ahaan gobolka.